Infiniti запустила специальную кредитную программу «Infiniti Invite»

Infiniti

Платежи ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту.

Возможность чаще обновлять автомобиль.

Возможность обратного выкупа дилерским центром.

Москва — Компания Infiniti рада сообщить о запуске революционной для бренда кредитной программы «Infiniti Invite» с 5 июля 2017 года. Будущим клиентам Infiniti больше не нужно ждать, чтобы приобрести свой автомобиль мечты.

Программа «Infiniti Invite» дает возможность купить автомобиль более высокого класса или комплектации с оптимальным бюджетом. Данное предложение позволяет до 2х раз снизить ежемесячный платеж по кредиту по сравнению с классическим кредитным продуктом.

Теперь можно стать владельцем нового Infiniti QX50 всего за 17 900 руб.1 в месяц, а нового Infiniti QX60 за 23 900 руб.1 в месяц.

Основное отличие от классического кредита заключается в наличии суммы остаточного платежа — 40% от стоимости автомобиля, которую клиент погашает в конце срока кредита. Через 3 года клиент может воспользоваться следующими опциями:

Обменять автомобиль на новый более высокого класса или комплектации по программе трейд-ин, доплатив разницу в цене либо оформив новый кредит;

Продолжить пользоваться автомобилем, продлив кредит еще на 2 года;

Оставить автомобиль себе, выплатив остаточный платеж из собственных средств;

Продать автомобиль и оплатить остаточный платеж банку из средств от продажи автомобиля.

Отличительной особенностью программы является возможность выкупа автомобиля дилером по цене не ниже размера остаточного платежа.

Таким образом, клиенты могут быть всегда уверены в погашении остатка по кредиту вне зависимости от рыночных условий.

Программа «Infiniti Invite» — максимально приемлемый способ стать владельцем нового Infiniti, приобрести автомобиль в лучшей комплектации и легко обновлять свой автомобиль каждые 3 года!

Специальные кредитные условия по программе «Infiniti Invite» доступны во всех официальных дилерских центрах Infiniti в России с 5 по 31 июля 2017 года. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-700-75-60 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте www.infiniti.ru

1 Размер ежемесячных равных (аннуитетных) платежей по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору, кроме последнего в размере 850 000 / 1 132 000 рублей*, рассчитан из следующих условий: приобретение нового автомобиля INFINITI QX50 / QX60 2017 г.в. по рекомендованной розничной цене с учетом скидки 2 032 686 / 2 707 059 рублей* в кредит от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)) и его предоставление в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос 1 062 500 / 1 415 000 рублей*; общая сумма кредита: 1 037 411 / 1 381 587 рублей*; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 36 мес.; процентная ставка: 15,5% годовых; оплата не в кредит страховой премии по договору КАСКО со страховой компанией, соответствующей требованиям АО «РН Банк», а также оплата с использованием кредита страховой премии по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит» сроком на 3 года в сумме 67 224 / 89 527 рублей* с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ № 4104 от 06.11.2015 г.). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Предложение не является офертой, действительно с 05.07.2017 г. по 31.07.2017 г. Подробности на www.infiniti.ru

* для INFINITI QX50, QX60 2017 г.в., соответственно

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