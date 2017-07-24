Стартовал второй этап проекта «Jaguar. Среда обитания — Россия»

Jaguar

Россия, Москва, 24 июля 2017 года — 23 июля 2017 года стартовал второй этап проекта «Jaguar. Среда обитания — Россия». В рамках автопробега спортивный SUV Jaguar F-PACE преодолеет расстояние в 10 000 километров от Москвы до Владивостока. Путешествие между этими городами на самолете занимает более 8 часов, на поезде можно добраться за 6 дней, а автомобиль в среднем преодолевает эту дорогу за 115 часов, что станет настоящим испытанием для Jaguar F-PACE.

Пробег начался на Красной площади, на отметке «нулевого километра». Его открыл известный блогер Антон Воротников — победитель первого этапа «Jaguar. Среда обитания — Россия» на трассе Москва-Сочи, завершившегося в конце июня. Антон передал эстафетную палочку первому участнику и F-PACE отправился в путь до Владивостока.

В автопробеге принимают участие 14 победителей конкурса, которые активнее всех комментировали ход гонки из столицы в Сочи, ставили лайки и делились постами в социальных сетях. Именно они сядут за руль Jaguar F-PACE в рамках второго этапа проекта. Каждый победитель конкурса будет преодолевать свой собственный участок маршрута до Владивостока, взяв с собой напарников по своему выбору, чтобы сделать путешествие еще увлекательнее.

Весь автопробег займет 20 дней. Планируется, что Jaguar F-PACE прибудет в точку назначения 11 августа, по пути посетив 18 городов: Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Братск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Могочу, Циолковский, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток. За его передвижением можно следить в режиме реального времени на официальном сайте бренда Jaguar.

Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в конкурсе «Фотоохота на Jaguar» и получить возможность выиграть приз. Для участия необходимо сделать фото или видео с Jaguar F-PACE, встретив его в городах или на дорогах России, а затем разместить снимок в соцсетях с хэштегом #JAGUARRUSSIA, отметив официальную группу Jaguar @JaguarRussia.

Путешествие по России в рамках первого этапа проекта уже позволило проверить возможности автомобилей Jaguar. Извилистые серпантины, разбитые участки, дорожные работы, а также самые различные типы покрытия — с этими испытаниями уверенно справились все автомобили модельной линейки Jaguar. Сложный и продолжительный маршрут до Владивостока еще раз подтвердит, что автомобили Jaguar идеально подготовлены к эксплуатации в российских условиях.

Следить за ходом пробега в реальном времени можно по ссылке:

Официальные интернет-ресурсы Jaguar в России:

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