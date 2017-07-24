Класс GT — чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), 4-й этап, Нюрбургринг/Германия. Два призовых места для нового 911 RSR — клиентская команда завоевывает победу в классе

Porsche

Штуттгарт. Успешная домашняя гонка для нового Porsche 911 RSR в чемпионате мира по гонкам на выносливость World Endurance Championship (WEC) среди спортивных автомобилей: в шестичасовой гонке на Нюрбургринге 510-сильный гоночный автомобиль, который для этого сезона был разработан полностью заново и построен подразделением Porsche Motorsport в Вайссахе, занял сразу два призовых места. Выступающие под стартовым номером 91 Рихард Литц (Австрия) и Фредерик Маковецки (Франция) в острой борьбе с соперниками в классе GTE-Pro, которая развернулась на трассе в Айфеле на глазах 52 000 зрителей, завоевали второе место. Михаэль Кристенсен (Дания) и Кеван Эстр (Франция) во втором 911 RSR команды Porsche GT со стартовым номером 92 пришли к финишу третьими. В классе GTE-Am свою первую победу в чемпионате мира празднует юный профессионал Porsche Маттео Кайроли (Италия) на 911 RSR клиентской команды Dempsey Proton Racing.

Над трассой Гран-при Нурбургринга нависли темные облака, когда был дан старт для 29 участников шестичасовой гонки. Однако опасения насчет переменчивой айфельской погоды не подтвердились. Отдельные капли дождя никак не повлияли на ход гонки. Хотя Михаэль Кристенсен на своем 911 RSR стартовал с поул-позиции, он не смог удержать лидерство и еще на первом круге после неправильно выполненного торможения откатился на четвертое место. Зато его коллега по команде Фредерик Маковецки продвинулся вперед на вторую позицию, а позднее даже вышел в лидеры. Однако после первого после пит-стопа круга прежняя последовательность, определенная по результатам квалификации, была вновь восстановлена: Кеван Эстр под стартовым номером 92 возглавлял внушительную группу гонщиков GT, Рихард Литц под стартовым номером 91 был третьим. Далее по ходу гонки они несколько раз меняли свои позиции из-за разных стратегий пит-стопов, но до половины дистанции один из 911 RSR всегда был впереди. Ситуация изменилась лишь за два с половиной часа до финиша, когда Ferrari удалось вырваться вперед. После этого оба 911 RSR с неизменно быстрым временем прохождения круга уверенно закрепились на второй и третьей позициях. Прочие гонщики GT вплоть до финиша были уже больше не опасны для тройки лидеров.

В классе GTE-Am, в котором на 911 RSR модельного года 2015 выступали клиентские команды Porsche, свою первую победу в сезоне завоевала команда Dempsey Proton Racing. Кокпит автомобиля со стартовым номером 77 юный профессионал Porsche Маттео Кайроли (Италия) делил с Кристианом Ридом (Шенебург, Германия) и Марвином Динстом (Лампертхайм, Германия). После третьего места на открытии сезона в Сильверстоуне и второго места в Спа они, следуя наметившейся в гоночной серии закономерности, пришли к финишной черте в качестве победителей.

Пятый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) среди спортивных автомобилей будет разыгран 3 сентября в Мехико-Сити/Мексика.

Мнения относительно гонки Д-р Франк-Штеффен Валлизер, руководитель автоспортивного отделения и автомобилей GT: «Мы сегодня увидели совершенно выдающуюся гонку. В классах GT конкуренция была экстремально плотная, это был лучший автоспорт для фанатов. Под конец гонки разница в GTE-Pro, которая все и решила, составляла в среднем менее трех десятых секунды на круг. Мы счастливы второму и третьему месту. Первая победа для нового 911 RSR уже очень близка. Совершенно по-особенному мы радуемся за нашего юного профессионала Маттео Кайроли, который вместе с нашей клиентской командой Dempsey Proton Racing завоевал свою первую победу в чемпионате мира в классе GTE-Am. Если сюда приплюсовать еще успех 919 Hybrid, то это был почти идеальный уикенд для Porsche на Нюрбургринге».

