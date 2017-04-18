Мировая премьера электрического кроссовера Volkswagen I.D. Crozz

Volkswagen

Запас хода до 500 километров, полный привод и режим автопилотирования при нулевой эмиссии вредных веществ.

Производство электрического кроссовера Volkswagen I.D. Crozz начнётся в 2020 году.

Volkswagen расширяет линейку электромобилей будущего. В рамках Шанхайского международного автосалона состоялась мировая премьера нового кроссовера I.D. Crozz. Герберт Дисс (Herbert Diess), председатель правления марки Volkswagen, отметил: «К 2025 году мы планируем увеличить продажи электромоблей до одного миллиона единиц в год. Volkswagen I.D. Crozz, производство которого начнётся в 2020 году, отводится ключевая роль в достижении этого результата». Пятидверный концепт-кар представляет собой первый компактный кроссовер (CUV) марки Volkswagen с электрическим приводом, который сочетает в себе характерные черты купе и SUV.

Семейство I.D.

Первые модели линейки I.D. были представлены в рамках Парижского автосалона и автосалона в Детройте. Новый кроссовер стал третьим концепт-каром семейства Volkswagen I.D. с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу, большим запасом хода, ярким дизайном и большими возможностями организации внутреннего пространства.

500 километров на полном приводе, светопроницаемые шторки, система CleanAir

I.D. Crozz — спортивный, экологически чистый, универсальный автомобиль с полным электроприводом, который имеет отличные ходовые характеристики в любых дорожных условиях. Мощность I.D. Crozz достигает 306 л.с. и позволяет развивать скорость до 180 км/ч. При этом запас хода на одном заряде батареи в новом европейском испытательном цикле (NEFZ) достигает 500 километров. Благодаря системе быстрой зарядки (при мощности переменного тока 150 кВт) аккумуляторная батарея восстанавливает 80% своего запаса энергии за 30 минут. Если в течение трёх секунд водитель удерживает руку на логотипе Volkswagen, расположенном на руле, концепт-кар переключается в автономный режим вождения I.D. Pilot, с помощью которого I.D. Crozz может передвигаться в режиме автопилотирования. Все индикаторы и органы управления нового электрического концепта являются цифровыми, а необходимая информация проецируется в поле зрения водителя, создавая дополненную реальность. Активизировать новые светопроницаемые шторки в панорамной крыше можно одним движением руки благодаря функции управления жестами; шторки создают новый вид фоновой подсветки как внутри автомобиля, так и снаружи. Новая система CleanAir независимо от внешних условий обеспечит хорошее качество воздуха в салоне.

Концепция электромобильности

Дизайн I.D. Crozz создан в соответствии с концепцией электромобильности марки Volkswagen, символом которой стали яркие детали — световые элементы. С-образные светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные фары головного света с различными режимами управления — визуально объединены в передней части автомобиля с подвижными «интерактивными прожекторами». В режиме I.D. Pilot они взаимодействуют с другими участниками движения.

Возможности организации пространства

I.D. Crozz компактнее кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace, но его салон не уступает по размеру салону удлиненного Tiguan. I.D. Crozz создан в рамках инновационной архитектуры электромобилей Volkswagen нового поколения. Осевые модули и привод смещаются к внешним краям и имеют очень компактную конструкцию, батарея интегрирована в днище автомобиля, а конфигурация сидений обеспечивает большое разнообразие вариантов. Благодаря этому реализована концепция дизайна Open Space, которая обеспечивает дополнительное внутреннее пространство, характерное для автомобилей премиум-класса. Откидывающиеся элементы заднего сиденья, а также широко открывающиеся двери с электроприводом позволяют перевозить крупногабаритные вещи.

Новая стратегия марки

Концепция I.D. Crozz соответствует новой стратегии марки Volkswagen «We make the future real», в основе которой лежат четыре направления деятельности:

Устойчивое развитие (Smart Sustainability): марка успешно разрабатывает инновационные электромобили для массового производства.

Простота использования (Intuitive Usability): Volkswagen уделяет особое внимание созданию автомобилей с интуитивно понятным управлением функциями и отображением информации.

Сетевое сообщество (Connected Community): в будущем при помощи идентификатора пользователя (User ID) марка Volkswagen сможет обеспечивать взаимодействие людей, автомобилей и окружающей инфраструктуры.

Автоматизированное управление (Automated Driving): Volkswagen будет производить модели, которые станут ещё безопаснее и комфортнее благодаря автоматическому вождению.

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