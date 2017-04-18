Гонка в классе GT — чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), 1-й этап, Сильверстоун, Великобритания. Новый Porsche 911 RSR начинает первый сезон в чемпионате мира с подиума

Porsche

Штуттгарт. По итогам шестичасовой гонки в Сильверстоуне новый Porsche 911 RSR оказался на подиуме в своем первом сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Рихард Литц (Австрия) и Фредерик Маковецки (Франция) в пасхальное воскресенье перед более чем 50 000 зрителей завоевали на 911 RSR под стартовым номером 91 третье место в классе GTE­Pro. В этой категории принимают участие большое количество автомобилей четырех брендов, и первая гонка сезона, состоявшая из 171 кругов, отличалась высоким напряжением и драматизмом. Совершенно новый гоночный автомобиль из Вайссаха мощностью 510 л.с. используется в этом году командой Porsche GT как в гонках WEC, так и в чемпионате IMSA SportsCar Championship в США и Канаде.

На трассе в Сильверстоуне на старт первой гонки чемпионата WEC вышло 27 автомобилей. Небо над традиционной трассой в центральной Британии было затянуто облаками. Дул холодный ветер, а во второй части гонки периодически шел легкий дождь. Но это не испугало британских любителей автоспорта на трибунах, равно как и пилотов, которые даже на частично мокрой трассе не стали устанавливать дождевые шины, а продолжали вести на сликах увлекательную позиционную борьбу и совершать невероятные обгоны. Команда Porsche GT во время квалификации главное внимание уделила подготовке к гонке и берегла шины. В этом сезоне в ходе гоночного уикенда можно использовать всего четыре комплекта шин, а не шесть, как ранее.

Эта стратегия оправдала себя. На 911 RSR под стартовым номером 91 Фредерик Маковецки уже на первом круге отвоевал три позиции, а после девяти кругов он был уже третьим. Вплотную за ним шел его коллега, заводской гонщик Михаель Кристенсен (номер 92), державшийся за группой лидеров. Не прошло и полчаса, как француз был второй, а датчанин — третьим. Напор Фредерика Маковецки не остановили даже первые капли дождя. Через 26 кругов он впервые стал лидером, который, впрочем, впоследствии постоянно менялся. Через два часа он уступил место в кокпите 911 RSR своему коллеге по команде Рихарду Литцу. За руль автомобиля под стартовым номером 92 сел Кевин Эстр, который начал преследование группы лидеров. Однако пройдя чуть более половину дистанции, он вынужден был заглушить двигатель своего 911 RSR из-за технической проблемы.

А вот Фредерика Маковецки было не остановить. Когда почти за два часа до финиша на трассу из-за аварии вышел автомобиль безопасности, он сменил Рихарда Литца и вскоре проехал самый быстрый круг. За один час и 12 минут до конца гонки он вернулся в боксы лидером. Когда он снова заехал в боксы на короткую заправку незадолго перед финишем, он по-прежнему был первым. Но так как конкуренты к этому моменту уже совершили свои пит-стопы, на трассу он вернулся четвертым. Однако на последнем круге благодаря невероятным усилиям ему удалось завоевать для Porsche GT почти уже упущенное третье место и тем самым обеспечить хорошее начало сезона в WEC.

Также и в классе GTE-Am у Porsche были все основания для радости. Молодой профессионал Porsche Маттео Кайроли (Италия) вместе с Кристианом Ридом (Шёнеберг) и Марвином Динстом (Лампертхайм) сумел в ходе драматичной борьбы на заключительном круге пробиться на третье место. Маттео Кайроли был одним из пилотов, которые день назад на первой гонке Европейской серии Ле-Ман (ELMS) в Сильверстоуне пришли к финишу вторыми за рулем 911 RSR команды Proton Competition.

Второй этап чемпионата WEC пройдет 6 мая в Спа-Франкоршаме, Бельгия.

