Renault Россия выдала покупателю первый автомобиль по государственной программе «Семейный автомобиль»

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Renault Россия выдала покупателям первый автомобиль по государственной программе «Семейный автомобиль», торжественная церемония состоялась в дилерском центре «РОЛЬФ Центр» в Москве;

Первым автомобилем по программе «Семейный автомобиль» стал яркий и стильный городской кроссовер Renault Kaptur — белый с черной крышей, с 2-литровым двигателем, АКПП и полным приводом;

Renault Россия совместно с РН Банк участвует в новых государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»;

Участники новых государственных программ могут получить дополнительную скидку при покупке автомобилей Renault в кредит — 10% от его стоимости[1] — наряду с действующими выгодными кредитными предложениями.

Renault Россия выдала первый автомобиль по государственной программе «Семейный автомобиль», торжественная церемония состоялась в дилерском центре «РОЛЬФ Центр» в Москве. Символично, что первым автомобилем, приобретенным по программе «Семейный автомобиль», стал яркий и стильный городской кроссовер Renault Kaptur белый с черной крышей, с 2-литровым двигателем, АКПП и полным приводом. Покупатели Иван и Евгения имеют двоих детей и живут за городом, они особо отметили внедорожные возможности Kaptur, яркий и запоминающийся дизайн автомобиля, просторный салон и удобные сиденья. Вдобавок к этому они по достоинству оценили клиентоориентированность сотрудников РН Банка и дилерского центра. Им были вручены памятные сувениры от Renault Россия, РН Банка и представителей дилера.

Renault Россия совместно с РН Банк участвуют в новых государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Первая ориентирована на всех, кто впервые приобретает автомобиль, вторая — на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля при этом не должна превышать 1 450 000 рублей[2].

Участники новых программ могут с дополнительной выгодой приобрести Renault Logan и Sandero, а также модели SUV-сегмента — переднеприводный кроссовер Sandero Stepway, настоящий внедорожник Duster и стильный городской кроссовер Renault Kaptur. При этом, предложения суммируются с действующими программами: 2,9% и 4.9% на модельный ряд Renault[3].

Приобрести автомобили Renault по новым программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн-шоуруме Renault.

Renault Kaptur — это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах — от концепции автомобиля и до постановки на конвейер — принимали участие российские специалисты. Этот автомобиль действительно «сделан в России», его кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, — также российского производства. Впервые в истории производство глобальной модели Renault началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для этой модели.

Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода Renault Kaptur прекрасно приспособлен к специфическим дорожным условиям страны. А инновационная система дистанционного запуска двигателя Renault Start, подогрев передних кресел и полный обогрев лобового стекла делают внедорожник готовым к климатическим условиям. Полноприводный кроссовер имеет высокий уровень технического оснащения и, наряду со стильным дизайном и опциями персонализации, он получил два мощных бензиновых двигателя в сочетании с четырьмя типами трансмиссий.

[1] Кредитор — АО «РН Банк». Дополнительная скидка на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля в договоре купли-продажи обусловлена субсидией, направляемой в пользу АО «РН Банк» из федерального бюджета на возмещение доходов, выпадающих вследствие предоставления указанной скидки.

[2] Для возможности участия в программе «Первый автомобиль» заемщик ранее не должен владеть автомобилем, не выступать в качестве заемщика/ созаемщика по автокредиту, в программе «Семейный автомобиль» — на момент покупки клиент должен иметь 2 или более несовершеннолетних детей (подтверждением служат свидетельства о рождении детей). Программы и условия по ним не суммируются с программами «утилизации» и «трейд-ин».

[3] Аванс — 50% цены автомобиля. Валюта — рубли. Ставка в договоре — 8,9% годовых. Кредитное предложение действует на Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur. Разница между рекламируемой ставкой и ставкой в договоре компенсируется снижением цены на автомобиль. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах» или ООО «СК «Согласие») на 1 год (для программы 2.9% — 3 года), «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК КАРДИФ», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Максимальная цена автомобиля — 1 450 000 рублей. Предложение не является офертой и действует до 31.07.2017 года на новые автомобили 2016/2017 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Подробности по т. 8-800-200-80-80.

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