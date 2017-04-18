KIA Rio в лизинг на выгодных условиях

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Бестселлер российского рынка KIA Rio доступен в лизинг для корпоративных клиентов на особых условиях: от 8% аванс, 8% скидка и 8% выкупной платеж.

Москва, 20 апреля 2017 года — KIA в партнёрстве с компаниями «Балтийский лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Major Лизинг» и «Сбербанк Лизинг» запустила специальное предложение для корпоративных клиентов «Лизинг 8%-8%-8%» на приобретение автомобилей KIA Rio. Новая программа действует с 17 апреля по 30 июня 2017 года во всех 180 дилерских центрах в 93 городах России.

Rio — лидер по объему розничных и корпоративных продаж в модельном ряду KIA в России. В рамках новой акции корпоративные клиенты могут приобрести автомобили данной модели на особо привлекательных условиях по программе финансового лизинга KIA Leasing. Покупая KIA Rio в комплектациях Luxe, Prestige и Premium, корпоративный клиент получает скидку 8% при условии внесения аванса в размере от 8% стоимости автомобиля. При этом, выкупной платеж также составляет 8%. Автомобили KIA Rio в более доступной комплектации Comfort предлагаются со скидкой 7% стоимости автомобиля.

Специальное предложение рассчитано на самый широкий спектр корпоративных клиентов и будет интересно как владельцам крупных таксопарков, так и индивидуальным предпринимателям, желающим приобрести в лизинг всего один KIA Rio. Также клиент может сделать индивидуальный расчет, исходя из своих предпочтений. По программе KIA Leasing юридические лица могут внести аванс от 0% и зафиксировать большую или меньшую выкупную стоимость автомобиля.

Более подробную информацию о новом продукте можно получить у авторизованных дилеров KIA на территории России, у партнеров KIA («Балтийский лизинг», «ВТБ Лизинг», «Европлан», «Major Лизинг» и «Сбербанк Лизинг») и на официальном сайте www.kia.ru .

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