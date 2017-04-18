В марте концерн Volkswagen реализовал 990 900 автомобилей
- В первом квартале клиентам передано почти 2 500 000 автомобилей.
- Фред Каплер, руководитель направления продаж: «Концерн завершил первый квартал с хорошими результатами продаж в марте».
Вольфсбург, 17 апреля 2017 года — В первом квартале 2017 года концерн Volkswagen реализовал почти 2 500 000 автомобилей. В марте клиентам по всему миру было передано 990 900 транспортных средств. «Концерн завершил первый квартал с хорошими результатами продаж в марте. Тенденции роста отмечаются в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Во втором квартале мы рассчитываем на положительную динамику продаж в Китае», — отметил Фред Каплер (Fred Kappler), руководитель направления продаж концерна Volkswagen.
За первые три месяца 2017 года концерн реализовал 1 100 000 автомобилей в Европе; рост составил 4,4%. В марте европейским клиентам было передано 474 300 автомобилей, таким образом продажи увеличились на 6%.
В Западной Европе в марте покупателям было передано 410 300 автомобилей, из них на рынке в Германии реализовано 131 600 единиц (рост на 5,8%). В Центральной и Восточной Европе в прошлом месяце было продано 64 100 автомобилей — на 11,9% больше, чем в прошлом году.
В России за первый квартал 2017 года реализовано 37 700 автомобилей, что соответствует росту на 3,8% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года (36 400 автомобилей). Рост продаж в марте составил 3,3% — российским клиентам было передано 14 800 автомобилей (в 2016 году — 14 300 единиц).
В Северной Америке продажи концерна в первом квартале 2017 года выросли на 6% и составили 213 700 автомобилей. На рынке США в марте было реализовано 51 200 автомобилей — на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Южной Америке показатели продаж продемонстрировали значительный рост на 17,5%: клиентам было передано 46 800 автомобилей. Положительная динамика отмечена и на рынке Бразилии, где было реализовано 29 300 автомобилей (рост составил 12,7%).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе в марте концерн реализовал 357 200 автомобилей, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объём продаж на этом рынке в первом квартале снизился на 6,9% и составил 973 700 автомобилей. В Китае в марте клиентам было передано 324 500 автомобилей — на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Здесь в первом квартале продажи снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обзор результатов концерна Volkswagen:
|Объём поставок по отдельным рынкам
|Март 2017
|Март 2016
|Изм. в %
|Январь-март 2017
|Январь-март 2016
|Изм. в %
|Европа
|474 300
|447 600
|+6,0
|1 097 900
|1 052 200
|+4,4
|Западная Европа
|410 300
|390 300
|+5,1
|928 300
|901 100
|+3,0
|Германия
|131 600
|124 400
|+5,8
|320 200
|319 500
|+0,2
|Центральная и Восточная Европа
|64 100
|57 300
|+11,9
|169 600
|151 000
|+12,3
|Россия
|14 800
|14 300
|+3,3
|37 700
|36 400
|+3,8
|Северная Америка
|79 800
|78 100
|+2,1
|213 700
|201 500
|+6,0
|США
|51 200
|49 900
|+2,7
|135 400
|124 000
|+9,2
|Южная Америка
|46 800
|39 800
|+17,5
|121 800
|110 300
|+10,4
|Бразилия
|29 300
|26 000
|+12,7
|68 300
|71 100
|-4,0
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|357 200
|364 200
|-1,9
|973 700
|1 045 500
|-6,9
|Китай
|324 500
|328 000
|-1,1
|891 500
|955 500
|-6,7
|По всему миру
|990 900
|967 000
|+2,5
|2 495 100
|2 508 100
|-0,5
|Объём поставок по отдельным маркам
|Март 2017
|Март 2016
|Изм. в %
|Январь-март 2017
|Январь-март 2016
|Изм. в %
|Volkswagen — легковые автомобили
|557 400
|543 700
|+2,5
|1 440 900
|1 459 500
|-1,3
|Audi
|173 500
|186 100
|-6,8
|422 600
|455 900
|-7,3
|Skoda
|108 500
|106 300
|+2,1
|283 500
|276 600
|+2,5
|Seat
|53 200
|46 500
|+14,4
|117 300
|102 900
|+14,0
|Porsche
|23 600
|20 900
|+12,7
|59 700
|56 000
|+6,6
|Volkswagen Коммерческие автомобили
|53 600
|46 000
|+16,5
|121 800
|112 800
|+8,0
|MAN
|10 700
|9200
|+16,6
|25 200
|23 400
|+7,5
|Scania
|8800
|7200
|+22,1
|20 700
|18 400
|+12,0
|Всего по концерну Volkswagen
|990 900
|967 000
|+2,5
|2 495 100
|2 508 100
|-0,5
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