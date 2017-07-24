300 автомобилей Citroen Grand C4 Picasso будут переданы московскому городскому такси

Citroen

Компания Citroёn и московское городское такси «Т-Плюс» заключили соглашение о передаче трёхсот автомобилей Grand C4 Picasso в парк службы такси до конца 2017 года.

В июле текущего года компания «Т-Плюс» начала эксплуатацию автомобилей Grand C4 Picasso. На линию уже вышли 150 автомобилей. Ещё 150 будет поставлено в рамках соглашений до конца 2017 года. Выбор модели не был случайным. Citroёn Grand C4 Picasso предлагает высокий уровень комфорта и оснащения, практичный и вместительный салон и низкие эксплуатационных затраты.

На момент старта продаж в конце прошлого года Grand C4 Picasso предлагался с бензиновым двигателем THP150 АКПП-6 и дизельным двигателем Blue HDi120 АКПП-6.

В мае 2017 года Citroёn расширил линейку модификаций «семейства» Picasso, предложив 7-местную версию Citroёn Grand C4 Picasso в комплектации LIVE c богатым уровнем оснащения. На автомобиль устанавливается дизельный двигатель HDi 115 в сочетании с механической 6-ступенчатой трансмиссией. Двигатель характеризуется низким расходом топлива (4,3 л/100 км в смешанном цикле) и высоким крутящим моментом (270 Нм при 1750 об/мин). Именно эта модификация поступила в распоряжении городского такси «Т-Плюс».

Grand C4 Picasso с двигателем HDi 115 и механической 6-ступенчатой коробкой передач в комплектации LIVE включает в себя следующее серийное оборудование: 2-х зонный климат-контроль, систему контроля усталости водителя, программируемый круиз — контроль и ограничитель скорости, датчик дождя и света, ESP, электрический стояночный тормоз, передние регулируемые подлокотники, колесные диски 16’’, передние и задние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему RDS MP3 + USB + Bluetooth, столики в спинках передних сидений, противотуманные фары, сенсорный экран 7«, тканевую отделку сидений (Milazzo Grey).

Анастасия Макаренко, генеральный директор ООО «КСК»: «Прежде чем принять решение о запуске проекта, мы изучили рынок, учли мнения и ожидания пользователей, опыт крупных европейских городов. В Москве, как в любом мегаполисе, особенно ценятся безопасность, время и комфорт. Мы хотим, чтобы эти качества стали визитной карточкой такси „Т+“. Плюс — это расширенные возможности для наших клиентов, международный уровень сервиса, а значит и внешне автопарк должен соответствовать этому уровню. Нам был нужен современный, высокотехнологичный, вместительный и, вместе с тем, надежный и экономичный автомобиль, и мы его нашли! В июле в Москве вышли на маршруты первые 150 автомобилей Citroёn Grand Picasso, ещё 150 автомобилей в данный момент проходят подготовку к выходу на линию.»

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