Мощность, скорость, звук — Pioneer на АМТ и RDS 2017

Pioneer выступит партнером чемпионата по дрифту Russian Drift Series и чемпионата по тюнингу автомобилей АМТ («Автозвук, мультимедиа, тюнинг»), первые этапы которых запланированы на 6 мая в Москве и Оренбурге соответственно.

Тюнинг автомобилей давно вышел за рамки уличных гонок и личных гаражей, став делом всех жизни для множества людей по всему миру. Доработке, как технической, так и художественной, подвергается каждая часть автомобиля, от кузова до последнего узла в двигателе. Многие автолюбители знают, что мощный и качественный звук — неотъемлемая часть культуры тюнинга.

На протяжении всей своей истории Pioneer создает передовые, инновационные и высококачественные системы и компоненты, как для профессионалов, так и для тех, кому мало просто слушать музыку в машине. Качество и технологии позволили Pioneer стать выбором тех, кто ищет максимальное качество и полный контроль над звуком.

Именно такие профессионалы и любители автозвука собираются на АМТ. Начавшийся в 2009 году с идеи двух человек, фестиваль пройдет уже в 8-й раз, и вновь станет по-настоящему масштабным событием, каждый год собирающим тысячи любителей и профессионалов тюнинга автомобилей со всех концов России и зарубежья.

Есть среди автолюбителей и те, кто любит втаптывать педаль газа в пол и не признает торможения даже в самых крутых поворотах. Среди них — участники Russian Drift Series, одного из крупнейших в мире чемпионатов по дрифту. Появившись, как и бренд Pioneer, в Стране восходящего солнца в 60-х годах, соревнования по прохождению поворотов в управляемом заносе стали официальным видом спорта во многих странах, включая, с 2010 года, Россию. Драйв, скорость, мощность и напор — вот с чем чаще всего ассоциируется дрифт. Такими же воспринимаются и системы Pioneer, отличное звучание которых создает в автомобилях особую атмосферу бьющей через край энергии и неподдельных эмоций.

В дни соревнований зрители обоих чемпионатов смогут лично опробовать новейшие разработки в области автозвука, представленные компанией Pioneer. Любой посетитель или участник, будь то фанат дрифта или профессионал тюнинга, сможет погрузиться в атмосферу настоящего драйва, бескомпромиссных соревнований, мощного звука, в окружении красивых и быстрых машин. Присоединяйтесь и, возможно, в следующий раз вы сможете прокачать звук в своем автомобиле, следуя примеру чемпионов АМТ, или сразиться с сильнейшими дрифтерами на трассах RDS!

Узнайте больше на www.pioneer-rus.ru присоединяйтесь к Pioneer в социальных сетях:

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