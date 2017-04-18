Citroen представляет кроссовер нового поколения: C5 Aircross

Citroen

На Шанхайском автосалоне состоится мировая премьера нового кроссовера Citroen — C5 Aircross. Свои основные черты в дизайне экстерьера автомобиль унаследовал от концепт-кара Aircross. В салоне всё предназначено для максимального комфорта пассажиров. Колесная база — 2,73 м — позволила создать просторный салон, в котором всем достаточно места. Современное высокотехнологичное оборудование упрощает эксплуатацию автомобиля и обеспечивает высочайший уровень комфорта. C5 Aircross стал ещё одним важным этапом в реализации программы Citroen Advanced Comfort®. C5 Aircross оснащён подвеской «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода, которые обеспечивают безупречное поведение автомобиля на дороге, что характерно для бренда Citroen. Новый C5 Aircross, продажи которого начнутся в Китае во втором полугодии, является важной частью общей глобальной стратегии Citroen на 2017 год.

После презентации концепт-кара C-Aircross Concept на Женевском автосалоне 2017 года, предваряющего выпуск нового компактного кроссовера, который поступит в продажу в Европе в конце этого года, Citroen, в соответствии с глобальной стратегией активного продвижения в сегменте SUV, представляет мировую премьеру новой модели C5 Aircross. Новый кроссовер, предназначенный для мировых рынков, олицетворяет новый этап стратегии Марки в мире, где продажи автомобилей в сегменте SUV занимают около четверти рынка во всех странах. Citroen предлагает автомобиль, соответствующий ожиданиям клиентов: большая колесная база, яркий дизайн, безопасность.

Для клиентов, которые больше не хотят отказываться от удобства эксплуатации ради имиджа, Citroen представляет новое поколение SUV, в котором традиционные качества этих автомобилей дополняются яркой индивидуальностью и повышенным уровнем комфорта для всех пассажиров. Работая над этим автомобилем, создатели которого вдохновлялись концепт-каром Aircross, представленным 2 года назад в Шанхае, Марка снова демонстрирует свою уникальность и стремление к новациям в любом сегменте:

— Смелый и современный дизайн. C5 Aircross характеризуется яркой индивидуальностью как снаружи, так и внутри. Мощный, но не агрессивный стиль наружных элементов характеризуется общей гармонией линий кузова с высоким капотом, колесной базой, равной 2,73 м, короткими свесами и оригинальными графическими элементами. Внутри передняя панель «горизонтальной» компоновки зрительно расширяет пространство. Широкие и глубокие сиденья, мягкие и теплые материалы создают ощущение безопасности и комфорта.

— Высокий уровень комфорта в сегменте кроссоверов. Новый, современный и инновационный C5 Aircross, являющийся частью программы Citroen Advanced Comfort®, предлагает новый уровень комфорта в своем сегменте. Он в полной мере использует преимущества платформы EMP2 в плане конструкции и обеспечения комфорта салона. Более того, новый C5 Aircross — первый автомобиль, который оборудуется новой системой подвески «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода. Эта система значительно повышает плавность работы подвески и обеспечивает максимально возможный уровень комфорта, присущий автомобилям Citroen. Салон приглашает всех в путешествие: все его пространство залито светом благодаря большому панорамному люку, передние сиденья с обогревом снабжены функцией массажа, удобное заднее сиденье оставляет много места для ног, для создания более приятной атмосферы контролируется качество воздуха в салоне. Оборудованный цифровой панелью приборов TFT 12,3’’ с чёткой индикацией и емкостным сенсорным дисплеем 8’’ HD, C5 Aircross предлагает высокотехнологичные системы помощи при вождении: активная система помощи при экстренном торможении (Active Safety Brake), активная система предупреждения о пересечении дорожной разметки, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки. Функции Grip Control и Hill Assist Descent Control позволяют автомобилю уверенно передвигаться по любым дорогам. Кроме того, C5 Aircross станет первой моделью Citroen, использующей технологию Plug-in Hybrid (PHEV).

Представленный на Шанхайском автосалоне C5 Aircross поступит в продажу в Китае с октября 2017 года. Его появление в Европе планируется во втором полугодии 2018 года.

«Новый C5 Aircross подтверждает динамичное развитие Citroen. Марка изучает потребности и ожидания клиентов во всех регионах мира. Новый C5 Aircross воплощает яркую индивидуальность наряду с практичностью и комфортом, способнвми удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. С5 Aircross станет одним из индикаторов развития Citroen», — генеральный директор Citroen Линда Джексон.

