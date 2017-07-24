«НеШёлковый» путь Toyota: как ралли-рейд стал настоящей проверкой на прочность

Toyota

ООО «Тойота Мотор», 1 августа 2017 года — 22 июля в китайском городе Сиань состоялся торжественный финиш и награждение победителей двухнедельного ралли-рейда «Шёлковый путь-2017». Изнуряющая гонка, проходившая под девизом «Больше чем ралли, интереснее чем приключение», состоялась уже в седьмой раз и стала настоящим испытанием для людей и техники.

По мнению многих специалистов и участников, маршрут «Шёлкового пути-2017», проложенный на Toyota Hilux, оказался самым сложным за всю историю проведения гонки. В непрерывной борьбе с бездорожьем экипажи преодолели около 10 тысяч километров по России, Казахстану и Китаю, включая 4 094 километра хронометрируемых спецучастков. Зрелищности и сложности маршруту добавила погода, неожиданно щедрая на осадки в июле.

В результате ралли «Шёлковый путь» с первых же этапов стал и тяжёлым испытанием даже для признанных звёзд автоспорта, и местом рождения новых легенд ралли.

Просто ехать быстро

По итогам прохождения 3-го этапа ралли-рейда между Уфой и Костанаем в новостные ленты ведущих автоспортивных изданий попал китайский пилот Чжоу Юн, выступавший на Toyota Hilux в категории T1. На дистанцию 329-километрового спецучастка экипаж BP Yong Racing Team вышел, занимая 39-е место. Однако неожиданно для всех Чжоу Юн и Toyota Hilux сразу же задали такой невероятный темп, что на финише экипаж показал третье место в абсолютном зачёте. Этот рывок позволил пилоту Toyota Hilux подняться сразу на 29 строчек в общем зачёте и закрепиться по итогам дня на 10-м месте.

Добраться любой ценой

Настоящим испытанием мужества и воли к победе «Шёлковый путь-2017» оказался и для Акиро Миуры из команды Land Cruiser Toyota AutoBody. Миура и его Toyota Land Cruiser 200, главные претенденты на победу в зачёте серийных внедорожников, сразу же включились в борьбу за лидерство, а сражение с австралийцем Адрианом ди Лалло из Isuzu Motorsport не могло оставить равнодушным зрителей, следивших за ходом ралли «Шёлковый путь». Но на пятом этапе Астана — Семей разыгралась настоящая драма: на скорости 140 км/ч на автомобиле Миуры острым камнем пробило покрышку правого переднего колеса, но японскому пилоту удалось сохранить контроль над автомобилем. Поскольку запасок у экипажа к тому моменту уже не осталось, Акиро Миура пришлось преодолеть дистанцию до финиша на голом ободе колеса. Так ралли-рейд получил новую легенду об автомобиле Land Cruiser 200 категории Т2, способном в буквальном смысле пропахать 70 километров полей и степей.

Верить в себя и свой автомобиль

Отдельно хочется отметить самый смелый и отчаянный экипаж «Шёлкового пути-2017» — российских спортсменов Сергея Шалыгина из Амурской области и Артёма Канивца из Приморского края на внедорожнике Toyota Land Cruiser 80 собственной подготовки. Сергей и Артём шли по трассе в одиночку — без сопровождающей технички, без механиков и чьей-либо помощи, рассчитывая исключительно на собственные силы и надёжность автомобиля. При этом героический экипаж Land Cruiser 80 умудрялся демонстрировать результаты, достойные профессиональных гоночных команд. Так, на финише в Сиане Шалыгин — Канивец классифицировались на почётном 25 месте из 39 закончивших дистанцию экипажей.

Скрытый подиум

Ярким примером удачного выбора техники стало второе место в абсолютном зачёте Кристиана Лавиеля, вышедшего на старт за рулем протототипа Baicmotor BJ40L. Автомобиль был создан компанией Overdrive Racing на шасси гоночного пикапа Toyota Hilux и накрыт кузовными панелями, стилизованными под облик китайского внедорожника. Итоговая серебряная ступенька пьедестала «Шёлкового пути-2017» стала достойной наградой мастерству французского пилота и надёжности техники, успешно преодолевшей все сложности дистанции в 10 тысяч километров.

За кадром

Помимо спортивных ролей, автомобили Toyota выполняли и другие важные задачи в ходе ралли «Шёлковый путь-2017». 20 внедорожников Тойота Land Cruiser работали без перерыва для того, чтобы история гонки была запечатлена в серии ярких фотографий и видеокадров. Двигаясь по разбитым направлениям параллельно гоночному пелетону, автомобили оперативно доставляли представителей прессы к самым зрелищным фототочкам, которых на трассе было больше 70. Преодолевая таким образом по 90 сложнейших километров в день, внедорожники Toyota прошли около 10 000 километров, позволив журналистам и фотографам выполнить все свои задачи.

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