Рихард Литц (911 RSR номер 91): «Для нас это была хорошая гонка. У нас была идеальная стратегия, в начале гонки мы хотели использовать старые шины и затем под конец выйти на двойные стины с новыми шинами. Эта стратегия в принципе себя оправдала. Наша команда снова фантастически отработала. Второе и третье место — это больше, чем мы могли ожидать. По сравнению с первой гонкой мы здорово прибавили. Я очень доволен».

Фредерик Маковецки (911 RSR номер 91): «Прекрасно вновь оказаться на подиуме. Гонка была жесткой. Мы с нашим новым 911 RSR уже в Ле-Мане имели хорошую скорость, и здесь тоже ехали стабильно быстро. В моем первом стинте мне удалось выйти в лидеры. Однако во второй половине гонки Ferrari был чуть быстрее, особенно в конце стинта. Эта разница сегодня была решающей. Мы очень близки к первой победе на нашем новом 911 RSR и хотим завоевать ее как можно быстрее. Может быть, нам это удастся уже в следующей гонке в Мехико».

Михаэль Кристенсен (911 RSR номер 92): «Это был хороший день для команды и в целом для Porsche. Естественно, ты хочешь всегда победить, прежде всего в домашней для Porsche гонке, здесь на Нюрбургринге. Но сегодня это, к сожалению, было невозможно. Наш 911 RSR с новыми шинами функционировал замечательно, однако в двойных стинтах мы сегодня были не самыми быстрыми. Мы над этим будем работать и, я надеюсь, до следующей гонки сделаем шаг вперед».

Кеван Эстр (911 RSR номер 92): «Мы показали хорошую гонку, намного лучше, чем первые три в этом сезоне. Мы взяли поул-позицию и лидировали — к сожалению этого не хватило для первой победы на новом 911 RSR. Ferrari в двойных стинтах был слишком силен. Другим соперникам мы дали жару и долго держались очень плотно друг к другу. У нас все складывалось хорошо, не хватило только каких-то мелочей. Мы над этим работаем. Первая победа, я надеюсь, это всего лишь вопрос времени».

Маттео Кайроли (911 RSR номер 77, Dempsey Proton Racing): «В домашней для Porsche гонке завоевать свою первую победу в чемпионате WEC — это фантастика. Я очень, очень счастлив и безмерно благодарен, что Porsche и Dempsey Proton Racing дали мне шанс выйти на старт в таком высококлассном чемпионате на 911 RSR. Сегодня для меня сбылась мечта. Последние круги с Ferrari за спиной были самыми жесткими в моей карьере. Я знал, что он всего на несколько секунд позади меня. Но я полностью сконцентрировался на себе и на своем автомобиле и победил. Я благодарю всю команду и моих коллег по команде за грандиозную поддержку».

Результаты гонки

Класс GTE-Pro

Каладо/Пьер Гуиди (Италия/Италия), Ferrari 488 GTE, 179 кругов Литц/Маковецки (Австрия/Франция), Porsche 911 RSR, 179 Кристенсен/Эстр (Дания/Франция), Porsche 911 RSR, 179 Тиим/Соренсен (Дания/Дания), Aston Martin, 178 Приоль/Тинкнелл (Великобритания/Великобритания), Ford GT, 178 Мюкке/Пла (Германия/Франция), Ford GT, 178 Тернер/Адам/Серра (Великобритания/Великобритания/Бразилия), Aston Martin, 178 Ригон/Виландер (Италия/Финляндия), Ferrari 488 GTE, 173

Класс GTE-Am

Рид/Кайроли/Динст (Германия/Италия/Германия), Porsche 911 RSR, 174 круга Флор/Кастеллаччи/Молина (Швейцария/Италия/Португалия), Ferrari 488 GTE, 174 Далла Лана/Лами/Лауда (Канада/Португалия/Австрия), Aston Martin, 174 Мок/Сава/Гриффин (Малайзия/Япония/Ирландия), Ferrari 488 GTE, 173 Уэйнрайт/Баркер/Фостер (Великобритания/Великобритания/Великобритания), Porsche 911 RSR, 173

Полностью результаты всех гонок чемпионата WEC можно узнать на http://fiawec.alkamelsystems.com

Счет очков на http://www.fiawec.com/en/season/result/4116

Новости от Redtram.com Загрузка ...