Volkswagen Tiguan одержал победу в Гран-при «За рулем»

Volkswagen

20 апреля в Москве состоялась церемония награждения лауреатов автомобильной премии Гран-при «За рулем». За звание лучших боролись 53 автомобиля в 11 номинациях. По результатам народного голосования Volkswagen Tiguan стал лидером в категории «Среднеразмерные и большие кроссоверы» и обладателем престижной награды — «Золотого Пегаса».

В голосовании приняли участие читатели журнала и сайта «За рулем» со всей России, которые оценивали номинантов премии по трем критериям — «Техника», «Дизайн» и «Практичность».

Руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России Елена Смигановская отметила: «Победа в премии одного из самых авторитетных российских автомобильных журналов очень значима для нас. Volkswagen Tiguan демонстрирует высокие результаты продаж в России: в марте 2017 года продажи модели выросли почти в 3 раза. Мы начали предлагать доступную версию Tiguan с двигателем мощностью 150 л.с., который имеет отличную динамику при низких показателях расхода топлива и демократичной цене, и мы приглашаем клиентов познакомиться с ней в салонах официальных дилеров марки».

Дизайн и пропорции нового Volkswagen Tiguan стали еще динамичнее, автомобиль получил специальный набор функций для бездорожья, панорамную крышу, а также светодиоды в передних фарах и задних фонарях. При этом масса новой модели на 50 кг меньше, чем у предшественника, а пространство в салоне и багажном отделении автомобиля увеличилось. Модель оснащается функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений.

Во всех комплектациях новый Tiguan оборудуется системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, системой распознавания усталости водителя и трехзонным климат-контролем. Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается аудиосистемой Composition Color с 5? сенсорным дисплеем и интерфейсом USB, Bluetooth.

В дополнительной номинации «Событие года» компания Volkswagen Group Rus получила награду за открытие склада запасных частей и аксессуаров в Чехове. Комплекс был введен в эксплуатацию в марте 2016 года и уже вышел на полную проектную мощность, став основной точкой распределения поставок Volkswagen Group в России.

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