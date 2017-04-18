В марте концерн Volkswagen реализовал 990 900 автомобилей

Volkswagen

В первом квартале клиентам передано почти 2 500 000 автомобилей.

Фред Каплер, руководитель направления продаж: «Концерн завершил первый квартал с хорошими результатами продаж в марте».

Вольфсбург, 17 апреля 2017 года — В первом квартале 2017 года концерн Volkswagen реализовал почти 2 500 000 автомобилей. В марте клиентам по всему миру было передано 990 900 транспортных средств. «Концерн завершил первый квартал с хорошими результатами продаж в марте. Тенденции роста отмечаются в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Во втором квартале мы рассчитываем на положительную динамику продаж в Китае», — отметил Фред Каплер (Fred Kappler), руководитель направления продаж концерна Volkswagen.

За первые три месяца 2017 года концерн реализовал 1 100 000 автомобилей в Европе; рост составил 4,4%. В марте европейским клиентам было передано 474 300 автомобилей, таким образом продажи увеличились на 6%.

В Западной Европе в марте покупателям было передано 410 300 автомобилей, из них на рынке в Германии реализовано 131 600 единиц (рост на 5,8%). В Центральной и Восточной Европе в прошлом месяце было продано 64 100 автомобилей — на 11,9% больше, чем в прошлом году.

В России за первый квартал 2017 года реализовано 37 700 автомобилей, что соответствует росту на 3,8% по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года (36 400 автомобилей). Рост продаж в марте составил 3,3% — российским клиентам было передано 14 800 автомобилей (в 2016 году — 14 300 единиц).

В Северной Америке продажи концерна в первом квартале 2017 года выросли на 6% и составили 213 700 автомобилей. На рынке США в марте было реализовано 51 200 автомобилей — на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Южной Америке показатели продаж продемонстрировали значительный рост на 17,5%: клиентам было передано 46 800 автомобилей. Положительная динамика отмечена и на рынке Бразилии, где было реализовано 29 300 автомобилей (рост составил 12,7%).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в марте концерн реализовал 357 200 автомобилей, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году. Общий объём продаж на этом рынке в первом квартале снизился на 6,9% и составил 973 700 автомобилей. В Китае в марте клиентам было передано 324 500 автомобилей — на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Здесь в первом квартале продажи снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обзор результатов концерна Volkswagen:

Объём поставок по отдельным рынкам Март 2017 Март 2016 Изм. в % Январь-март 2017 Январь-март 2016 Изм. в % Европа 474 300 447 600 +6,0 1 097 900 1 052 200 +4,4 Западная Европа 410 300 390 300 +5,1 928 300 901 100 +3,0 Германия 131 600 124 400 +5,8 320 200 319 500 +0,2 Центральная и Восточная Европа 64 100 57 300 +11,9 169 600 151 000 +12,3 Россия 14 800 14 300 +3,3 37 700 36 400 +3,8 Северная Америка 79 800 78 100 +2,1 213 700 201 500 +6,0 США 51 200 49 900 +2,7 135 400 124 000 +9,2 Южная Америка 46 800 39 800 +17,5 121 800 110 300 +10,4 Бразилия 29 300 26 000 +12,7 68 300 71 100 -4,0 Азиатско-Тихоокеанский регион 357 200 364 200 -1,9 973 700 1 045 500 -6,9 Китай 324 500 328 000 -1,1 891 500 955 500 -6,7 По всему миру 990 900 967 000 +2,5 2 495 100 2 508 100 -0,5 Объём поставок по отдельным маркам Март 2017 Март 2016 Изм. в % Январь-март 2017 Январь-март 2016 Изм. в % Volkswagen — легковые автомобили 557 400 543 700 +2,5 1 440 900 1 459 500 -1,3 Audi 173 500 186 100 -6,8 422 600 455 900 -7,3 Skoda 108 500 106 300 +2,1 283 500 276 600 +2,5 Seat 53 200 46 500 +14,4 117 300 102 900 +14,0 Porsche 23 600 20 900 +12,7 59 700 56 000 +6,6 Volkswagen Коммерческие автомобили 53 600 46 000 +16,5 121 800 112 800 +8,0 MAN 10 700 9200 +16,6 25 200 23 400 +7,5 Scania 8800 7200 +22,1 20 700 18 400 +12,0 Всего по концерну Volkswagen 990 900 967 000 +2,5 2 495 100 2 508 100 -0,5

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