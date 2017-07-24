Финансовые результаты группы Renault за 1 полугодие 2017 года

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Группа Renault продолжает рост и устанавливает новый рекорд по операционной марже за полугодие

Продажи выросли на 10,4% до 1,88 млн автомобилей.

Выручка Группы увеличилась на 17,3% до 29 537 млн евро (+12,2%, не считая эффекта от консолидации АВТОВАЗ 1 ).

). Операционная прибыль Группы составила 1 820 млн евро, то есть 6,2% от выручки. Не считая АВТОВАЗа, операционная маржа выросла на 17,9% до 1 817 млн евро (6,4% от выручки, ср. 6,1% за первое полугодие 2016).

Операционный доход Группы составил 1 789 млн евро (+21,2%) по сравнению с 1 476 млн евро.

Чистая прибыль составила 2 416 млн евро (+54,2%) по сравнению с 1,567 млн евро.

Поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе: 358 млн евро.

Группа подтверждает свои задачи на полный год.

Карлос Гон, президент и генеральный директор Группы Renault: "Группа добилась рекордных результатов за первое полугодие. Они стали возможны благодаря нашему плану обновления продуктовой линейки, географическому расширению и целеустремленности всех наших сотрудников. Такие достижения позволяют нам с уверенностью приступить к реализации следующего стратегического плана и подтвердить свой прогноз на этот год".

Булонь-Бийанкур, 28.07.2017 - Выручка Группы достигла 29 537 млн евро (+17,3%). Не учитывая влияния консолидации АВТОВАЗа, выручка Группы увеличилась на 12,2% до 28 246 млн евро (+11,3% при неизменных валютных курсах).

Выручка в автомобильном секторе (не считая АВТОВАЗа) составила 26 995 млн евро (+12,1%), в основном, благодаря увеличению объема продаж (+4,4 пп). Увеличение продаж партнерам добавило 2,5 пп в этот рост. Эти результаты отражают уверенный рост нашей деятельности по поставке машинокомплектов CKD в Иран и Китай, а также продаж собранных в Европе автомобилей (особенно после начала производства Nissan Micra). Эффект цены (+2,3 пп) в основном объясняется повышением цен в связи с обновлением линейки. Влияние валютных курсов было положительным в размере 0,8 пп.

Операционная прибыль Группы составила 1 820 млн евро, что соответствует 6,2% от выручки.

Операционная прибыль в автомобильном секторе (не считая АВТОВАЗа) выросла на 171 млн евро (15,3%) до 1 292 млн евро или 4,8% от выручки (ср. 4,7% за первое полугодие 2016 г.). Это, в основном, объясняется активным ростом деятельности (положительный эффект в 346 млн евро) и снижением производственных расходов (положительный эффект в 204 млн евро). В отличие от 2016 г., влияние ассортимента/цен/усовершенствований более не испытывает положительного воздействия от увеличения цен в развивающихся странах, компенсирующего девальвацию валют, и оказалось отрицательным в размере 180 млн евро. По сырью отрицательный эффект составил 132 млн евро. Влияние валютных курсов (-99 млн евро) оказалось незначительно отрицательным в основном из-за ослабления британского фунта стерлингов.

Операционная прибыль АВТОВАЗа составила 3 млн евро или 0,2% от выручки. Следует помнить, что этот результат не включался в отчетность Группы Renault за 2016 г.

Вклад финансирования продаж в операционную маржу Группы составил 525 млн евро по сравнению с 420 млн евро в первом полугодии 2016 г. Этого роста удалось добиться благодаря уверенному увеличению совокупного финансового результата в связи с погашением выданных кредитов. Цена риска стабилизировалась на рекордном уровне в 0,29% от среднего объема доходных активов (0,30% в первом полугодии 2016).

Соотношение других операционных доходов и расходов в этом полугодии улучшилось (-31 млн евро по сравнению с -65 млн евро в первом полугодии 2016) в основном за счет доходов от реализации недвижимости.