Комментарии по итогам гонки

Доктор Франк-Штеффен Валлизер, руководитель Porsche Motorsport: «Гонка в классе GTE­Pro была отличной, напряженной, с эффектными обгонами. Прекрасная реклама для нашего спорта. Зрители получили массу впечатлений. С точки зрения стратегии это была очень трудная гонка, которая стала еще интереснее из-за желтых флагов. Жаль, что наш номер 92 выбыл из-за пока еще не выясненной технической проблемы. Но мы набрали нужный темп, что внушает нам уверенность перед следующими гонками. До самого конца не был ясен исход гонки также и в классе GTE­Am. В ходе драматичного последнего круга наша клиентская команда Dempsey Proton Racing вышла на третье место. Оно стало достойной наградой за отличную работу команды».

Рихард Литц (911 RSR № 91): «Это была очень сложная гонка, особенно мой стинт на сликах в дождь. Мы можем быть очень довольны подиумом. В любом случае это был хороший, многообещающий старт сезона WEC».

Фредерик Маковецки (911 RSR № 91): «Мы завершили очень сложную гонку заслуженным местом на подиуме. В некоторых ситуациях на нашей стороне было счастье, в такой сильной и сбалансированной кампании без этого не обойтись. Это третье место оказалось даже более удачным результатом, чем мы могли ожидать после квалификации. Этот результат станет хорошей основой для нашей подготовки к следующим гонкам».

Кевин Эстр (911 RSR № 92): «Начало гонки для нашего 911 RSR сложилось хорошо. Наша стратегия заключалась в том, чтобы сберечь шины для последних двух часов гонки. Собственно говоря, все шло по плану. Но к концу моего второго стинта у меня неожиданно пропала тяга, потом я увидел дым и пламя. Жаль, что наша первая гонка в WEC на новом 911 RSR закончилась таким образом».

Михаэль Кристенсен (911 RSR № 92): «Гонка началась для нас хорошо. Наша стратегия, согласно которой мы использовали квалификацию для подготовки к гонке и экономии шин, полностью себя оправдала. В результате мы смогли обогнать некоторых конкурентов и держаться вплотную за лидерами. Иногда мы выходили на третье место. Все это настраивает нас на позитивный лад. Поэтому теперь мы смотрим вперед и ждем следующей гонки в Спа».

Маттео Кайроли (911 RSR № 77): «Какое начало моего первого сезона в WEC! В ходе этой гонки я получил огромный опыт. Я безмерно доволен третьим местом. На последнем круге нам немного повезло, но этот подиум мы все заслужили».

Результаты гонки

Класс GTE-Pro

Приоль/Тинкнелл/Дерани (Великобритания/ Великобритания/Бразилия), Ford GT, 171 кругов Каладо/Пьер Гуиди (Италия/ Италия), Ferrari 488 GTE, 171 Литц/Маковецки (Австрия/Франция), Porsche 911 RSR, 171 Мюкке/Пла/Джонсон (Германия/Франция/USA), Ford GT, 171 Ригон/Берд (Италия/Великобритания), Ferrari 488 GTE, 170 Тиим/Соренсен/Станавей (Дания/ Дания/Новая Зеландия), Aston Martin, 170 Тернер/Адам/Серра (Великобритания/ Великобритания/ Бразилия), Aston Martin, 168 Кристенсен/Эстр (Дания/Франция), Porsche 911 RSR, 102

Класс GTE­Am

Мок/Сава/Гриффин (Малайзия/Япония/Ирландия), Ferrari 488 GTE, 166 кругов Далла Лана/Лами/Лауда (Канада/P/Австрия), Aston Martin, 166 Рид/Кайроли/Динст (Германия/Италия/ Германия), Porsche 911 RSR, 166 Вэйнрайт/Баркер/Фостер (Великобритания/Великобритания/Великобритания), Porsche 911 RSR, 143 Флор/Кастеллачи/Молина (Чехия/Италия/Испания), Ferrari 488 GTE, DNQ

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