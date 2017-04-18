Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 модельного года. 707 л. с.! Самый мощный и быстрый внедорожник в истории*

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Самый мощный внедорожник в истории автомобилестроения: компрессорный двигатель V-8 объемом 6,2 л развивает мощность 707 л. с. и имеет крутящий момент 874,5 Н•м.

Самый быстрый внедорожник в истории автомобилестроения: разгон до 100 км/ч всего за 3,5 с, максимальная скорость — 290 км/ч. Четверть мили автомобиль преодолевает за 11,6 с.

Модернизированная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач TorqueFlite и элементы трансмиссии, разработанные специально для передачи увеличенного крутящего момента.

Тормозной путь со скорости 96 км/ч до нуля составляет 34,75 м.

В новой тормозной системе Brembo использованы передние тормоза самой большой размерности за всю историю автомобилей Jeep®.

Ходовые качества лучшего мирового уровня: модернизированная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач TorqueFlite и усиленные элементы трансмиссии, пять режимов системы управления динамикой Selec-Track, подвеска с адаптивными амортизаторами Bilstein.

Агрессивные и функциональные элементы дизайна кузова: уникальная выхлопная система с четырьмя патрубками, новый облик передней панели, обеспечивающий оптимизацию воздушных потоков и охлаждения.

Через входящие в стандартное оснащение новые колесные диски Titanium размерности 20?10 видны ярко-желтые тормозные суппорты Brembo.

Ориентированный на водителя интерьер: панель приборов на основе 7-дюймового дисплея, в центре расположен тахометр и размеченный до 320 км/ч спидометр; сенсорный дисплей с диагональю 8,4 дюйма со специальными экранными режимами Trackhawk Performance Pages.

Более 70 систем, функций и опций безопасности.

Оснащение самыми современными технологическими решениями: в стандартном оснащении предлагается система Uconnect с сенсорным экраном 8,4 дюйма и поддержкой платформ интеграции мобильных устройств Apple CarPlay и Android Auto.

Благодаря непревзойденной мощности 707 л. с., которую развивает великолепный компрессорный 6,2-литровый двигатель V8, самый титулованный внедорожник в истории, самый универсальный полноразмерный внедорожник на планете стал и самым мощным внедорожником в мировом автомобилестроении.

Представляем новый Jeep® Grand Cherokee Trackhawk 2018 модельного года.

Задающий новые стандарты компрессорный двигатель мощностью 707 л. с. в сочетании с модернизированной, способной передавать повышенный крутящий момент, восьмиступенчатой коробкой передач TorqueFlite и новой тормозной системой Brembo обеспечивает великолепные ходовые качества и динамику лучшего мирового уровня. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, четверть мили автомобиль проходит за 11,6 с, к финишу развивая скорость 186,7 км/ч. Его максимальная скорость достигает 290 км/ч, тормозной путь с 96 км/ч — 34,75 м, а устойчивость к боковым перегрузкам составляет 0,88 g.

«Jeep Grand Cherokee на протяжении долгого времени является признанным лидером по тем возможностям, которые предлагают полноразмерные внедорожники. Теперь, с появлением новой 707-сильной версии Trackhawk, он становится еще и самым мощным и самым быстрым внедорожником, — представляет новинку глава бренда Jeep концерна FCA Майк Мэнли (Mike Manley). — Новый Grand Cherokee Trackhawk демонстрирует потрясающие динамические показатели. И они подкреплены признанными инженерными решениями SRT, которые позволяют сочетать ходовые качества и динамику лучшего мирового уровня с роскошью, великолепным ездовым комфортом и целым набором самых современных передовых технологических решений».

Grand Cherokee Trackhawk 2018 модельного года будет собираться в Детройте на заводе Jefferson North Assembly Plant. Автомобиль появится в шоу-румах дилерских центров в четвертом квартале 2017 года.

Потрясающая мощность компрессорного двигателя V8 6,2 л: 707 л. с.

Под капотом Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года установлен двигатель V8 с рабочим объемом 6,2 л, оснащенный компрессором-нагнетателем с механическим приводом. Мощность этого двигателя составляет 707 л. с., а его крутящий момент — 874,5 Н•м.

