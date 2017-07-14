13 июля в России стартуют продажи нового роскошного флагманского купе Lexus LC 500

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13 июля 2017 года все Уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус в РФ начинают продажи нового роскошного флагманского купе Lexus LC 500.

В России новый Lexus LC доступен в самой мощной версии LC 500 с бензиновым двигателем V8 мощностью 477 л.с. и инновационной 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Стоимость автомобиля в богато оснащенной комплектации Sport+ составляет 7 886 000 рублей.

Российская премьера роскошного флагманского купе Lexus LC 500 состоялась на торжественной церемонии открытия уникального мультифункционального пространства Lexus Dome, а уже в начале июля автомобиль стал одним из главных героев уникальной VR-постановки «Клетка с попугаями».

Интернет-хаб www.lc.lexus.ru обеспечивает наглядное и удобное знакомство со всеми техническими подробностями, особенностями и оснащением нового Lexus LC 500, а также позволяет разместить предзаказ онлайн.

На новое роскошное флагманское купе LC 500 автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживанияi.

13 июля 2017 года Уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус в России начинают продажи нового роскошного флагманского купе Lexus LC 500, прием предварительных заказов на которое был открыт 2 марта текущего года. Мировая премьера модели состоялась в январе 2016 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Новое флагманское заднеприводное купе становится одним из самых мощных, смелых и совершенных автомобилей в серийной линейке бренда.

Серийная модель унаследовала смелый дизайн концепт-кара LF-LC практически без изменений, а окончательная доводка ходовых качеств LC 500 проводилась на легендарных гоночных трассах «Фудзи Спидвей» и «Нюрбургринг».

В России новый Lexus LC доступен в богато оснащенной комплектации Sport + в самой мощной версии — LC 500 с бензиновым двигателем V8 рабочим объемом 4969 см3 мощностью 477 л.с. Двигатель агрегатируется с инновационной 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новая платформа GA-L1 с низким центром тяжести и оптимальной развесовкой по осям обеспечивает флагманскому купе захватывающее управление и потрясающую динамику. Цена нового Lexus LC 500 в комплектации Sport+ в России составляет 7 886 000 рублей.

Инновационный характер и техническое совершенство LC 500 проявляется в каждой детали и каждом решении, которые дизайнеры и конструкторы Lexus предложили для нового роскошного флагманского купе. Облик LC знаменует начало новой эры в философии дизайна бренда, а интерьер нового купе, созданный мастерами Такуми, окружает водителя и пассажиров роскошью, погружая их в мир вдохновляющих технологий Lexus. Панель управления создана по мотивам суперкара Lexus LFA. LC 500 оснащается самыми современными системами комфорта и безопасности. За превосходное качество звучания отвечает аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 13 динамиками. При этом Lexus LC 500 готов обеспечить высочайший уровень комфорта и в холодное время года. В числе опций зимнего комфорта — подогрев передних сидений, электрообогрев рулевого колеса c настраиваемым диапазоном температур, электрообогрев боковых зеркал заднего вида и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

LC 500 предлагается в России в 7 вариантах цвета кузова (во всех вариантах используется краска с эффектом «металлик»), с тремя вариантами цвета отделки салона материалом «алькантара», скомбинированного с декоративными карбоновыми вставками.

Российская презентация нового роскошного флагманского купе состоялась 1 июня 2017 года в рамках торжественного открытия уникального мультифункционального пространства Lexus Dome в комплексе «Око» на территории делового центра «Москва-Сити». Представить Lexus LC 500 российским клиентам и широкой публике был приглашен главный инженер LC Коджи Сато, который подчеркнул, что «провокационное атлетичное флагманское купе открывает новую эру в истории Lexus». Российский дебют модели сопровождался уникальным танцевально-лазерным шоу, поставленным российским хореографом и режиссером Олегом Глушковым.

В июле 2017 года новый Lexus LC 500 стал участником уникальной VR-постановки «Клетка с попугаями» известного российского режиссера Максима Диденко, премьера которой состоялась 5 июля на территории пространства Площадь Сити. Главную роль исполнил актер Риналь Мухаметов, в проекте также приняли участие актеры Мастерской Дмитрия Брусникина. В основе сюжета — история человека, которому предстоит пройти последнее испытание перед полетом на Марс.

Узнать подробности о новом Lexus LC 500 можно на официальном сайте бренда Lexus в России www.lexus.ru . Помимо этого, для клиентов создан интернет-хаб www.lc.lexus.ru , где в наглядной и удобной форме можно узнать основные характеристики и особенности автомобиля, скачать брошюру с подробной информацией и заказать обратный звонок для консультации. Здесь же ведется и прием предварительных онлайн-заказов на новую модель.

На все приобретаемые новые роскошные флагманские купе LC 500 автоматически распространяется программа дополнительного технического обслуживания (ДТО)ii. Программа ДТО будет действовать в течение 24 месяцев с момента истечения гарантийного срока на приобретенное купе Lexus LC 500, или до достижения автомобилем пробега 160 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Участие в программе не подразумевает никаких дополнительных оплат и прочих расходов для клиента. Данная программа разработана в соответствии с принципами индивидуального подхода к клиенту и традициями японского гостеприимства омотенаши.

1 Global Architecture-Luxury

i C правилами дополнительного технического обслуживания (ДТО) можно ознакомиться на сайте www.lexus.ru

ii 3 года Гарантии на автомобиль (а/м) плюс 2 года постгарантийного обслуживания (Программа). А/м подключен к Программе, дополнительная оплата премии за подключение не требуется.

Гарантия на новый а/м действует в течение 36 месяцев (3 лет) с момента передачи нового а/м первому владельцу, или до достижения а/м пробега 100 000 километров, в зависимости от того, что наступит ранее.

Программа действует в течение 24 месяцев (2 лет), начиная со дня, следующего за днем истечения Гарантии на а/м, установленной Изготовителем, или до достижения а/м пробега 160 000 километров, в зависимости от того, что наступит ранее, и представляет собой предоставление услуг по дополнительному техническому обслуживанию а/м в случае возникновения неисправности в а/м после истечения Гарантии на а/м и включает в себя устранение неисправностей а/м, связанных с качеством сборки или материалов, возникших во время производства а/м.

Данная информация не является исчерпывающей и носит исключительно информационный характер. Подробности Программы, в том числе об услугах, предоставляемых в рамках Программы, объеме, порядке их получения, необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

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