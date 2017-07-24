Mitsubishi Motors рассекречивает технические характеристики и внешний вида нового кроссвэна

Mitsubishi

Токио, 24 июля — Mitsubishi Motors Corporation (MMC) анонсирует глобальный дебют абсолютно нового компактного кроссовера в кузове MPV в качестве флагмана модельной линейки на 25-м Международном автосалоне GAIKINDO Indonesia (GIIAS), который пройдет в Джакарте с 10 августа по 20 августа.

Совершенно новая модель будет производиться на новом заводе MMC в Индонезии, расположенном в префектуре Бекаси (Bekasi), в регионе Западная Ява. Старт продаж автомобиля будет запущен на индонезийском рынке осенью 2017 года. Название модели официально будет объявлено на автосалоне.

Новая модель совмещает в себе выдающиеся комфорт и универсальность минивэна, технические возможности, запас прочности и ездовые характеристики, присущие автомобилям Mitsubishi Motors в сегменте SUV, а также впечатляющий и яркий дизайн.

Комфортное внутренне пространство с большими возможностями трансформации обеспечит комфорт и удовольствие в поездке семи пассажирам.

Запуская новый кроссовер в кузове MPV следующего поколения компания MMC входит в быстро развивающийся рынок Индонезии MPV с уникальным предложением: сочетание выдающихся характеристик MPV и SUV, элегантный дизайн, техническое оснащение и конкурентоспособная цена.

Выразительный дизайн отражает в себе черты автомобилей Mitsubishi в сегменте MPV и SUV, присущие бренду. Автомобиль сочетает в себе выдающиеся технические характеристики и управляемость при сохранении топливной эффективности. Автомобиль будет оснащен 1,5-литровым двигателем с механической или автоматической коробкой передач.

Стильный и мощный дизайн

Дизайн передней части нового MPV выполнен в фирменной концепции DYNAMIC SHIELD . Широкие колёсные арки добавляют внешнему виду мощность, присущую автомобилям сегмента SUV.

Технические характеристики:

Д × Ш × В(мм) 4475×1750×1700 Дорожный просвет (мм) 205 Двигатель 1.5 л Трансмиссия 5MT или 4AT Привод передний привод

Больше информации об участии MMC в международном автосалоне в Индонезии доступно по ссылке http://www.mitsubishi motors.com/en/innovation/motorshow/2017/giias2017/

Больше информации об автомобилях Mitsubishi вы можете найти по ссылке: http://media.mitsubishi-motors.ru/

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