По-настоящему революционный компрессорный двигатель разработан и построен с использованием исключительно самых прочных и выносливых материалов. Блок цилиндров выполнен из чугуна и имеет водяную рубашку между цилиндрами для оптимального охлаждения. Кованый коленчатый вал с индукционно закаленными поверхностями коренных шеек настолько прочен, что способен выдерживать рабочие давления до 110 бар. Такая нагрузка сопоставима с тем, как если бы на каждый из поршней каждые два оборота ставилось по пять семейных седанов. Уникальный, специально настроенный демпфер крутильных колебаний испытан на разрушение в диапазоне до 13 000 об/мин.

Шатунно-поршневую группу отличают высокопрочные поршни из специального ковочного сплава, разработанные с использованием самых современных телеметрических измерений, кованые шатуны из заготовок, полученных методом порошковой металлургии, шатунные вкладыши, имеющие повышенную устойчивость к нагрузкам, и поршневые пальцы с углеродистым покрытием «алмазной» твердости.

Головки блока цилиндров наивысшего качества выполнены из прошедшего термическую обработку алюминия и оптимизированы для обеспечения максимальной теплопроводности. Выпускные клапаны с натриевым наполнением имеют полую конструкцию штока и тарелки из специальной стали, выдерживающей температуру до 900 градусов Цельсия.

В конструкцию компрессора, имеющего производительность 2380 куб. см за один оборот, входят встроенные охладители наддувочного воздуха и интегрированный байпасный клапан с электронным управлением для регулирования давления наддува до максимального значения 80 кПа. Роторы компрессора выполнены по двухвинтовой схеме и имеют специальное покрытие, в состав которого входят:

полиамид запатентованной формулы и другие сорта смол

износоустойчивые наночастицы

твердые смазки, к примеру, PTFE (Teflon)

Такое покрытие позволяет добиться минимального зазора между роторами, что, в свою очередь, уменьшает внутреннюю утечку воздуха, улучшает производительность компрессора и повышает эффективность. Покрытие способно выдерживать нагрев, возникающий при сжатии, и обеспечивает превосходную коррозионную стойкость.

Для уплотнения и смазки нагнетателя в течение срока службы предназначено синтетическое моторное масло премиум-класса. Передаточное отношение нагнетателя составляет 2,36:1, а максимальная скорость вращения — 14 600 об/мин. Однонаправленная муфта сцепления в системе привода нагнетателя улучшает точность работы, при этом обеспечивая звук, способный покорить сердца водителей Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Для подачи холодного воздуха в компрессор используется воздухозаборник в нижней части передней облицовки, установленный со стороны водителя на месте противотуманной фары, обеспечивающий достаточное количество воздуха для корпуса дроссельной заслонки диаметром 92 мм.

На увеличенном носке коленчатого вала смонтирован привод высокопроизводительного героторного масляного насоса, прокачивающий масло в системе смазки. Масляный контур включает восемь высокопроизводительных форсунок охлаждения поршней. Эффективный воздушно-масляный радиатор, установленный в передней части автомобиля, позволяет снизить температуру масла при движении в наиболее трудных условиях, к примеру, на трассе автодрома.

Новая низкотемпературная система охлаждения, включающая насос, бачок, радиатор и трубопроводы, позволяет поддерживать наддувочный воздух холодным даже в наиболее интенсивных режимах движения. Эта система разработана таким образом, чтобы обеспечивать температуру воздуха на впуске не выше 60 градусов Цельсия даже в самых экстремальных окружающих условиях, обеспечивая при этом поток воздуха до 30 000 литров в минуту.

Требованиям высокой мощности двигателя соответствует и новая система питания, в состав которой входят два многорежимных высокопоточных насоса.

Модернизированные элементы трансмиссии. Надежность и выверенность обеспечивают эталонный внедорожный потенциал

Уникальные ходовые характеристики Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 модельного года в полной мере основываются на модернизации различных элементов трансмиссии. Их конструкция рассчитана теперь на передачу дополнительного крутящего момента компрессорного двигателя.