01. Смелый и современный дизайн

Готовый к прыжку

Стиль нового C5 Aircross полностью соответствует стилю концепт-кара Aircross, представленного 2 года назад на Шанхайском автосалоне. Форма кузова и габариты (длина 4,50 м, ширина 1,84 м, высота 1,67 м) позиционирует кроссовер в сегменте «C». Яркий и уникальный стиль привлекает внимание в частности за счёт уникальной цветовой гаммой внутрисалонного пространства.

Новый C5 Aircross демонстрирует в сегменте «С» обновленный подход к стилю, напоминающему образ животного, готового к прыжку. Это достигается за счёт специфического дизайна кузова, «высокого» капота и плавности линий. Индивидуальность автомобиля подчеркивается также остеклением «360°» благодаря стойкам ветрового стекла черного цвета и стеклам боковин, прекрасно сочетающимся с задним стеклом.

Экстравагантная передняя часть полностью выдержана в стиле Citroen, шевроны и высокотехнологичная двойная светодиодная система освещения full LED вписаны в широкую решетку радиатора. Верхние оптические блоки с ходовыми огнями и указателями поворота четко отделены фирменным хромированным элементом, в то время как нижние оптические блоки встроены в решетку радиатора, что придает C5 Aircross современный и выразительный «взгляд». Удлинённый и высокий капот имеет выступающие элементы, напоминающие аналогичные элементы концепт-кара Aircross и подчеркивающие надежность и выносливость настоящего покорителя дорог. Гладкие, скруглённые формы переднего бампера с защитой в нижней части вторят общей концепции дизайна кузова.

Необычный дизайн кузова несет в себе графические элементы, имеющие функциональное значение.

Непременным атрибутом SUV является не только защита арок колес, но и нижней части кузова. На новом C5 Aircross эту функцию выполняют накладки Airbump ® с цветными вставками.

с цветными вставками. Остекление оформляется хромированным С-образным элементом, который также отсылает к концепт-кару Aircross и эффектно выделяет оригинальный профиль C5 Aircross.

Выпуклые задние фонари с 4-мя овальными светодиодными модулями 3D формируют систему освещения с оригинальным графическим решением. Эта не похожая на все остальные система сразу привлекает внимание и визуально подчеркивает ширину автомобиля.

Новый C5 Aircross предлагает широкий выбор цветового оформления. Цвета кузова призваны подчеркнуть статусный характер и индивидуальность C5 Aircross. Используются уже известные цвета: белый Blanc Nacre, черный Noir Perla Nera, серый Gris Platinium и коричневый Brun Squirrel, а также новый, привлекательный и необычный оранжевый Orange Volcano, близкий к цвету концепт-кара Aircross. Два стильных цветных элемента красного цвета и цвета «металлик» придают автомобилю более элегантный вид. Эти элементы контрастируют с цветом кузова и устанавливаются в нижней части переднего бампера и на накладках Airbump ® передних дверей.

передних дверей. Вентиляционные решетки в переднем и заднем бамперах, а также задний спойлер, установленный на двери багажного отделения, подчеркивают аэродинамичность силуэта и выразительность C5 Aircross.

Диаметр колес нового C5 Aircross равен 720 мм, для которых предусмотрено использование колесных дисков 17’’, 18’’ и 19’’;

«C5 Aircross, созданный непосредственно на базе концепт-кара Aircross, показанного два года назад в Шанхае, представляет новый подход Citroen к созданию автомобилей в сегменте SUV. Стилистические признаки C5 Aircross делают его уникальным на рынке SUV», — директор студии дизайна Citroen Александр Мальваль

Просторный, современный салон

Салон нового C5 Aircross в первую очередь символизирует комфорт и сочетают в себе стиль, практичность и функциональность. В этом SUV сосредоточено все самое лучшее от Citroen:

— Большое пространство без ущерба для функциональности. Плавные линии элементов интерьера контрастируют с более «графическими» техническими элементами; Приборная панель представляет собой цифровую панель с диагональю 12,3’’. В центре вентиляционные решетки и емкостной сенсорный планшет HD 8’’ с сенсорными клавишами управления образуют единый блок, еще больше подчеркивая современное исполнение передней панели.

— Широкая центральная консоль с большими вещевыми боксами. Типичный для сегмента SUV функциональный элемент — центральная консоль с широким подлокотником и удобными и эстетичными вещевыми отделениями.

— Горизонтальные графические элементы визуально увеличивают пространство. Для нового C5 Aircross установлены сиденья, в стиле «софы», впервые показанные на автомобиле C4 Cactus. Единое графическое оформление салона подчеркивается специальным цветовым оформлением верхней части спинок сидений, придающим интерьеру автомобиля дополнительную утонченность и оригинальность.

