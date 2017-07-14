PSA Retail представляет цифровой опыт в своих автосалонах на базе отраслевых решений Dassault Systemes

Соединение цифрового и реального мира трансформирует процесс приобретения автомобиля.

В автосалоне Experience Store компании PSA Retail представлены инструменты выбора конфигурации для автомобилей Peugeot, Citroen и DS.

Традиционная модель дилерских центров трансформируется с целью привлечения цифрового поколения покупателей.

ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 12 июля 2017 года — Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) помогает PSA Retail, дистрибьюторской группе автоконцерна PSA , трансформировать процесс покупки автомобилей за счет создания привлекательного цифрового потребительского опыта в автосалонах, который способствует изменению традиционного оформления пространства торговых залов и предлагает потребителям интерактивный и индивидуализированный подход к принятию решения о покупке автомобиля.

PSA Retail использовала отраслевое решение Dassault Systemes «Virtual Garage» для создания цифрового формата торгового зала, который привносит высококачественную цифровую визуализацию в процессы продаж, осуществляемые в автосалоне. Новый «Experience Store» в Париже предоставляет специальные конфигураторы, в цифровом виде демонстрирующие покупателю автомобили брендов Peugeot, Citroen и DS, причем для этого достаточно торгового зала площадью всего 150 кв. м. PSA Retail, ведущий автомобильный дистрибьютор во Франции и второй по величине дистрибьютор в Европе, планирует к 2020 году внедрить этот новый формат продаж в 30 автосалонах Experience Stores по всей Европе.

Благодаря применению высококачественного рендеринга виртуальных 3D моделей в своих салонах Experience Store, компания PSA Retail получила возможность цифровой демонстрации всего ассортимента своей продукции с необходимым уровнем детализации и реалистичности для создания устойчивой эмоциональной связи с клиентами. Покупатели могут в режиме реального времени испытать автомобиль и сконфигурировать его комплектацию, выбрав из различных вариантов, а также указав окружающий фон, освещение и наличие эффектов, что позволяет подобрать интерьер салона и внешние параметры автомобиля.

Средства подбора конфигурации также являются ценными инструментами продаж, которые позволяют продемонстрировать различные варианты продукции, а также познакомить с ее подробными спецификациями, не требуя каких-либо экспертных навыков в области 3D визуализации.

«Сегодня автосалонам приходится предлагать своим клиентам все более широкий спектр опций и аксессуаров, чтобы завоевать расположение нового цифрового поколения, при этом в таких крупных городах как Париж им приходится решать эту задачу в условиях ограниченных и дорогостоящих торговых площадей, — говорит Оливье Саппэн (Olivier Sappin), вице-президент, автомобильная промышленность и транспорт, Dassault Systemes. — Представьте себе шоу-рум, в котором нет ни одного реального автомобиля, или что вы изучаете авто, не прикасаясь к нему. Вселенные 3DEXPERIENCE помогают потребителям оказаться ближе к их будущим автомобилям, чем если бы они прогуливались по обычному автосалону».

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