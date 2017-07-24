Lexus и космический корабль «Скайджет» в числе звезд на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона

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17 июля 2017 года состоялось знаковое событие для совместного проекта бренда Lexus и киностудии EuropaCorp. В Китайском театре TCL в Голливуде прошел премьерный показ долгожданного фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет», ставший дебютом футуристичного «Скайджета» в мире кино. Созданный в рамках партнерства, одноместный космический корабль оказался в центре внимания на красной ковровой дорожке вместе с актерами Карой Делевинь и Дэйном ДеХааном, отмечавшими выход фильма.

Звездный актерский состав в лице Рианны, Криса Ву, Дэйна и Кары позировал для публики у космического корабля «Скайджет», помогая зрителям премьерного показа ощутить волшебную атмосферу фильма. «Валериан» стал самой дорогой европейской кинокартиной за всю историю, поэтому волнение и предвкушение в этот вечер были очень заметны.

Перед создателями фильма стояла амбициозная задача — сделать одноместный корабль-преследователь «Скайджет» одновременно и реалистичным транспортным средством, и соответствующим миру «Валериана», события в котором происходят в XXVIII веке. Благодаря сотрудничеству креативной команды фильма и дизайнеров Lexus финальная версия «Скайджета» получила передовые технологии и некоторые узнаваемые элементы дизайна.

«Очень приятно видеть „Скайджет“ на красной ковровой дорожке и фантастическую реакцию зрителей на его появление. Фильм напоминает нам о том, что завтрашний день будет именно таким, каким мы его представим себе. Это вдохновляет бренд Lexus на создание невероятного опыта», — отмечает руководитель глобального направления бренд-менеджмента и маркетинга Lexus Спирос Фотинос.

Узнать больше о дизайне космического корабля «Скайджет» можно на странице: https://www.lexus.ru/lexus-today/valerian-partnership

Больше о фильме «Валериан и город тысячи планет»:





О фильме «Валериан и город тысячи планет»:

Вдохновившись классической серией французских графических новелл «Валериан и Лорелин» (авторы: Пьерр Кристен и Жан-Клод Мезье; издатель: Dargaud), визионер и режиссер Люк Бессон превратил этот легендарный материал в грандиозную, современную и уникальную научно-фантастическую сагу под руководством продюсера Виржинии Бессон-Силла.

Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) работают специальными правительственными агентами по защите человеческих поселений во Вселенной и призваны поддерживать в них порядок. По приказу своего командира (Клайв Оуэн) Валериан и Лорелин отправляются на задание в захватывающий дух межгалактический город Альфа. В этом постоянно расширяющемся мегаполисе, который населяют тысячи видов различных существ со всей галактики, семнадцать миллионов жителей объединили свои таланты, технологии и ресурсы на благо будущего. Однако не все жители Альфы преследуют одни и те же цели: в действительности, незримые силы представляют опасность, ставя человечество под большую угрозу.

О компании EuropaCorp:

EuropaCorp является одной из ведущих киностудий Европы. Она была основа в 1999 году и с тех пор занимается производством, коммерческим прокатом, продажами видеозаписей и видео по запросу, а также программ для французского телевидения. Компания EuropaCorp также обладает международными правами, осуществляет совместные проекты, занимается лицензированием, производством и записью музыки к кинофильмам. Группа занимается производством сериалов с 2010 года. Интегрированная бизнес-модель EuropaCorp позволяет извлекать прибыль из диверсифицированных источников. Благодаря целому ряду разноплановых франшиз и прочным позициям на международных рынках за последние годы Группа создала одни из самых громких французских фильмов в мире. В 2014 году компания EuropaCorp занялась прямым распространением своих фильмов в США. EuropaCorp основана французским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Люком Бессоном. В каталогах Группы более 500 фильмов.

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