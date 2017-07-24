Объявлены лауреаты премии Land Rover BORN Awards 2017

Land Rover

Россия, Москва, 27 июля 2017 года — Land Rover и BORN объявили лауреатов премии Land Rover BORN Awards 2017.

Свои работы, охватывающие множество творческих областей, прислали на конкурс около шести тысяч участников, но строжайший отбор прошли только девять из них. Награды на церемонии в норвежском Олесунне получили:

Бруно Мойнар (Bruno Moinard), 4BI & Associes (Номинация «Архитектурный дизайн»)

Ванесса Стофенмахер (Vanessa Stofenmacher), Vrai & Oro (Номинация «Устойчивое развитие»)

Терри Роджерс (Terry Rodgers) и Марк Лармино (Marc Larminaux), Lalique (Номинация «Узкоспециализированный дизайн»)

Бодо Сперлайн (Bodo Sperlein), Bodo (Номинация «Дизайн для дома»)

Марко Бьянкулло (Marco Biancullo), Фабио де Сильва (Fabio de Silva), Карло Борромео (Carlo Borromeo) и Филиппо Сгальбацци (Filippo Sgalbazzi), Borromeo & De Silva (Номинация «Дизайн для досуга»)

Давид Жэ (Davide Jais), Coast Society (Номинация «Мода и стиль жизни»)

Фабьен Норуа (Fabien Nauroy), Native Union (Номинация «Дизайн объектов»)

Андерс Бриндал (Anders Bringdal) и Ален Тебо (Alain Thebault), SeaBubbles (Номинация «Технологии и инновации»)

Профессор Жак Пруст (Jacques Proust), Nescens (Номинация «Благополучие»)

Три специальных приза получили:

Джули Брангструп (Julie Brangstrup), Cash & Rocket (Номинация «Общественное воздействие»)

Энтони Делон (Anthony Delon), Anthony Delon 1985 (Номинация «Перерождение»)

Елена и Джулия Селла (Elena and Giulia Sella), DesignByGemini (Номинация «Новые таланты»)

Сотрудничество BORN и Land Rover основано на взаимном уважении к роли дизайна в современном мире и на общей вере в принципы инноваций, творчества и красоты. Как и в прошлый раз, церемония в этом году была оформлена командой дизайнеров Land Rover.

Главной темой Land Rover BORN Awards этого года стал «Редукционизм», философия которого полностью отражена в новом Range Rover Velar. Церемония подхватывает тенденции, озвученные на совместной выставке BORN и Land Rover на апрельской Неделе дизайна в Милане.

Джерри МакГоверн, директор по дизайну Land Rover: «Land Rover и BORN исповедуют общий принцип — дизайн может изменить мир и меняет его, что наглядно демонстрируют проекты победителей.

Каждый год церемония собирает вместе лучших, ярчайших представителей индустрии дизайна, которые стремятся достичь новых высот. И каждый год нас поражает колоссальное количество конкурсантов и их идей».

Жан-Кристоф Шопен, основатель и генеральный директор BORN: «По завершении Land Rover BORN Awards 2017 семья BORN пополнилась 12 новыми членами, еще больше усилив наше влияние в мире дизайна.

Я основал сеть BORN, чтобы создать платформу, с помощью которой дизайнеры и компании смогут показать свои творения всему миру, чтобы соединить их с ценителями красоты и позволить их идеям воплотиться в жизнь. Но BORN — ничто без творений наших победителей.

Начиная с прекрасного дизайна винного погреба в Шато Латур от 4BI & Associes’ и роскошных алмазных украшений от Vrai & Oro, заканчивая невероятной летающей лодкой от SeaBubbles и вазой Sirenes от Терри Роджерса из Lalique. В этом году на церемонии были показаны, пожалуй, самые вдохновляющие творения, и это честь для BORN распознавать такие таланты».

Land Rover BORN Awards 2017 впервые проводится за пределами французского Куршевеля. Новинкой этого года также стал саммит BORN Conversations. Его концепция была создана Жаном-Кристофом Шопеном в сотрудничестве с Кристофом Аменком (Christophe Amenc) и Тьерри Маллере (Thierry Malleret) — соучредителями конференции Summit of Minds, проходящей параллельно с вручением наград в Норвегии. BORN Conversations станет платформой для дискуссий и обмена идеями. Его основная программа будет сосредоточена на пересечении дизайна и бизнеса, а также на проблемах баланса между этими двумя направлениями. В 2018 году саммит будет запущен в Лондоне в еще большем масштабе.

Сегодня открывается регистрация на Land Rover BORN Awards 2018. Ее можно пройти на сайте Born.com. Премия открыта для всех участников, как новых компаний, так и ветеранов в мире дизайна, которых будут оценивать исключительно по инновационности их проектов, их необходимости и актуальности для современного мира. Также немаловажным для всех членов жюри остается успешный и изобретательный подход участников к своим проектам в сочетании с их красотой и функциональностью.

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