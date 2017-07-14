Infiniti объявляет о специальном предложении на текущий модельный ряд

Infiniti

Москва — С 1 июля 2017 года в дилерских центрах INFINITI будут действовать специальные предложения и цены на весь модельный ряд автомобилей, представленных на российском рынке.

Компактные новинки бренда, сочетающие в себе японско-европейское мастерство и технологичность будут доступны от 1 635 000 рублей за Q30 в базовой комплектации 2017 модельного года и от 2 030 000 рублей за QX30 в комплектации GT 2017 модельного года.

Спортивный седан Q50 с 2-литровым двигателем предлагается по цене от 1 760 000 рублей в версии Elegance 2017 года производства.

Бизнес седан Q70 в версии Premium c объемом двигателя 2.5 литра и задним приводом доступен по цене от 2 240 000 рублей за автомобиль 2016 модельного года.

Обновленный городской кроссовер QX50 с удлиненной колесной базой и увеличенным дорожным просветом предлагается по цене от 2 125 000 рублей за автомобили 2017 года выпуска.

Семейный 7-местный кроссовер QX60 с бензиновым двигателем в 3.5 литра и в комплектации Elegance + roofrails доступен по цене от 2 950 000 рублей за автомобиль 2017 модельного года.

Стильный купе-кроссовер QX70 с объемом двигателя 3,7 литра доступен от 2 505 000 рублей за автомобиль 2016 модельного года.

Знаменитый своими большими размерами внедорожник QX80 доступен от 4 400 000 рублей за автомобиль 2016 года выпуска.

Кроме того, партнер компании INFINITI на рынке страховых услуг АО «РН Банк» предлагает клиентам бренда выгодную ставку по кредиту в 9,5%* на 3 года при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля на модели QX50, QX60.

Для модели INFINIT Q50 тоже доступна выгодная ставка по кредиту 11,5%* на 3 года при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля.

*Указанные условия предусматривают компенсацию процентной ставки по кредитному договору соразмерным снижением цены на автомобиль, приобретаемый за счет кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 выдана 16.12.2014 г.) и действительны при заключении заемщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный Кредит», предоставляемой ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015), и договора страхования Infiniti Insurance сроком на 1 год, предоставляемого СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 без ограничения срока действия). Предложение не является офертой, действительно с 05.07.2017 по 31.07.2017 г. Первоначальный взнос: от 50% стоимости автомобиля по программе 9,5% на 3 года, от 50% по программе 11,5% на 3 года, от 30% по программе 15,5% на 3 года. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемого автомобиля. Условия, определяющие и влияющие на величину полной стоимости кредита: сумма кредита от 100 тыс. руб.; валюта: рубль РФ; процентная ставка по кредиту: 16% годовых по программе 9,5% на 3 года; 15% по программе 11,5% на 3 года; 15,5% по программе 15,5% на 3 года; платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору: ежемесячные равные (аннуитетные); страховая премия по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный Кредит». Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-333-64-91 (звонок по РФ бесплатный).

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