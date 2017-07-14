Тойота предложила кредит на RAV4 и Corolla без первоначального взноса

Toyota

С 13 июля до 31 августа 2017 года для покупателей Toyota RAV4 и Corolla доступен новый кредит «Молодежный» от АО Тойота Банк.

Программа позволяет клиентам в возрасте от 19 до 34 лет приобрести автомобиль с выгодной кредитной ставкой 12,9 % годовых без первоначального взноса.

ООО «Тойота Мотор», 14 июля 2017 года — С 13 июля по 31 августа 2017 года в дилерских центрах Тойота клиентам в возрасте от 19 до 34 лет включительно доступны специальные условия приобретения автомобилей по новому кредиту «Молодежный». АО «Тойота Банк» предлагает специальные условия по кредиту, которые позволяют молодым клиентам приобрести стильный городской кроссовер Toyota RAV4 и популярный седан Toyota Corolla без первоначального взноса по выгодной ставке 12,9 %1.

Условия получения кредита максимально демократичны и рассчитаны на молодых специалистов, сделавших свой выбор в пользу автомобилей бренда Toyota. Так, минимальный возраст для получения кредита всего 19 лет, трудовой стаж на текущем месте работы может составлять от 3 месяцев, а общий трудовой стаж — от 1 года. При этом сумма кредита варьируется от 150 000 до 2 500 000 рублей, срок — от 1 до 5 лет. Погашение кредита осуществляется по удобному и прозрачному для клиента графику с равными ежемесячными платежами в течение всего срока кредитования, который позволяет планировать расходы.

В рамках новой программы возможно оформление сокращенного договора страхования автомобиля «Компакт КАСКО», позволяющее значительно снизить стоимость владения автомобилем. Сокращенная программа КАСКО включает риски: «Угон/Хищение», «Конструктивная гибель» и «Ущерб».

1 Обязательная передача приобретаемого в кредит а/м в залог АО «Тойота Банк» и полное или сокращенное страхование заложенного а/м по программе КАСКО. Срок действия положительного решения по кредиту 1 месяц. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Предложение действует на новые а/м Toyota Corolla, RAV4 с 13.07.2017 по 31.08.2017.

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