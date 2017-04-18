Модельный ряд Renault 2017 года доступен в онлайн-шоуруме

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Renault Россия продолжает расширять ассортимент онлайн-шоурума и начинает продажу легковых автомобилей 2017 модельного года.

С момента открытия в июне прошлого года в онлайн-шоуруме было продано более 1 500 автомобилей Renault, а самой продаваемой моделью стал кроссовер Renault Kaptur.

В дальнейшем все новые модели Renault будут доступны одновременно в дилерской сети и онлайн-шоуруме бренда.

Теперь клиентам онлайн-шоурума доступен весь модельный ряд Renault 2016 и 2017 годов производства, представленный на российском рынке. Таким образом, компания вышла на завершающую стадию в стратегии расширения ассортимента онлайн-шоурума, уже успевшего доказать свою успешность и эффективность. В дальнейшем все новые модели Renault будут доступны одновременно в дилерской сети и онлайн-шоуруме бренда.

Реализовав задачу по расширению представленного в онлайн-шоуруме модельного ряда, Renault Россия продолжит внедрять новые сервисы и продукты, разрабатывать инновационные решения для еще более легкого и комфортного процесса покупки и постепенно расширять функционал онлайн-шоурума.

Запуск онлайн-шоурума был приурочен к началу продаж нового стильного кроссовера Renault Kaptur, в октябре клиентам стал доступен Duster в лимитированной серии Dakar, а с января Renault Россия расширила модельный ряд онлайн-шоурума легковыми автомобилями 2016 модельного года.

За это время через онлайн-шоурум было продано более 1 500 автомобилей, среди которых наибольшей популярностью пользуется Renault Kaptur: доля заказов этой модели составляет 54%. При этом 65% клиентов предпочитают версии Kaptur c автоматическими трансмиссиями, особенно — с бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT X-Tronic.

С января 2017 года прием платежей обеспечивает универсальное платежное решение Яндекс.Касса, а клиенты онлайн-шоурума получили возможность дистанционного оформления кредита. В апреле и мае на весь модельный ряд в онлайн-шоуруме действует беспрецедентное предложение «Лёгкий ноль» (ставка на 3 года составляет 0%)1. Также с апреля официальные дилеры Renault в России получили возможность предлагать клиентам дополнительную выгоду на покупку определенных автомобилей в онлайн-шоуруме Renault.

С момента старта проекта в июне 2016 года к нему было подключено 103 официальных дилерских центра в 69 городах по всей России, включая Центральный, Южный, Северный регионы, Урал и Сибирь.

Об онлайн-шоуруме

Онлайн-шоурум Renault — это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут познакомиться с автомобилем, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.

1 Кредитор — АО «РН Банк». Аванс — 50% цены автомобиля. Валюта — рубли. Обязательно приобретение в кредит услуг: «Разумное КАСКО» (предоставляет ПАО СК «Росгосстрах») на 1 год, «Защита бюджета» (предоставляет ООО «СК КАРДИФ», тариф — 0,15% в месяц от суммы кредита) на срок кредита. Разница между рекламируемой ставкой 0% и ставкой в кредитном договоре 9,9% годовых компенсируется соразмерным снижением цены автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение не является офертой и действует на новые автомобили Renault Duster, Logan, Kaptur, Sandero, Sandero Stepway до 30.04.2017 года на новые автомобили 2016/2017 года выпуска. Количество автомобилей ограничено. Подробности по т. 8-800-200-80-80.

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