Предлагающаяся в качестве стандартной восьмиступенчатая автоматическая коробка передач TorqueFlite обеспечивает улучшенную отзывчивость, качество переключений, стабильную работу и хорошие ходовые качества. Для формирования наиболее подходящих алгоритмов переключения программное обеспечение коробки передач учитывает такие переменные составляющие, как изменяющийся крутящий момент двигателя, переход в режим kick-down, продольные и поперечные ускорения, изменения рельефа, влияние сцепления с дорожным покрытием и переключение на пониженные передачи.

Grand Cherokee Trackhawk оснащается системой подключаемого (on-demand) полного привода Jeep Quadra-Trac, в которую входит дифференциал повышенного трения с электронным управлением на задней оси и активная одноступенчатая раздаточная коробка. Новая активная раздаточная коробка «full-time» имеет кованые звездочки и более широкую цепь для повышения надежности и передачи увеличенного крутящего момента.

Усиленный карданный вал передает момент на заднюю ось, которая также имеет новую усиленную конструкцию. Дифференциал получил корпус усовершенствованной конструкции и обновленную геометрию зубчатой пары. Также применена новая четырехточечная схема крепления задней оси, обеспечивающая лучшее распределение нагрузок, передачу большего крутящего момента и общую надежность. Крутящий момент передается к задним колесам через изготовленные из сверхвысокопрочной стали вакуумной плавки полуоси с модернизированными наружными шарнирами равных угловых скоростей с восемью шариками.

Входящая в список стандартного оборудования система управления тягой при старте Launch Control оптимизирует динамику Grand Cherokee Trackhawk, координируя работу двигателя, коробки передач, трансмиссии и подвески, чтобы добиться идеального начала движения и устойчивого ускорения на прямой.

Еще одна новинка — система Torque Reserve («Резерв крутящего момента»), входящая в стандартное оборудование, обеспечивает улучшение отклика двигателя и более активное ускорение в режиме Launch Control. Это достигается за счет предустановки перепускного (байпасного) клапана нагнетателя для создания повышенного давления наддува и минимизации времени наполнения впускного коллектора, наряду с отсечкой питания отдельных цилиндров и управлением моментом зажигания. Создаваемый резерв крутящего момента может быть мгновенно использован при ускорении с места.

Система Selec-Track, которой оснащен Grand Cherokee Trackhawk, использует настроенное на максимальную эффективность программное обеспечение. Предварительно сконфигурированы пять возможных режимов динамических настроек, которые могут быть выбраны водителем: автоматический Auto, спортивный Sport, гоночный Track, для условий пониженного сцепления Snow и режим буксировки Tow. Выбрав один из этих режимов, водитель может подобрать настройки, идеально подходящие к его требованиям и текущим условиям движения. В различных режимах работы по отдельности устанавливаются настройки системы полного привода, коробки передач, подрулевых переключателей передач, подвески и электроусилителя руля.

Режимы динамических настроек сконфигурированы следующим образом:

Auto — автоматически адаптируется к любым условиям, распределение крутящего момента происходит в соотношении 40% на переднюю ось, 60% на заднюю ось

Sport — время переключения передач сокращается на 50% по сравнению с режимом Auto; настройки системы стабилизации, полного привода и рулевого управления характерны для агрессивного стиля вождения; активируются подрулевые переключатели; устанавливаются более жесткие настройки подвески без увеличения передачи ударных нагрузок на кузов — это обеспечивает лучшие динамические возможности по сравнению с режимом Auto; распределение крутящего момента происходит в соотношении 35% на переднюю ось и 65% на заднюю ось

Track — время переключения передач сокращается на 68% по сравнению с режимом Auto и составляет 160 миллисекунд; настройки системы стабилизации, полного привода и рулевого управления характерны для наиболее бескомпромиссного стиля вождения на гоночном треке; активируются подрулевые переключатели; подвеска устанавливается в режим максимальной жесткости, чтобы обеспечить максимальную динамику на ровных сухих покрытиях; распределение крутящего момента происходит в соотношении 30/70

Tow — для обеспечения максимальной плавности движения крутящий момент перераспределяется между осями неравномерно; подвеска настраивается таким образом, чтобы уменьшить крены и рыскания и обеспечить максимальную эффективность буксировки прицепа; базовое соотношение распределения крутящего момента — 60/40

Snow — в этом режиме обеспечивается максимально возможное сцепление с дорогой для оптимизации движения на снегу или льду при пониженной мощности двигателя; распределение крутящего момента происходит в соотношении 50:50.

