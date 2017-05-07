Рынок автомобильной электроники оживает

Аналитики Pioneer отмечают замедление темпов снижения продаж автомобильной электроники на фоне роста продаж новых автомобилей и массовый переход на бездисковые устройства.

В I квартале 2017 г. Pioneer показал рост продаж головных аудиоустройств с CD-приводом на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По итогам I квартала 2017 г. доля Pioneer в этом сегменте составляет 63%.

Pioneer показал рост продаж в сегменте мультимедийных устройств с большим экраном на 13%, достигнув доли рынка 62%.

Pioneer — лидер в сегменте автомобильной акустики с долей рынка 37%

По результатам исследования рынка автомобильной электроники, проводившегося в марте 2017 года, Pioneer уверенно удерживает лидирующие позиции в основных продуктовых сегментах.

С начала 2017 года рынок автомобильной электроники значительно замедлил снижение. Так, за период с апрель 2015 года по март 2016 года суммарные продажи в сегментах головных аудиоустройств 1DIN, мультимедийных устройств и акустических систем составили 2,2 млн единиц против 3,8 млн за аналогичный период предыдущего года. А с апреля 2016 г. по март 2017 г. объем продаж снизился всего на 315 000 единиц. Одной из главных причин замедления спада стал рост продаж новых автомобилей на 10%, отмеченный в марте Ассоциацией Европейского Бизнеса.

На фоне этого тренда заметную позитивную динамику демонстрировал Pioneer. Так, к концу марта бренд увеличил до 63% долю рынка в сегменте головных аудиоустройств с CD-приводом. В категории бездисковых аудиоустройств доля бренда составила 42%. Более того, в списке пятнадцати самых продаваемых 1DIN моделей четырнадцать позиций — это продукты Pioneer. Аналитики бренда отмечают значительный рост продаж сегмента бездисковых ресиверов 1 Din, вызванный в первую очередь тем, что большинство автовладельцев перешли на прослушивание музыки с гаджетов и USB-носителей. Сейчас доля таких устройств в денежном выражении составляет 62%.

Похожая тенденция наблюдается и в категории мультимедийных устройств 2DIN: доля систем без DVD-приводов выросла до 43% по сравнению с 29% в I квартале 2016 года. При этом в компании ожидают, что к концу 2017-го доля бездисковых мультимедийных устройств может достичь 50%. В сегменте мультимедийных устройств с большим экраном Pioneer по-прежнему лидирует — на его продукты приходится 62% рынка. Бренд также занимает первые семь позиций в Топ-10 продаваемых в России моделей. Самой популярной из них стало устройство SPH-DA120, благодаря богатому функционалу и уникальному дизайну, за счет которого устройство напоминает планшет.

Небольшой рост доли Pioneer наблюдается и в сегменте автомобильных динамиков. В целом Pioneer занимает 37% рынка автомобильной акустики. В категории 13 см доля бренда выросла на 3,6% и составила 53%. По динамикам 17 см компания также стабильно на первом месте с долей 40%.

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