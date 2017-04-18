Infiniti объявляет результаты продаж за первый квартал 2017 года

Infiniti

Рекордная доля рынка Infiniti за первый квартал 2017 года на российском рынке: 1 585 проданных автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Infiniti удалось добиться лучших результатов продаж в истории: по итогам первого квартала продано 67 367 автомобилей, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Март стал для Infiniti лучшим месяцем продаж: в мире реализовано 28 406 автомобилей, что на 14% больше, чем в марте 2016 года.

Москва - С начала 2017 года Infiniti продолжает уверенный рост на российском рынке, реализовав за первый квартал 1 585 автомобилей, и завоевав рекордную, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, долю рынка в 4,8% среди автомобилей премиум-сегмента.

За первые три месяца 2017 Infiniti реализовала на 335 автомобилей больше, чем в первые три месяца 2016 года, и увеличила долю рынка 1,3%, подтвердив свои рекордные показатели января и февраля 2017 года.

На глобальном рынке компания Infiniti добилась лучших результатов продаж автомобилей в истории бренда по итогам марта и первого квартала 2017 года. Компания реализовала 67 367 автомобилей по всему миру в первом квартале текущего года, зафиксировав рост в 18% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По итогам марта в мире продано 28 406 автомобилей Infiniti, что на 14% выше, чем в марте 2016 года.

Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti: «Радует, что покупатели по всему миру по-прежнему высоко оценивают дизайн, технические характеристики и качество автомобилей Infiniti. Команда Infiniti, и, в частности, наши партнеры, могут гордиться рекордными результатами продаж в первом квартале и прошлом месяце. Это достойное продолжение феноменальных результатов, достигнутых по итогам 2016 года. Наш импульс, конечно же, задают новые модели Q30 и Q60, которые доступны в продаже на всех ключевых рынках. На этой неделе мы представили будущую версию полноразмерного внедорожника QX80 Monograph, а на следующей неделе проведем презентацию концепта кроссовера QX50 Шанхае. Эти премьеры еще сильнее подстегнут интерес к Infiniti».

Результаты продаж автомобилей Infiniti в первом квартале и марте 2017 года в регионах:

В США по итогам первого квартала продан 43 561 автомобиль, что на 33% больше, чем по итогам первого квартала 2016 года. Март стал лучшим месяцем в истории Infiniti - реализовано 18 266 автомобилей, что на 33% выше показателя марта 2016 года.

В Канаде по итогам первого квартала реализовано 2800 автомобилей Infiniti и 1292 автомобиля в марте, что стало рекордом для бренда.

В Китае продажи Infiniti показали лучший результат в истории бренда: 10 000 автомобилей и рост в 4% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Март также стал лучшим месяцем в истории продаж Infiniti. Реализовано 4050 автомобилей, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В странах АТР Infiniti по итогам первого квартала удалось добиться лучших результатов продаж в своей истории в Австралии, на Тайване и других странах Азиатско-тихоокеанского региона.

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