Также среди настроек Trackhawk предусмотрен индивидуальный режим Custom Mode, в котором водитель имеет возможность установить собственные настройки динамических характеристик автомобиля в различных сочетаниях таким образом, чтобы они соответствовали индивидуальным предпочтениям и стилю вождения.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащается независимой передней подвеской с сочетанием коротких и длинных рычагов (SLA), витыми пружинами, адаптивными амортизаторами Bilstein (ADS), верхними и нижними алюминиевыми рычагами («А»-рычагами), алюминиевыми кулаками и скобами, а также полым стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска — многорычажная с витыми пружинами, адаптивными амортизаторами Bilstein ADS, алюминиевыми нижними рычагами, независимыми верхними рычагами (жесткость и угол развала), а также с отдельной поперечной тягой и полым стабилизатором поперечной устойчивости.

Максимальная масса прицепа, который способен буксировать Jeep Grand Cherokee Trackhawk, составляет 3266 кг.

Новый эталон тормозной динамики для внедорожников

В новой высокоэффективной тормозной системе Brembo применены самые крупные передние тормоза, когда-либо серийно устанавливавшиеся на автомобили Jeep. Диаметр вентилируемых передних тормозных дисков составляет 400 мм, они выполнены сборными из двух частей. Шестипоршневые суппорты окрашены в новый ярко-желтый цвет. Сзади установлены вентилируемые диски диаметром 350 мм, с окрашенными в желтый цвет четырехпоршневыми суппортами. Такая тормозная система обеспечивает великолепную динамику замедления, эффективные температурные режимы работы и высокую износоустойчивость.

Благодаря новой тормозной системе Brembo тормозной путь Grand Cherokee Trackhawk со скорости 96 км/ч составляет 34,75 м. Для обеспечения дополнительной безопасности осуществлена уникальная настройка ABC, электронной системы стабилизации и системы контроля тяги.

Агрессивный и функциональный дизайн кузова

Дорожный просвет Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 на 1 дюйм (2,54 см) меньше, чем у версий Grand Cherokee, не прошедших специальную доводку в подразделении SRT. Также внешне этот автомобиль отличается окрашенными в цвет кузова накладками колесных арок, дверных порогов и рельефным капотом с двойными вентиляционными отверстиями.

Фирменная верхняя решетка радиатора с семью вертикальными прорезями размещена между адаптивными биксеноновыми основными фарами и обрамлена светодиодами в узнаваемой и запоминающейся конфигурации. На версию Trackhawk устанавливаются эксклюзивные фары головного света с глянцевым черным внутренним покрытием — такое исполнение подчеркивает их ювелирный вид.

Противотуманные фары в передней облицовке Trackhawk отсутствуют. Такое решение способствует оптимизации направления потоков воздуха к требующим охлаждения элементам, узлам и воздухозаборникам. В этом случае не пришлось жертвовать балансом всей конструкции автомобиля.

При взгляде на Grand Cherokee Trackhawk сзади выделяется эксклюзивная глянцево-черная отделка нижней части бампера — диффузор, в который интегрированы две парных насадки выхлопных труб. Выхлопные патрубки имеют диаметр 4 дюйма и отделаны черным хромом. Новая выхлопная система с четырьмя патрубками обеспечивает потрясающий и моментально узнаваемый звук при максимальном ускорении.

Надписи «Supercharged» на обеих передних дверях и «Trackhawk» на подъемной двери багажного отсека имеют матово-черный фон и отделку внешних рельефных поверхностей цвета «жидкий титановый хром» (Liquid Titanium Chrome).