Операционный доход Группы составил 1 789 млн евро по сравнению с 1 476 млн евро в первом полугодии 2016 г. (+21,2%). Этого роста удалось добиться благодаря увеличению операционной маржи и сокращению других операционных расходов.

Чистые финансовые доходы и расходы составили -211 млн евро по сравнению с -67 млн евро в первом полугодии 2016 г. Это ухудшение объясняется консолидацией чистых финансовых доходов и расходов АВТОВАЗа в размере -64 млн евро, а также отрицательным влиянием других финансовых составляющих (переоценка погашаемых акций и доходы от обмена валют).

Вклад ассоциированных компаний, в основном, Nissan, составил 1 317 млн евро по сравнению с 678 млн евро в первом полугодии 2016. В первом квартале на вклад Nissan повлиял одноразовый доход от продажи ее доли в компании Calsonic Kansei, производящей оборудование.

Текущие и отложенные налоги представляют расходы в размере 479 млн евро, что на 41 млн евро меньше по сравнению с 2016 г.

Чистая прибыль составила 2 416 млн евро (+54,2%), а чистый доход по акциям Группы составил 2 379 млн евро (8,77 евро на акцию по сравнению с 5,51 евро на акцию в первом полугодии 2016 г.).

Поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе (включая АВТОВАЗ) был положительным в размере 358 млн евро после учета положительного влияния изменения потребности в оборотном капитале в размере 191 млн евро.

На 30 июня 2017 г. совокупные складские запасы (включая независимые дилерские сети) соответствовали 63 дням продаж по сравнению с 60 днями в конце июня 2016 г.

(1) Баланс прибылей и убытков АВТОВАЗа консолидирован в отчетность Группы посредством полной интеграции компании с 1 января 2017 г.

Прогноз на 2017

Ожидается, что в 2017 г. мировой рынок вырастет на 1,5-2,5%. Как и прежде, ожидается, что рост европейского рынка за этот период составит 2%. Французский рынок должен вырасти на 2%.

За пределами Европы российский рынок может вырасти более чем на 5% (прежний прогноз не предусматривал роста более чем на 5%), а бразильский - на 5% (прежний прогноз роста не предусматривал).

Рост должен продолжиться в Китае (+5%) и Индии (+8%).

На этом фоне с учетом результатов АВТОВАЗа Группа Renault подтверждает свои планы на полный 2017 год:

увеличить выручку Группы, не учитывая влияния АВТОВАЗа (при стабильных валютных курсах) * ,

, увеличить операционную прибыль Группы в евро * ,

, обеспечить положительный поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе.

(*) по сравнению с опубликованными результатами Группы Renault за 2016 г.

Консолидированные результаты группы Renault

млн., евро П1 2016 П1 2017 1 Изменение Выручка Группы 25,185 29,537 +4,352 Операционная прибыль 1,541 1,820 +279 % от выручки 6.1% 6.2% +0.1 point Другие операционные доходы и расходы -65 -31 +34 Операционный доход 1,476 1,789 +313 Чистая прибыль и расходы -67 -211 -144







Вклад дочерних компаний 678 1,317 +639 от: Nissan 749 1,288 +539







Текущие и отложенные налоги -520 -479 +41 Чистая прибыль 1,567 2,416 +849 Чистая прибыль по акциям Группы 1,501 2,379 +878 Поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе +381 +358 -23

(1) Баланс прибылей и убытков АВТОВАЗа консолидирован в отчетность Группы посредством полной интеграции компании с 1 января 2017 г.

Дополнительные сведения

Консолидированная финансовая отчетность группы Renault от 30 июня 2017 г. была утверждена советом директоров 27 июля 2017 г.

Аудиторы Группы провели проверку полугодовой финансовой отчетности, результат которой будет в скором времени опубликован.

Финансовый отчет с исчерпывающим анализом финансовых результатов первой половины 2017 г. доступен для загрузки на сайте www.group.renault.com в разделе финансов (Finance).

* Энергия жизни

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