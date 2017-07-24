На экваторе сезона DTM: Audi лидирует во всех трех зачетах

Audi

Перед началом московского этапа: лидерство в зачетах пилотов, производителей, а также в командном зачете.

Несмотря на перелом ноги, Майк Роккенфеллер намерен сразиться за свою третью победу на российской трассе.

Молодой гонщик — 22-летний Ник де Врис — примет участие в этапе в качестве запасного пилота.

Москва, 18 июля 2017 — Audi лидирует во всех трех разыгрываемых в DTM зачетах. На московском этапе гонок DTM на трассе Moscow Raceway бренд в первую очередь намерен укрепить свое лидерство.

Маттиас Экстрём (Mattias Ekstrom) прибывает в Россию в статусе лидера в зачете пилотов чемпионата DTM. Швед вновь возглавил общую классификацию впервые с лета 2015 года. Став в прошлом году чемпионом мира по ралли-кроссу в чемпионате FIA World RX, представляющий Audi гонщик имеет все шансы завоевать в нынешнем сезоне свой третий титул в DTM. «Все лидеры сейчас идут в серии очень плотно, и рано говорить о появлении какого-либо безоговорочного фаворита, — комментирует ситуацию пилот, ставшим чемпионом DTM в 2004 и 2007 годах. — Но начиная с этого этапа и вплоть до конца года число потенциальных обладателей титула будет сокращаться с каждой гонкой. И я надеюсь оставаться в их числе до самого конца».

Автодром Moscow Raceway, расположенный в 100 км на западе от Москвы, великолепно подходит стилю пилотирования Маттиаса Экстрёма, выступающего в составе команды Audi Sport Team Abt Sportsline. В прошлые годы в гонках DTM на Moscow Raceway швед трижды поднимался на призовой подиум и лишь однажды не смог набрать ни одного очка. В 2015 году в субботней гонке он попал в весьма зрелищную аварию — произошло столкновение с пилотом BMW Тимо Глоком (Timo Glock). За ночь команда сумела восстановить автомобиль шведа. Наградой за этот подвиг стало третье место Экстрёма в воскресной гонке, позволившее ему выйти в лидеры личного зачета.

На долю команды Audi Sport Team Phoenix за минувшие две недели также пришлось немало работы после серьезной аварии Майка Роккенфеллера (Mike Rockenfeller) на трассе Норисринг (Norisring). При столкновении с автомобилем пилота Mercedes Гэри Паффета (Gary Paffett) нагрузки на Audi RS 5 DTM Роккенфеллера достигли 35 g, что привело к серьезным повреждениям. Команда смогла полностью восстановить автомобиль. Чтобы обеспечить должный уровень безопасности, был использован новый монокок. В прошлый вторник, 11 июля, 22-летний голландский пилот Ник де Врис (Nyck de Vries) совершил пробный выезд на этом автомобиле перед проведением тщательных обмеров и последующей погрузкой техники для доставки в Россию на грузовике команды по маршруту длиной около 2400 км.

Роккенфеллер получил в этом столкновении перелом левой ноги, но сейчас уже идет на поправку. Если, вопреки ожиданиям, он не сможет принять участие в гонках этого уик-энда, заменить Майка в Москве готов де Врис. «Мне очень нравится эта трасса, и я хотел бы выступить здесь любой ценой, иначе чемпионат можно считать для меня оконченным», — говорит «Рокки», который изо всех сил стремится вылечить ногу, регулярно ходит на процедуры и носит специальную ортопедическую фиксирующую повязку, которую можно надевать вместе с гоночной обувью. «С этой повязкой все должно получиться. Я хочу не просто выйти на трассу в Москве, но и в третий раз победить здесь», — добавляет Роккенфеллер.

Именно Роккенфеллер записал на свой счет обе победы, которые достались Audi на трассе Moscow Raceway на сегодняшний день — в 2013 и 2015 годах. «Этот факт делает выступления „Рокки“ в нашем составе на подмосковной трассе очень важным, — говорит глава Audi Sport Дитер Гасс (Dieter Gass). — В прошлом году московский уик-энд оказался не самым удачным для нас, и мы хотели бы изменить ситуацию в этот раз. Шины будут играть здесь большую роль, чем на недавних этапах на трассах Лаузитцринг (Lausitzring) и Норисринг (Norisring). В 2013 году Майк победил в Москве, используя разрешенные тогда опциональные шины. Сейчас мы достаточно оптимистично настроены в плане нынешних шин».

Девятая гонка сезона DTM стартует в субботу, 22 июля, в 15:40. Первая гонка второй половины сезона — в воскресенье, 23 июля, в 14:45.

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