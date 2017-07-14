Infiniti в кредит с выгодными условиями в июле

Infiniti

Москва — Infiniti объявляет о специальных условиях кредитования на покупку автомобилей марки. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance.

На автомобили Infiniti QX50 и QX60 доступна выгодная ставка по кредиту 9,5%* на 3 года при авансе от 50% от стоимости автомобиля.

На автомобиль Infiniti Q50 доступна выгодная ставка по кредиту 11,5%* на 3 года при авансе от 50% от стоимости автомобиля.

Кроме того, на весь модельный ряд Infiniti без исключения действует программа 15,5%* на 3 года при авансе от 30%.

Выгодные условия по кредиту дополняют привлекательные страховые тарифы по КАСКО от 3,5%** от стоимости автомобиля по собственной программе страхования Infiniti Insurance на весь модельный ряд марки c гибким уровнем покрытия в зависимости от индивидуальных потребностей клиента.

Infiniti Finance — эксклюзивная программа кредитования Infiniti, созданная совместно с АО «РН Банк». Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.

Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до 31 июля 2017 года. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-700-75-60 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте www.infiniti.ru

* Указанные условия предусматривают компенсацию процентной ставки по кредитному договору соразмерным снижением цены на автомобиль, приобретаемый за счет кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия Банка России №170 выдана 16.12.2014 г.) и действительны при заключении заемщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный Кредит», предоставляемой ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015), и договора страхования Infiniti Insurance сроком на 1 год, предоставляемого СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 без ограничения срока действия). Предложение не является офертой, действительно с 05.07.2017 по 31.07.2017 г. Первоначальный взнос: от 50% стоимости автомобиля по программе 9,5% на 3 года, от 50% по программе 11,5% на 3 года, от 30% по программе 15,5% на 3 года. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемого автомобиля. Условия, определяющие и влияющие на величину полной стоимости кредита: сумма кредита от 100 тыс. руб.; валюта: рубль РФ; процентная ставка по кредиту: 16% годовых по программе 9,5% на 3 года; 15% по программе 11,5% на 3 года; 15,5% по программе 15,5% на 3 года; платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору: ежемесячные равные (аннуитетные); страховая премия по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный Кредит». Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-333-64-91 (звонок по РФ бесплатный).

** Величина страховой премии, оплачиваемой Клиентом в пользу СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 без ограничения срока действия) в случае заключения Клиентом договора страхования «КАСКО Intellect» сроком на 1 год и установке спутниковой системы, составляет 3,5% от стоимости автомобиля. В случае угона или полной гибели страховая компания возмещает стоимость автомобиля за вычетом амортизации (за 1-й год = 10%, за последующие годы = 13%); в случае ДТП по вине Страхователя/ЛДУ с установленной 2-й стороной, страховой компанией покрывается 1 страховой случай за год с ограниченным лимитом возмещения: 70 000 руб. при ремонте у официального дилера Инфинити; 35 000 руб. при ремонте у неофициального дилера или выплате наличными. Полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-333-64-91 (звонок по РФ бесплатный). Предложение не является офертой, распространяется на новые автомобили Infiniti и действительно до 31.07.2017.

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