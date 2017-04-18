Jaguar E-Type на «Ралли Мастерз Шоу» в Москве
Россия, Москва, 18 апреля 2017 года — 21-22 апреля 2017 года на Гребном канале и велотреке в Крылатском состоится 7-е «Ралли Мастерз Шоу», первое крупное автоспортивное событие сезона 2017, проходящее при поддержке Правительства Москвы и Министерства Спорта России. Откроет состязания ярко-красный Jaguar E-Type 1968 года выпуска — он не только примет участие в параде исторических автомобилей, но и пройдет всю гоночную трассу в качестве «нулевого» судейского экипажа.
Управлять этим культовым автомобилем будет Илья Кашин, постоянный участник европейских ралли классических автомобилей. Его E-Type был подготовлен специалистами Russo-Baltic Racing в соответствии с требованиями для участия в Историческом ралли Монте-Карло.
Jaguar Е-Туре впервые предстал перед публикой на Женевском автосалоне (Швейцария) в 1961 году. Выпускавшийся до 1974 года, этот автомобиль до сих пор считается одним из самых красивых и стильных в истории. Модель с рядным шестицилиндровым двигателем развивала максимальную скорость до 241 км/ч. Сегодня E-Type высоко ценится коллекционерами и остается постоянным участником классических ралли и шоу исторических автомобилей по всему миру, в том числе и в России.
«Ралли Мастерз Шоу» — это яркое массовое мероприятие для всех поклонников автомобилей, объединяющее участников различных российских автомобильных клубов. Каждый год ралли собирает множество зрителей, включая семьи с детьми.
«Ралли Мастерз Шоу» проходить на двух площадках — на самом Гребном канале, где находится технический парк и палатки участников, а также на основной асфальтовой трассе (Лата-трек) расположенной в километре от Гребного канала, куда для удобства зрителей ходят шаттлы.
Вход на «Ралли Мастерз Шоу» абсолютно бесплатный.
Предварительное расписание мероприятия (пятница, 21 апреля 2017):
- 13:00 — 18:00 Предстартовые Технические проверки
- 18:00 — 20:00 Тестовый Участок
Предварительное расписание мероприятия (суббота, 22 апреля 2017):
- 11:00 Торжественное открытие соревнования, представление экипажей
- 11:40 — 11:55 Выступление группы каскадеров
- 12:00 Старт ралли
- 13:00 Финиш 1-й секции, перерыв, регруппинг, сервис
- 13:45 — 14:15 Парад исторических автомобилей
- 14:20 — 14:40 Выступление группы каскадеров
- 15:00 Старт 2-й секции
- 16:00 Расчетное время финиша 1-го экипажа
- 17:00 Публикация предварительных результатов
- 17:10 Пресс-конференция с участниками ралли
- 17:30 Публикация официальных результатов
- 17:30 Церемония награждения
Подробная информация доступна на официальном сайте RMS 2017: rallyshow.ru.
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