На автомобиль устанавливаются в качестве стандартного оснащения колесные диски размерности 20?10 нового дизайна Titanium с центральным колпаком в отделке Satin Chrome. Через рисунок дисков хорошо видны тормозные суппорты желтого цвета. Предлагающиеся в качестве опции облегченные диски 20?10 из кованого алюминия имеют черную полуматовую отделку Low Gloss Black и обеспечивают дополнительную экономию 5,4 кг неподрессоренной массы по сравнению со стандартным колесом Trackhawk. На Grand Cherokee Trackhawk устанавливаются также шины новой модели Pirelli 295/45ZR20 Scorpion Verde All-Season или новые трехсезонные шины Pirelli P Zero с увеличенным индексом скорости.

Для Jeep Grand Cherokee Trackhawk предлагается палитра из девяти цветов кузова: серебряный Billet Silver, серый Granite Crystal, черный Diamond Black, трехслойный «слоновая кость» Ivory Tri coat, ярко-белый Bright White, красный Velvet Red, синий True Blue, а также два цвета, которые предусмотрены исключительно для этой версии — Rhino и Redline 2.

Интерьер, передающий мощь и дух гонок

Для отделки салона, архитектура которого ориентирована в первую очередь на водителя, использованы премиальные материалы «софт-тач», уникальные черные хромированные покрытия Light Black Chrome и вставки из углеволокна. Автомобиль оснащается приборной панелью с семидюймовым дисплеем «информации для водителя» (DID — driver information display), центральное место в компоновке которого занимает тахометр. Размеченный до 320 км/ч спидометр расположен с левой стороны панели приборов.

На центральной консоли передней панели установлен новый сенсорный дисплей системы Uconnect, имеющий диагональ 8,4 дюйма. Эксклюзивно для версии Trackhawk на нем предусмотрен вывод специальных экранных страниц Performance Pages, отражающих показания таймеров, хронометров и шкал, характерные для динамичных и спортивных режимов движения. В частности, имеется новый «динамометрический» экран, на котором отображаются значения мгновенной мощности, крутящего момента, а также включенная передача. На «динамометрическом» экране также предусмотрена функция скриншота, ориентированная на тех пользователей, которые желают сохранить показания приборов на внешнем носителе памяти, подключающемся к USB-порту.

Трехспицевое рулевое колесо Jeep Grand Cherokee Trackhawk имеет обод, усеченный в нижней части. На руле разместились многочисленные клавиши управления функциями комфорта, удобства и управления мультимедийной системой, а также эргономически эффективные «лепестки» переключения передач.

Стандартной для версии Trackhawk является отделка сидений комбинацией кожи Nappa

и замши с вышитым логотипом «Trackhawk». В качестве опции предлагается пакет полностью кожаной отделки Signature Leather Interior Package с тиснениями «Trackhawk» на сиденьях. Он предлагается в черном цвете или эксклюзивном для версии Trackhawk сочетании черного и темно-рубинового (Dark Ruby Red) цветов. Передние сиденья имеют подогрев и вентиляцию, задние — подогрев. Также в качестве опции предлагаются ремни безопасности в цвете Dark Ruby Red и панорамный люк из двух панелей в крыше.

Новый пакет Premium Metal Package предлагается в качестве стандартного оснащения. Он облагораживает интерьер Trackhawk за счет различных премиальных элементов отделки из натурального металла.

К дополнительным премиальным особенностям интерьера относятся: система активного подавления шумов Active Noise Cancellation (является стандартной); премиальная отделка потолка; отделка передней панели, панелей дверей, центральной консоли и подлокотника кожей с прострочкой; напольные коврики Berber с логотипом Trackhawk. Также предлагается развлекательная система для пассажиров заднего ряда с двумя экранами и проигрывателем Blu ray.

На выбор предлагаются две аудиосистемы, одной из которых является мощная (825 Вт) премиальная система Harman Kardon с 19 динамиками и двумя сабвуферами.

Безопасность и защита

Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 оснащен более чем 70 системами и функциями безопасности и защиты водителя и пассажиров. В их числе — камера заднего вида при быстром движении Trailer Hitch Camera View at Speed, позволяющая водителю контролировать состояние буксируемого прицепа в движении. Также имеется «служебный» режим Valet, который активирует следующую конфигурацию систем автомобиля:

Изменяется карта программы управления двигателем: существенно снижается мощность и крутящий момент, обороты ограничиваются на уровне 4000 об/мин.

