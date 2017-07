Новый Jaguar E-PACE попал в Книгу рекордов Гиннесса

Россия, Москва, 14 июля 2017 года — Новый Jaguar E-PACE выполнил трюк «бочка» (Barrel Roll) — захватывающий 15,3-метровый затяжной прыжок с оборотом на 270 градусов, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Непревзойдённый трюк стал завершающим этапом 25 месяцев напряжённой работы на четырёх континентах, демонстрацией манёвренности, точности и функциональности новейшего компактного спортивного кроссовера. «Бочка» в точности повторяла один из самых культовых трюков в истории кинематографа — знаменитый прыжок из фильма 1974 года о британском суперагенте Джеймсе Бонде («Человек с золотым пистолетом»).

Jaguar E-PACE — это пятиместный компактный спортивный кроссовер, сочетающий в себе стиль и динамику спортивных моделей Jaguar, простор и практичность полного привода, а также широкие мультимедийные возможности. Динамичность и выразительность дизайна, ставшие отличительной чертой спортивных автомобилей Jaguar, теперь доступны в практичном исполнении, дополненном передовыми технологическими решениями.

E-PACE становится новым членом семейства SUV от Jaguar (семейство PACE) вслед за первым концептом электрического кроссовера I-PACE и спортивным SUV F-PACE — лауреатом престижной премии «Лучший автомобиль года 2017». Последний также попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев самую большую мертвую петлю в мире в 2015 году.

Дизайн экстерьера E-PACE вдохновлен спорткаром F-TYPE и отличается характерной решеткой радиатора Jaguar, мускулистыми пропорциями, короткими свесами и мощными задними крыльями, придающими E-PACE смелый и целеустремленный облик, свидетельствующий о динамике модели. Резкий скос крыши и характерный контур боковых окон также напоминают о спортивном ДНК бренда Jaguar.

Ян Каллум (Ian Callum), директор по дизайну Jaguar: «Переняв характерные черты дизайна автомобилей Jaguar, E-PACE выглядит как настоящий спортивный автомобиль. Наш новый компактный спортивный кроссовер объединяет в себе просторный салон, мультимедийные технологии и безопасность, которые так высоко ценятся современными семьями. Автомобиль сохраняет чистоту линий и динамику, непривычные для столь практичного автомобиля».

Рекордный прыжок исполнил водитель-каскадёр Терри Грант (Terry Grant) на территории выставочного центра ExCeL London — одного из немногих мест в Великобритании, которое способно вместить 160-метровые площадки для разгона и торможения. Знаменитый каскадёр неоднократно выполнял сложнейшие трюки на съёмочных площадках и 21 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

Терри Грант (Terry Grant), водитель-каскадёр: «Насколько мне известно, ещё ни одному серийному автомобилю не удавалось сделать полноценную „бочку“, поэтому мне с самого детства очень хотелось быть первым водителем, кто это сделает. После рекордной мёртвой петли на F-PACE, я счастлив участвовать в запуске нового продукта линейки PACE и выполнить ещё более захватывающий трюк».

Неудивительно, что прыжок невозможно повторить в обычных условиях. На тестирование, расчёты точной скорости отрыва от рампы и компьютерное моделирование ушло несколько месяцев. Чтобы разогнаться до нужной скорости, Терри потребовалось 160 метров, а перегрузка во время поворота на 270 градусов составила 5,5G.

Правин Пател (Pravin Patel), официальный судья Книги рекордов Гиннесса: «Это было невероятное зрелище. Трюк в фильме это одно, в реальности же всё выглядит совсем иначе. Поздравляю Терри и Jaguar со званиями рекордсменов Книги рекордов Гиннесса».

Мировая премьера Jaguar E-PACE сопровождалась впечатляющим выступлением Пита Тонга (Pete Tong) и Heritage Orchestra, представивших легендарный микс Ibiza Classics. В честь презентации нового Jaguar E-PACE британский диджей и певица Raye исполнили хит Джакса Джонса (Jax Jones) You Don’t Know Me, который набрал больше 130 млн просмотров в YouTube и более 230 млн прослушиваний в Spotify.

Пит Тонг: «Мы работаем вместе с Heritage Orchestra последние несколько лет, но впервые вовлечены в нечто подобное. Я очень рад, что стал частью такого фантастического зрелища. Jaguar исполнил захватывающий трюк „бочка“ и попал в Книгу рекордов Гинесса. Этот трюк и креативный подход к премьере нового Jaguar E-PACE вдохновили меня и Raye на совместную работу, и мы уже планируем добавить трек в новый альбом».

Видео рекорда доступно по ссылке:

Онлайн трансляция доступна для просмотра по ссылке:

https://www.facebook.com/JaguarRussia/posts/1102574723177890

E-PACE: Широкие мультимедийные возможности, интеллектуальные решения, манёвренность и отзывчивость

E-PACE — один из самых технологичных и «умных» автомобилей в своем классе. В стандартное оснащение автомобиля входит мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. Система InControl позволяет отслеживать положение автомобиля, автоматически оповещать экстренные службы в случае аварии, а также удалённо получать информацию об уровне топлива в баке и пробеге через смартфон или «умные» часы. С помощью InControl можно дистанционно запустить двигатель и установить комфортную температуру в салоне автомобиля.

