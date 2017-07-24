Стартовали продажи нового поколения KIA Rio — самого популярного автомобиля в России

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1 августа стартовали продажи нового поколения самой популярной модели российского рынка — KIA Rio.

Автомобиль предлагается в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 900 рублей.

Обновленные двигатели, 6-ступенчатые механическая или автоматическая трансмиссии, увеличившийся простор и обширный набор современных опций делают новый Rio одним из наиболее привлекательных предложений в своем классе.

KIA Finance с самого старта продаж предлагает выбор специальных предложений по кредитованию и страхованию, делающих покупку нового Rio выгоднее и удобнее.

Москва, 1 августа 2017 г. — Сегодня, 1 августа 2017 года, во всех дилерских центрах KIA Motors на территории Российской Федерации начались продажи нового поколения самой популярной у российских клиентов модели — KIA Rio1. Новый Rio приходит на замену своему предшественнику в тот момент, когда выпускающийся на заводе в Санкт-Петербурге с 2011 года Rio продолжает уверенно сохранять на российском рынке лидирующие позиции среди всех новых легковых автомобилей, включая модели отечественных брендов. Преемник не только готов поддержать успех полюбившегося сотням тысяч россиян модели, но и имеет такое сочетание качества, дизайна, безопасности, оснащения, комфорта, практичности и современных технологий, которое делает его одним из лучших предложений в сегменте компактных автомобилей «B+».

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов поздравляет российских автомобилистов со стартом новой модели: «В этом году KIA уже предложила и еще предложит российским клиентам немало интересных новинок. Но новое поколение KIA Rio — это главная премьера года не только для нас, но и для российского автомобильного рынка в целом. Сохранив все те качества, за которые эту модель полюбили сотни тысяч автомобилистов в самых разных уголках страны, мы сделали Rio еще более современным, просторным и великолепно оснащенным. Новые материалы и технологии позволили качественно повысить уровень безопасности, а принципиальное обновление салона позволяет говорить о том, что новый Rio предлагает премиальные по меркам сегмента В+ комфорт и оснащенность. И, конечно, новый Rio — это автомобиль, который производится в России и предназначен для эксплуатации именно в России, с учетом всех особенностей местного рынка. Мы искренне надеемся, что клиенты по достоинству оценят все преимущества, которые предлагает наша новая модель».

Четвертое поколение KIA Rio, заказы на которое принимаются дилерскими центрами марки уже с 17 июля, предлагается в шести уровнях и десяти вариантах комплектации по цене от 669 900 до 989 990 рублей. Клиенты имеют возможность выбора из двух вариантов двигателей — нового 1,4 Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированного 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и новой 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. По своим габаритам новый KIA Rio вплотную приблизился к верхней границе сегмента В+, что позволило обеспечить дополнительный простор в салоне. Такая комбинация опций, как отделка сидений эко-кожей, интеллектуальная система открывания багажника и поддержка платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, является на момент начала продаж уникальным предложением в сегменте доступных моделей сегмента В+. Запоминающийся и футуристичный дизайн нового Rio способен привлечь клиентов, относящихся к самым разным возрастным категориям.

С момента выхода на рынок нового поколения бестселлера марки, KIA Finance подготовила для клиентов несколько привлекательных предложений, которые сделают покупку KIA Rio еще выгоднее и удобнее. Для нового KIA Rio KIA Finance совместно с Русфинанс Банк была разработана уникальная в своем роде программа «Год без платежей». Клиенту предоставляются беспрецедентные условия: при приобретении автомобиля по программе «Год без платежей» ему компенсируются выплаченные за первый год срока кредитования платежи путем зачисления денежных средств на личный расчетный счет в банке.

Также в рамках хорошо зарекомендовавшей себя программы KIA Легко! запускается новая акция «Новый Rio за 150 рублей в день + Страховой Пакет в комплекте», в рамках которой клиент получает вместе с новым автомобилем полисы ОСАГО и КАСКО. Преимуществами данной программы являются: первоначальный взнос от 0%, минимальные и комфортные ежемесячные платежи, наличие гарантии обратного выкупа автомобиля банком в конце срока действия договора кредитования и полный комплект страхования автомобиля и ответственности автовладельца от страховых компаний-партнеров KIA Insurance.

Новый Rio включен в программы государственной поддержки автомобильного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в рамках которых ставка по автокредиту может быть снижена до 6,0% годовых, а первоначальный взнос — до нуля.

KIA Rio четвертого поколения участвует и в программе обмена автомобилей с пробегом на новые trade-in. При обмене в рамках данной программы любого автомобиля, покупатель получает дополнительную выгоду в размере 30 000 рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента увеличивается до 50 000 рублей.

На новый KIA Rio распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA — 5 лет или 150 000 км пробега.

Подробности о новом KIA Rio четвертого поколения, ценах, комплектациях и специальных предложениях по приобретению модели, а также об остальной российской модельной линейки марки — можно узнать в любом дилерском центре бренда на территории Российской Федерации, а также на сайте www.kia.ru .

1 По информации AEB о результатах продаж за 1 полугодие 2017 г.

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