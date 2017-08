Audi Tradition представит спортивные автомобили трех исторических эпох на Днях классики в замке Дик

Audi

Фестиваль олдтаймеров в регионе Рейнланд в Германии 4-6 августа.

Легендарные пилоты Франк Била и Вальтер Рёрль за рулем исторических гоночных автомобилей.

Яркий экспонат — Audi Sport quattro S1, на котором Вальтер Рёрль одержал победу в гонке Pikes Peak.

Москва, 1 августа 2017 — В этом году на фестивале Schloss Dyck Classic Days, который пройдет с 4 по 6 августа, подразделение исторических автомобилей Audi Tradition представляет спортивное наследие Audi. Классические гоночные автомобили трех разных эпох будут продемонстрированы почти 40 тысячам посетителей. На гоночной трассе фестиваля гости смогут увидеть первый гоночный автомобиль AUDI AG — Audi Type C, легендарный Auto Union Type C с 16-цилиндровым двигателем, а также раллийный Audi Sport quattro Rallye. На экспозиции Audi на фестивале олдтаймеров в Рейнланде (Rheinland) будет представлена еще одна легендарная модель — Audi Sport quattro S1, на котором Вальтер Рёрль (Walter Rohrl) одержал победу в знаменитой гонке по подъему на гору Пайкс Пик (Pikes Peak) в США в 1987 году.

В этом году фестиваль исторических автомобилей «Дни классики в замке Дик» проходит уже в двенадцатый раз. Его часто называют «Немецким Гудвудом». Событие, проходящее в классической атмосфере окруженного рвами замка Дик неподалеку от города Нойсс (Neuss), предлагает яркое сочетание праздника в парке, встречи клуба любителей исторических автомобилей, конкурса элегантности и автоспортивного мероприятия с участием более 400 классических автомобилей. Многие из числа сорока тысяч зрителей фестиваля будут одеты в наряды, характерные для различных эпох. На экспозиции подразделения исторических автомобилей Audi Tradition в «Уголке классики» среди прочих экспонатов будет представлен Wanderer W 25 K Roadster 1936 года, который еще не прошел реставрационные работы. Также в «Лагере Audi» можно будет увидеть уникальный экземпляр модели Wanderer W 11 1929 года. В 1949 году этот предвоенный Wanderer был переоборудован в автомобиль технической помощи, который использовался в горах Баварии до шестидесятых годов двадцатого века. На экспозиции будет представлен и третий необычный Wanderer — копия обтекаемого специального родстера. На этих автомобилях Auto Union удалось одержать командную победу в гонке Льеж — Рим — Льеж в 1939 году, которая в то время считалась самым сложным автомобильным ралли в мире. Дистанция трассы гонки тогда превышала 4000 км.

Настоящими звездами «Уголка классики» станут гоночные автомобили Audi Type C «Alpensieger» («Покоритель Альп») и Auto Union Type C Grand Prix. С 1912 по 1914 год тогда еще молодой бренд Audi смог трижды подряд добиться побед в горной гонке Austrian Alpine. Модель Audi Type C внесла большой вклад в гоночную историю современного AUDI AG. Основатель компании Август Хорьх (August Horch) лично был за рулем автомобиля, участвовавшего в гонке по перевалам Альп, тогда находившихся на территории Австро-Венгерской Империи. В распоряжении Audi Tradition сейчас находятся два автомобиля Type C. Один из них, построенный в 1919 году, окрашенный в тот же желтый цвет, что и в легендарной Альпийской гонке, выйдет на трехкилометровую демонстрационную гоночную трассу в замке Дик. И выйдет не для того, чтобы просто покрасоваться: за рулем этого Auto Union Type C, оснащенного 16-цилиндровым двигателем, будет находиться пятикратный победитель марафона «24 часа Ле-Мана» Франк Била (Frank Biela). Гоночный автомобиль в версии Grand Prix в 1936 году мог похвастаться мощностью 520 л. с. В этом году на нем была одержана победа в чемпионате Европы — серии, ставшей прародительницей современного чемпионата мира Формулы 1. За рулем тогда находился Бернд Роземайер (Bernd Rosemeyer).

В «раллийной» части экспозиции Audi Tradition на стенде Autostadt будут представлены два автомобиля не столь отдаленной эпохи. Гостям, безусловно, будет интересно увидеть Audi Sport quattro S1, за рулем которого Вальтер Рёрль установил в 1987 году рекордное время прохождения трассы, участвуя в гонке Pikes Peak в США. Этот экземпляр будет представлен непосредственно на стенде, а вот второй раллийный автомобиль выйдет и на демонстрационную гоночную трассу замка Дик. За рулем Audi Sport quattro Rallye 1984 года, носившего прозвище «Коротышка» (short one), будет не кто иной, как двукратный чемпион мира по ралли Вальтер Рёрль, пилотировавший этот автомобиль более тридцати лет назад на трассах раллийного чемпионата мира.

Новости от Redtram.com Загрузка ...