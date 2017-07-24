Volkswagen участвует в госпрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Volkswagen

Срок кредита — от 12 до 36 месяцев.

Программы распространяются на автомобили стоимостью до 1.450.000 рублей.

С конца июля клиентам марки Volkswagen стали доступны программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программа «Первый автомобиль» предназначена для клиентов, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля. «Семейный автомобиль» предлагается для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Программы рассчитаны на срок от 12 до 36 месяцев с процентной ставкой 8,7% при предоставлении полного пакета документов*, при наличии только двух документов** ставка составит 10,1%.

Программы автокредитования распространяются на автомобили стоимостью до 1.450.000 рублей, произведенные в России в 2016 и 2017 годах. Важными условием участия в программах является наличие у клиента водительского удостоверения, а также отсутствие у клиента автокредитов в 2017 году, и обязательство в отказе от их получения в текущем году.

Аванс по программам составляет от 25%, 10% которого банк напрямую перечисляет дилерскому центру в качестве скидки на первоначальный взнос клиента. Максимальная сумма кредита составляет 1.450.000 рублей, в которые могут также входить КАСКО, CPI и GAP-страхования.

Государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» суммируются со всеми другими предоставляемыми поддержками. ***

* Полный пакет документов: анкета на оформление кредита; паспорт гражданина Российской Федерации; справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме № 2-НДФЛ или в свободной форме; копия Трудовой книжки или заверенная копия Трудового договора; один документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) или свидетельство о присвоении ИНН).

** При наличии только двух документов (анкета на оформление кредита; паспорт гражданина Российской Федерации; один документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) или свидетельство о присвоении ИНН) ставка составит 10,1%.

*** За исключением программ трейд-ин и утилизации для программы «Первый автомобиль».

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по специальной акции «Первый автомобиль» для приобретения нового Volkswagen: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по специальной акции «Семейный автомобиль» для приобретения нового Volkswagen: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Условия предоставления кредита действительны на 24.07.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru

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