В трансмиссии блокируется первая передача, переключения происходят ранее обычного.

Трансмиссия воспринимает положение селектора передач в ручном (manual) режиме так же, как в автоматическом (drive).

Система контроля и распределения тяги, настройка рулевого управления и подвески переводятся в «уличные» (Street) режимы.

Деактивируются ручные переключатели передач на руле.

Деактивируются функции системы Drive Mode.

Электронная система стабилизации (ESC) переводится в режим «полностью включено».

Отключается система Launch Control.

Водители могут активировать или деактивировать режим Valet с использованием четырехзначного PIN-кода.

К другим важным функциям безопасности и защиты, входящим в штатное оснащение Grand Cherokee Trackhawk, относятся: адаптивный круиз-контроль с возможностью полной остановки автомобиля; модернизированный ассистент торможения; система мониторинга слепых зон с контролем поперечного движения позади автомобиля при движении задним ходом; система предупреждения об опасности фронтального столкновения во всем диапазоне скоростей с ассистентом предотвращения столкновения; передний и задний ассистенты парковки; система предупреждения о сходе с полосы движения Lane Departure Warning-Plus; система превентивного создания давления в тормозной системе Ready Alert Braking; кнопки экстренного вызова SiriusXM Guardian и Roadside Assistance.

Самые современные технологии новой информационно-развлекательной системы

Впервые для данной модели Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 модельного года штатно оснащается новейшей версией головного устройства Uconnect с радиоприемником, сенсорным дисплеем 8,4 дюйма и поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto.

Apple CarPlay

Эта оболочка обеспечивает «бесшовную» интеграцию iPhone для управления со штатного дисплея автомобиля и органов управления, а также поддерживает голосовое управление Siri. Водители владельцы iPhone имеют возможность совершать и принимать телефонные звонки, воспроизводить аудиозаписи, отправлять и принимать текстовые сообщения, а также получают доступ к навигации с голосовыми подсказками, оптимизированной для конкретной транспортной ситуации, и ряду других функций — при этом не отвлекаясь от дороги.

Android Auto

Система обеспечивает доступ к полезной информации во время движения и облегчает доступ к лучшим технологиям Google и их использование. Среди этих технологий — карты Google Maps с бесплатной голосовой навигацией, информацией о транспортной обстановке в режиме реального времени, рекомендациями выбора полосы движения; доступ по запросу к 30 миллионам музыкальных композиций в архиве Google Play Music; возможность совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и принимать сообщения, не отрывая руки от руля; возможность обращения с любыми запросами к системе поиска Google search. Также Android Auto обеспечивает легкий и удобный доступ к популярным приложениям и контенту мобильного устройства с основного сенсорного дисплея системы Uconnect.

Новейшая операционная система Uconnect включает в себя функции, облегчающие использование, дисплей с возможностью масштабирования движениями пальцев, увеличенную мощность процессора, сокращенное время запуска, а также поддержку сенсорных дисплеев с графикой высокого разрешения. Водители и пассажиры также получают доступ буквально «на кончиках собственных пальцев» к множеству информационно-развлекательных функций благодаря таким сервисам, как SiriusXM Radio, Travel Link, Traffic и Guardian Connected Services, предоставляющим информацию в режиме реального времени.

Бренд Jeep

Ставший символом легендарного бренда с более чем 75-летней историей, Jeep — это настоящий внедорожник с лучшими в своем классе возможностями, качеством и универсальностью. Он предназначен для людей, которые постоянно находятся в поиске неизведанных дорог и готовы отправиться в самые экстремальные путешествия. Бренд Jeep — это приглашение жить полноценной, насыщенной жизнью. Он предлагает полную линейку автомобилей, которые неизменно дарят владельцам чувство защищенности и возможность уверенно справиться с любым приключением.

Линейка Jeep включает в себя модели Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade и Wrangler. Чтобы отвечать требованиям клиентов во всем мире, все модели Jeep, продаваемые за пределами Северной Америки, предлагаются в вариантах как с левосторонним, так и с правосторонним расположением руля и как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

* В описании приведены спецификации автомобиля для рынка США.

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