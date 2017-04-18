Mitsubishi Pajero IV возвращается на российский рынок

Mitsubishi

В начале мая 2017 года во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors на территории России стартуют продажи легендарного Mitsubishi Pajero IV японской сборки 2017 модельного года.

Mitsubishi Pajero IV будет предлагаться только с бензиновым двигателем 3.0 литра агрегированным 5-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель будет представлена в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate, по следующим ценам:

Комплектация (объем двигателя, тип трансмиссии, тип привода) Цена руб. Pajero IV 3.0 Intense AT 2 749 000 Pajero IV 3.0 Instyle AT 2 820 990 Pajero IV 3.0 Ultimate AT 2 949 990

На данную модель действует специальное кредитное предложение 7,9% годовых1 от АО МС Банк Рус.

Более детально с оснащением модели можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке: www.mitsubishi-motors.ru

«За всю историю присутствия модели Pajero в России было реализовано более 78 000 автомобилей. Я рад, что нам удалось возобновить поставки культового внедорожника на рынке России, и поклонники данной модели смогут его приобрести. Основываясь на многочисленных обращениях от наших клиентов мы уверены в том, что Pajero IV будет пользоваться стабильным спросом, ведь на данный момент это один из последних настоящих внедорожников», — заявил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор компании «ММС Рус».

1 Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБРФ № 2789). Указанная ставка 7,9% годовых действует при следующих условиях кредитования на покупку, а/м Mitsubishi Pajero IV: мин./макс.сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 60% от цены а/м, срок кредита — 12 мес., ставка действует при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья на весь срок кредита) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля, выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности. В случае оформления кредита без услуги «Защиты платежей» и/или без полиса КАСКО ставка увеличивается на 4%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8-800-770-05-70.

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