Салон автомобиля оснащен всеми передовыми технологическими новинками, чтобы максимально удовлетворить запросы современной семьи: до четырех розеток 12В, пять разъемов USB, которые могут использоваться для подзарядки, а также точка доступа 4G Wi-Fi, позволяющая подключать до 8 мобильных устройств.

Пространство в салоне выделяет E-PACE среди других автомобилей в своем классе. В автомобиле с абсолютным комфортом могут разместиться пять человек, с существенным запасом пространства для ног задних пассажиров. Увеличение объема багажника стало возможным благодаря технологичной задней подвеске Integral Link. Коляска, полный набор клюшек для гольфа и большой чемодан — все это может быть размещено в багажнике E-PACE.

С помощью системы Configurable Dynamics водитель может настроить под себя алгоритм работы дроссельной заслонки, стратегию переключения автоматической коробки, отклик руля, при наличии Adaptive Dynamics. Система Adaptive Dynamics считывает действия водителя, движения кузова и колес, и заранее настраивает подвеску, шасси и демпферы для максимально точного управления в любых условиях.

Под капотом E-PACE расположены экономичные и мощные двигатели Ingenium, как бензиновые, так и дизельные версии. Бензиновый двигатель Ingenium с турбонаддувом мощностью 300 л.с. разгоняет E-PACE от 0 до 100 км/ч всего лишь за 6,4 секунды. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 243 км/ч. Для тех покупателей, которые ценят топливную экономичность, предлагается 150-сильный дизельный Ingenium. На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.

Алан Фолькерц (Alan Volkaerts), директор модельной линейки Jaguar E-PACE: «E-PACE объединяет лучшее из двух миров: динамику спорткара Jaguar и практичность компактного кроссовера. Пополнение в семействе PACE сочетает в себе новый уровень комфорта, просторный интерьер, интеллектуальные решения, захватывающую управляемость и все преимущества двигателей Ingenium от Jaguar Land Rover».

Система полного привода Active Driveline — это технологическая инновация для Jaguar. Интеллектуальное решение объединяет феноменальное сцепление с поверхностью и фирменный спортивный характер Jaguar, предоставляя преимущества заднего привода во время поворотов. Система способна точно распределять крутящий момент, обеспечивая оптимальную стабилизацию, динамику и топливную экономичность в любой ситуации.

E-PACE оснащается широким спектром новейших систем активной безопасности и технологий помощи водителю. Стереокамера обеспечивает работу системы аварийного экстренного торможения с функцией определения пешеходов (Emergency Braking), функцию удержания полосы движения (Lane Keep Assist), распознавания дорожных знаков (Traffic Sign Recognition) и адаптивный ограничитель скорости (Adaptive Speed Limiter), а также систему мониторинга состояния водителя (Driver Condition Monitor). Передние и задние датчики парковки входят в стандартное оснащение всех модификаций.

Вместе с электроусилителем руля стереокамера обеспечивает работу системы помощи в слепых зонах (Blind Spot Assist), которая позволяет сократить риск бокового столкновения при перестроении из одной полосы в другую. Система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля (Forward Traffic Detection) предупреждает водителей о приближающихся автомобилях на перекрестках с ограниченной видимостью. Также автомобиль оснащается подушкой безопасности для пешехода: она активируется из-под задней кромки капота, обеспечивая защиту пешеходов в случае столкновения.

E-PACE станет первым Jaguar, который оснащается проекционным дисплеем нового поколения. Новый HUD может проецировать на 66% больше информации на лобовое стекло: это крупные, полноцветные изображения особой четкости. Необходимая информация всегда на виду: это данные о скорости автомобиля и указания навигационной системы. Все предупреждения, оповещения мультимедийных систем и систем безопасности, также проецируются непосредственно в поле зрения водителя.

В качестве опции автомобиль может быть оснащен цветным 12,3-дюймовым экраном на месте приборной панели, а также одной из двух эксклюзивных аудиосистем Meridian.

Покупателям E-PACE будет доступна инновационная технология Activity Key. Браслет с защитой от воды и ударов оснащен транспондером, с помощью которого водитель может запереть основной ключ внутри автомобиля и наслаждаться активностями на свежем воздухе — бегом, плаванием, прогулками на велосипеде. При активации Activity Key, прикладыванием браслета к верхней кромке номерной рамки, все традиционные ключи, оставшиеся в салоне, деактивируются.

Мощное шасси позволяет буксировать прицепы массой до 1 800 кг (с автономной тормозной системой), что подойдет для покупателей, использующих E-PACE как для работы, так и для отдыха.

Дополнительная информация о модели доступна по ссылке:

Официальные интернет-ресурсы Jaguar в России:

