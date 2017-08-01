Специальные предложения Lexus в августе 2017 года

Lexus

C 1 по 31 августа 2017 года Lexus предлагает специальные цены на премиальный городской кроссовер NX и премиальный кроссовер RX 2017 модельного года, а также дополнительные преимущества по программе Lexus Trade-In.

Для покупателей премиального городского кроссовера Lexus NX предлагаются особо привлекательные условия кредитования.

Программа «Вам ничего не стоит перейти на SPORT» позволяет приобрести престижный внедорожник Lexus GX 460 в комплектациях Executive 5S SPORT и Premium 7S SPORT 2017 модельного года на условиях равных приобретению GX 460 в комплектациях Executive 5S и Premium 7S..

При приобретении престижного внедорожника GX, флагманского внедорожника LX и элегантного бизнес-седана ES в августе клиент также может получить дополнительные преимущества по программе Lexus Trade-In.

Для элегантного бизнес-седана Lexus ES в августе предусмотрены выгодные условия приобретения в кредит.

C 1 по 31 августа 2017 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные предложения на всю линейку внедорожников и кроссоверов Lexus, а также элегантный бизнес-седан Lexus ES. Специальные условия распространяются на модели 2017 года.

Премиальный городской кроссовер Lexus NX с 1 по 31 августа предлагается по специальной цене от 2 157 000 рублейi (ранее 2 256 000 рублей). Также, приобретая Lexus NX в любой из существующих комплектаций и воспользовавшись программой обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-In, клиент в августе имеет возможность получить дополнительную выгоду 150 000 рублейii.

Особо привлекательные условия кредитования при приобретении Lexus NX предлагаются в августе 2017 года покупателям в возрасте от 19 до 34 лет (включительно). Годовая ставка по кредиту «Молодежный» составляет12,9% при первоначальном взносе от 0%iii.

На премиальный кроссовер Lexus RX 2017 года в августе установлена специальная цена от 2 775 000 рублей (ранее 2 873 000 рублей)iv, а при использовании условий программы Lexus Trade-In клиент может получить дополнительную выгоду в размере 150 000 рублейv.

Специальное предложение «Вам ничего не стоит перейти на SPORT» позволяет приобрести в августе престижный внедорожник Lexus GX 460 в комплектациях Executive 5S Sport и Premium 7S Sport с платежами по кредиту, первоначальными взносами, страховыми премиями равными платежам по кредиту, первоначальным взносам, страховым премиям на покупку Lexus GX 460 в комплектациях Executive 5S и Premium 7Svi. Кроме того, при покупке Lexus GX 460 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублейvii по программе Lexus Trade-In.

Участие в программе Lexus Trade-In в августе предоставляет клиентам преимущество до 300 000 рублей при приобретении флагманского внедорожника Lexus LXviii.

С 1 по 31 августа выгодные условия программы Lexus Trade-In распространяются и на элегантный бизнес седан ES. Воспользовавшись этими условиями, клиент имеет возможность получить выгоду 200 000 рублейix. Помимо этого, покупателям Lexus ES в августе предлагаются выгодные условия кредитования с пониженной процентной ставкой 9,9% годовых и первоначальным взносом 30%x.

Подробности о специальных предложениях августа 2017 года и участвующих Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, а также информацию о действующих ценахxi на автомобили Lexus, установленных у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

Более подробная информация — на официальном сайте бренда Lexus в России: www.lexus.ru

i Указана максимальная цена перепродажи (МЦП) на модель Lexus NX 200 в комплектации Comfort (Комфорт) 2017 года выпуска. Специальные цены на иные комплектации моделей Lexus NX 200, Lexus NX 200 AWD и Lexus NX 200t AWD уточняйте на www.lexus.ru . Сведения о ценах носят исключительно информационный характер. Указанная цена является МЦП и может отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

ii Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus NX 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м. Количество а/м ограниченно. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2017 года. Количество автомобилей ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции комплектациях автомобилей и Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

iii Первоначальный взнос (ПВ) указан по кредиту «Молодежный» при сроке кредита (СК) от 12 до 60 мес. и ставке по кредиту 12,9% годовых. Условия кредита: ПВ от 0%, ставка 12,9% годовых, СК от 12 до 60 мес. Минимальный возраст заемщика на момент подачи заявки на кредит — 19 лет, максимальный — 34 года (включительно). Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 150 000 руб. Максимальная сумма кредита — 2 500 000 руб. (включительно). Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача приобретаемого в кредит а/м в залог АО «Тойота Банк» и полное или сокращенное страхование заложенного а/м по программе КАСКО. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Подробнее на сайте www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 11 00. Предложение действует на новые а/м Lexus NX с 14.07.2017 по 31.08.2017.

