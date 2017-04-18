Renault представляет концепт R.S. 2027 Vision на автосалоне в Шанхае 2017

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Концепт R.S. 2027 Vision воплощает представление Renault о том, какой может стать Формула-1 в 2027 году. Пилоты станут центральными фигурами автоспорта, а гонки станут более зрелищными и в то же время безопасными с акцентом на электрические технологии.

Шанхай (Китай), 19 апреля 2017 г. Renault представляет несколько новинок на Шанхайском автосалоне 2017, включая концепт, воплощающий представление компании о будущем Формулы-1.

Концепт R.S. 2027 Vision

Используя 40-летний опыт участия в Формуле-1, компания Renault представляет свое видение того, какой может стать самая престижная гоночная серия в 2027 году:

Пилот в центре внимания: прозрачный кокпит и шлем позволят наблюдать за пилотами в ходе гонки;

Большая зрелищность гонок благодаря светодиодному освещению, встроенному в колеса, и подвижным аэродинамическим компонентам, например, крыльям;

Повысить безопасность гонок поможет автономный режим, активируемый в случае аварии, а также сверхпрочный поликарбонатный корпус кокпита, защищающий при столкновениях;

Более широкое взаимодействие между болидами и выход на новый уровень в контакте со зрителями. Так, для болельщиков станут доступны телеметрические данные пилотов;

Сверхвысокие скорости болидов, благодаря опыту Группы Renault в области полноприводных систем, полноуправляемых шасси и аккумуляторов высокой плотности;

Забота об экологии: объем топливного бака в течение 10 лет сократится вдвое, а для движения по пит-лейну будет использоваться только электрический режим;

R.S. 2027 Vision отличается C-образным рисунком фар, ставшим отличительной чертой серийных моделей Renault.

«Одна из задач Renault Sport Racing — направлять будущее развитие Формулы-1 в сторону привлечения большего числа болельщиков, что соответствует стратегическим задачам Группы Renault. Мы надеемся, что этот концепт, воплощающий наши идеи и цели, будет способствовать активному обмену мнениями с гоночным сообществом, фанатами серии и энтузиастами».

Сирил Абитебуль, управляющий директор Renault Sport Racing

Стенд Renault на Шанхайском автосалоне 2017 расположен в Павильоне 7.2.

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