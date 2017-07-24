Lexus объявляет о начале приема заказов на новую специальную версию Superior внедорожника LX 570

Lexus объявляет о начале приема заказов на новую специальную версию Superior внедорожника LX 570

Lexus

  • 1 августа 2017 года все Уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус в России начинают прием предварительных заказов на новую специальную версию флагманского внедорожника Lexus LX 570 Superior.
  • Lexus LX 570 Superior предлагает клиентам эффектные и оригинальные решения в дизайне экстерьера и интерьера, более высокий уровень комфорта.
  • С учетом пожеланий российских клиентов ряд обновлений внесен и в комплектации дизельной версии флагманского внедорожника LX 450d.

Lexus объявляет о начале приема предварительных заказов на новую специальную версию флагманского внедорожника LX 570 Superior с 1 августа 2017 года. Клиенты могут разместить предварительный заказ у любого из Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус на территории РФ. Новая специальная версия предлагается по цене от 7 007 000 до 7 026 0001 рублей. Продажи Lexus LX 570 Superior в России начнутся в III квартале 2017 года.

Специальная версия Lexus LX 570 Superior разработана на основе популярной комплектации Luxury 21+ и предлагает клиентам эксклюзивные элементы дизайна экстерьера и интерьера. В этой версии флагманский внедорожник имеет специальный дизайн решетки радиатора и накладки на передний и задний бамперы, делающие облик автомобиля еще солиднее и при этом спортивнее. Корпуса наружных зеркал заднего вида имеют эффектные черные накладки. LX 570 оснащается легкосплавными колесными дисками размерности 21? нового дизайна — в двухцветном исполнении.

Интерьер Lexus LX 570 Superior отличается практичными и стильными алюминиевыми накладками на педали, подчеркивающими атмосферу спортивной роскоши в салоне автомобиля.

Дополнительный уровень ездового комфорта обеспечивает новый демпфер вибраций кузова, что позволяет водителю и пассажирам наслаждаться поездкой в роскошном флагманском внедорожнике в более расслабленной и уютной атмосфере.

Новая специальная версия предлагается с различными вариантами отделки интерьера, в частности — со вставками из черного дерева шимамоку или вставками «матовый орех». Также клиент имеет возможность выбрать черную обивку потолка.

Автомобили Lexus LX 570 в новой специальной версии отмечаются эмблемой Superior, подчеркивающей эксклюзивность исполнения роскошного флагманского внедорожника.

Роскошный LX 570 — флагман линейки внедорожников в модельном ряду Lexus. Он идеально подходит как для увлекательных внедорожных приключений, так и для повседневных городских поездок, даря владельцу максимальный комфорт в любых условиях. LX 570 доказал свои непревзойденные внедорожные качества в ходе длительных испытаний в субтропических лесах, американских пустынях и на австралийском бездорожье. Роскошный флагманский внедорожник LX 570 прошел проверку и в российских условиях. Автомобиль адаптирован к эксплуатации в условиях продолжительного холода, гололедицы и частых осадков.

Ряд обновлений в комплектации дизельной версии роскошного флагманского внедорожника Lexus LX 450d отражает индивидуальный подход бренда к клиенту. С августа 2017 года в соответствии с пожеланиями российских клиентов в комплектацию дизельной версии роскошного флагманского внедорожника Lexus LX 450d внесены изменения, делающие эту модель еще более современной, комфортабельной и привлекательной.

Для всех комплектаций Lexus LX 450d добавлены опции светодиодных фонарей заднего хода, светодиодных ламп подсветки в солнцезащитных козырьках и ионизатора воздуха в салоне nano-e. Помимо этого, Lexus LX 450d оснащается легкосплавными колесными дисками размерности 18 дюймов с новым дизайном и полированным покрытием, а вариант цвета кузова «Белый перламутровый» заменен на обновленный цвет «Искрящийся белый специальный металлик».

В комплектации Lexus LX 450d Executive с августа 2017 года вместо светодиодных указателей поворота устанавливаются «динамические» блоки с последовательным включением светодиодов. Это современное высокотехнологичное решение позволяет значительно улучшить заметность оповещения о совершаемом маневре для других участников движения.

Комплектация Executive 2 с августа 2017 года оснащается аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD и 19 динамиками. Также теперь и в этой комплектации клиентам доступен выбор в отделке интерьера декоративных вставок «матовый орех» или «черное дерево шимамоку» в сочетании с отделкой потолка черного цвета.

Подробности о новой специальной версии флагманского внедорожника Lexus LX 570 Superior и обновлениях в комплектациях Lexus LX 450d можно узнать у любого из Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус на территории Российской Федерации, на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

  • 1 Для версии с отделкой потолка черного цвета
  • Lexus объявляет о начале приема заказов на новую специальную версию Superior внедорожника LX 570
Источник:
Lexus
Дата:
4 августа 2017 г.
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