iv Указана максимальная цена перепродажи (МЦП) на модель Lexus RX 200t в комплектации Standard (Стандарт) 2017 года выпуска в цвете черный неметаллик. Специальные цены на иные комплектации моделей Lexus RX 200t, RX 200t AWD и RX 350 AWD уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер. Указанная цена является МЦП и может отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

v Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus RX 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м. Количество а/м ограниченно. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2017 года. Количество автомобилей ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции комплектациях автомобилей уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

vi В период с 01.08.17 г. по 31.08.17 г. у Уполномоченных Дилеров/ Партнеров-Дилеров Лексус на территории РФ действует специальное предложение, позволяющее приобрести Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S Sport (Экзекьютив 5 Эс Спорт) с платежом по кредиту, первоначальным взносом, страховой премией равными платежу по кредиту, первоначальному взносу, страховой премии на покупку Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S (Экзекьютив 5 Эс), а также позволяющее приобрести Lexus GX 460 в комплектации Premium 7S Sport (Премиум 7 Эс Спорт) с платежом по кредиту, первоначальным взносом, страховой премией равными платежу по кредиту, первоначальному взносу, страховой премии на Lexus GX 460 в комплектации Premium 7S (Премиум 7 Эс).

Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Предложение действительно при соблюдении срока кредита (СК) 60 мес. и первоначальном взносе (ПВ) 2 147 000 руб. для следующих программ: (1) кредитная программа «GX плюс» для Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S Sport стоимостью 4 433 000 руб. (максимальная цена перепродажи, МЦП), сумма кредита 2 286 000 руб. Условия программы: ПВ от 40%, СК 60 мес., годовая процентная ставка 13,1% для а/м Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S Sport и годовая процентная ставка 13,3% для а/м Lexus GX 460 в комплектации Premium 7S Sport. Кредитная программа «Стандарт» для Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S стоимостью 4 294 000 руб. (МЦП), сумма кредита 2 147 000 руб. Условия программы: ПВ от 30%, СК 12-60 мес., годовая процентная ставка 15,9%. Общие условия для программ: валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 150 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача а/м в залог и обязательное страхование заложенного а/м по программе КАСКО. Предложение действует с 01.07.2017 г. по 31.08.2017 г. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе уточняйте на сайте www.lexus-finance.ru / www.lexus.ru или по тел. 8 800 200 11 00 / 8 800 200 38 83. Предложение не является офертой.

Организатор программы страхования ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые Брокеры)» (лицензия ЦБ РФ СБ № 4339). Страхование осуществляется СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 г., без ограничения срока действия) в случае заключения клиентом договора страхования КАСКО на приобретаемый новый а/м Lexus GX 460. Страховая премия рассчитывается индивидуально для каждого клиента, при этом размер затрат клиента на приобретение страхования КАСКО (страховая премия) для Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S Sport со страховой суммой 4 433 000 руб. (МЦП а/м) равен затратам на страхование Lexus GX 460 в комплектации Executive 5S со страховой суммой 4 294 000 руб. (МЦП а/м), а также размер затрат клиента на приобретение страхования КАСКО для Lexus GX 460 в комплектации Premium 7S Sport со страховой суммой 4 725 000 руб. (МЦП а/м) равен затратам на страхование Lexus GX 460 в комплектации Premium 7S со страховой суммой 4 586 000 руб. (МЦП а/м) при прочих равных параметрах, имеющих значение для оценки степени риска. Предложение действует в отношении договора страхования КАСКО сроком на 1 год, от совокупности рисков «Автокаско», в различных вариациях, предусмотренных Правилами страхования СПАО «Ингосстрах». Страховая сумма не должна превышать действительной стоимости а/м. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах». Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», в т. ч. размещенных на сайте страховщика www.ingos.ru . Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

Для расчета указаны МЦП на а/м Lexus GX 460 в цвете «черный неметаллик». Программа «GX плюс» АО «Тойота Банк» и программа страхования ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые Брокеры)» распространяется на а/м Lexus GX 460 всех цветов указанных комплектаций 2016 — 2017 гг. выпуска. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности предложения, полный список участвующих дилеров, наличие а/м, уточняйте по телефону 8 800 200 08 40 / 8 800 200 38 83 или на сайте www.lexus-finance.ru / www.lexus.ru , а также в салонах официальных дилеров Lexus. Количество автомобилей ограничено.

vii С 1 по 31 августа 2017 года при условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-In (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus GX 460 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

viii Трейд-ин. С 1 по 31 августа 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus LX 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется преимущество

300 000 рублей. Преимущество достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции Дилерах уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

ix Трейд-ин. С 1 по 31 августа 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

x Первоначальный взнос (ПВ) указан по кредиту «ES Стандарт» при сроке кредита (СК) от 12 до 60 мес. и ставке по кредиту 9,9% годовых. Условия кредита: ПВ от 30%, ставка 9,9% годовых, СК от 12 до 60 мес. Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача приобретаемого в кредит а/м в залог АО «Тойота Банк» и полное или сокращенное страхование заложенного а/м по программе КАСКО. Срок действия положительного решения по кредиту — 1 месяц. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Подробнее на сайте www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 11 00. Предложение действует на новые а/м Lexus ES с 01.08.2017 по 31.08.2017.

xi Максимальные цены перепродажи.

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