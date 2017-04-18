Audi объявляет цены на новый кроссовер SQ5 в России

Audi

Стоимость нового спортивного кроссовера Audi SQ5 — от 4 100 000 рублей.

Спортивный SUV — разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Старт продаж в России — летом 2017 года.

Москва, 24 апреля 2017 — Audi объявляет цены на новый спортивный кроссовер SQ5. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 4 100 000 рублей. Audi SQ5 предлагается с бензиновым двигателем 3.0 TFSI с турбонаддувом, который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен широким перечнем оборудования, также клиентам доступен широкий выбор дополнительного оснащения.

Представленный на автомобильном салоне в Детройте в январе 2017 года, спортивный кроссовер Audi SQ5 объединил в себе все достижения инженеров немецкой марки. Автомобиль оснащен алюминиевым бензиновым двигателем рабочим объемом 2995 см3. Турбонагнетатель с системой twin-scroll, пришедший на смену компрессору, обеспечивает впечатляюще быстрый и прямой отклик на перемещение педали акселератора. Силовой агрегат развивает 354 л. с. и 500 Н•м крутящего момента, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Автомобиль оснащается двигателем 3.0 TFSI с восьмиступенчатой коробкой передач tiptronic и фирменной системой полного привода quattro, которая делает управление автомобилем еще более спортивным и азартным, одновременно обеспечивая Audi SQ5 непревзойденную устойчивость и безопасность во время маневров. При динамичном прохождении поворотов система при необходимости подтормаживает колеса, находящиеся на внутреннем радиусе, обеспечивая тем самым точнейшее следование по требуемой водителем траектории. Во время спокойного движения система полного привода перераспределяет крутящий момент с небольшим акцентом на заднюю ось, однако в любой момент тяга может быть передана на передние колеса. В качестве дополнительного оборудования клиенты Audi могут выбрать спортивный дифференциал quattro, который, распределяя тягу между задними колесами, еще эффективнее оптимизирует управляемость и предотвращает риск недостаточной поворачиваемости.

Новый Audi SQ5 на 35 кг легче предшественника — снаряженная масса модели 2017 года составляет 1 995 кг. Снижение массы обеспечило использование алюминия и высокопрочных сталей в конструкции кузова. Длина автомобиля составляет 4671 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1635 мм, а его колесная база равна 2824 мм.

Самая мощная модель в линейке Q5 отличается дизайном решетки радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками и контрастными декоративными элементами матового темно-серого цвета Twilight Grey и, конечно, литерами S красного цвета, расположенным на кузове. Динамичный характер модели подчеркивают спортивные бамперы, четко очерченные воздухозаборники и диффузор с сетчатой вставкой. Выразительные светодиодные фары головного света, положенные всем версиям кроссовера, завершают стильный и высокотехнологичный образ Audi SQ5.

В стандартное оснащение Audi SQ5 входит адаптивная пневматическая подвеска, система Audi drive select, многофункциональный спортивный руль, комбинированная обивка салона из материала Alcantara и кожи, информационно-развлекательная система MMI Radio Plus, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером сзади, информационная система водителя с цветным дисплеем. Также в салоне устанавливаются спортивные передние сиденья, обеспечивающие комфорт и максимально удобное положение при наиболее активном стиле езды.

В качестве опции клиенты могут оснастить Audi SQ5 виртуальной панелью приборов Audi Virtual cockpit, проекционным дисплеем, светодиодными матричными фарами Audi Matrix, системой quattro со спортивным дифференциалом. Также предлагается расширенный набор ассистирующих систем: функция автоматической парковки, ассистент при перестроениях, система Audi pre sense, которая принимает превентивные меры для защиты пассажиров при угрозе столкновения, адаптивный круиз-контроль, который работает в диапазоне скоростей от 0 до 250 км/ч.

Новый Audi SQ5 уже сейчас доступен для заказа. Первые автомобили появятся у официальных дилеров летом 2017 года.

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