— Салон, в буквальном смысле залит светом, благодаря панорамной крыше и остеклению типа «360°», создающему приятное ощущение пространства и комфорта.

— Цвета и материалы, адаптированные для сегмента SUV. Применяются привлекательные и приятные на ощупь материалы. В зонах контакта с водителем и пассажирами используется мягкая набивка — в подлокотниках, центральной консоли и передней панели. В соответствии с пожеланиями клиентов, C5 Aircross предлагает широкий выбор материалов — от ткани с эффектом 3D до кожи Nappa — для создания в салоне непринужденной или утонченной атмосферы. На подушки сидений C5 Aircross наносится идентификационная строчка Марки с целью создания контраста и ощущения мягкости сидений. Этот мотив повторяется также на панелях дверей с оригинальными хромированными вставками.

— Приятные акценты из мира путешествий. Такими элементами, впервые появившимися на C4 Cactus, являются необычные ручки дверей, созданные в стиле «чемоданной ручки».

Уютный и просторный салон C5 Aircross привлекает своей рациональностью, дизайном и качеством исполнения.

02. Высокий уровень комфорта в категории SUV

Новый C5 Aircross, демонстрирующий прекрасное сочетание комфорта и технологий, является воплощением одного из основных этапов программы Citroen Advanced Comfort®. Общий инновационный подход к обеспечению комфорта потребовал определенных решений при разработке автомобиля, которые помогли учесть многочисленные физические и ментальные, статические и динамические, визуальные и звуковые аспекты обеспечения комфорта салона.

Ездовой комфорт

Мировая премьера: подвеска «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода

C5 Aircross впервые демонстрирует подвеску «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода, которая является инновационным решением Citroen и будет устанавливаться на автомобили будущего модельного ряда. Искусство Citroen в области конструирования подвески не нуждается в дополнительных доказательствах. Уже 98 лет комфорт подвески является неотъемлемым направлением деятельности Марки. На протяжении длительного времени клиенты по достоинству оценивают комфорт подвески Citroen, не имеющий аналогов на рынке. Опыт и знания инженеров позволили Citroen создать новый тип подвески, которая призвана повысить присущее автомобилям Citroen качество амортизации, которое так ценят клиенты Марки. В ходе создания новой подвески было получено 20 патентов. Принцип её работы очень прост. В классической подвеске используются амортизатор, пружина и механический ограничитель хода; в подвеске «Progressive Hydraulic CushionsTM» с каждой стороны дополнительно используются два гидравлических ограничителя — ограничитель хода отбоя и ограничитель хода сжатия. Это позволяет подвеске работать в два этапа — в зависимости от нагрузки:

При сжатии и незначительном ходе отбоя пружина и амортизатор совместно контролируют вертикальные перемещения без необходимости использования гидравлических ограничителей. Однако наличие этих ограничителей позволило инженерам расширить диапазон вертикальных перемещений кузова, что создает эффект «ковра-самолета» создавая ощущение, что автомобиль буквально «летит» над неровностями дороги.

При сжатии и значительном ходе отбоя пружина и амортизатор работают вместе с гидравлическим ограничителем хода сжатия или хода отбоя, постепенно замедляя перемещение, и позволяют избежать резкой остановки в конце хода. В отличие от классического механического ограничителя, который поглощает энергию, но затем частично возвращает её, гидравлический ограничитель поглощает и рассеивает энергию. При этом явление «отскока» отсутствует.

Благодаря такому инновационному техническому решению и использованию платформы EMP2, хорошо известной своим уровнем комфорта, C5 Aircross обеспечивает высокий уровень комфорта в своем классе.

«Новая подвеска „Progressive Hydraulic CushionsTM“ с гидравлическими ограничителями хода — это инновационное решение в духе Citroen, которое позволяет расширить использование преимуществ гидравлической системы. Во время поездки на C5 Aircross создаётся уникальное для данного сегмента автомобилей ощущение полета на ковре-самолете», — Ксавье Пежо, директор по продукту Citroen.

Комфортные сиденья для всех пассажиров

Широкие и глубокие сиденья C5 Aircross оборудуются удобными спинками, приглашающими пассажиров занять места в салоне для путешествия в комфортных условиях.

Передние сиденья, помимо обогрева, могут оснащаться усовершенствованной многоточечной массажной системой с 8-ю пневматическими камерами, расположенными в спинке. Эта система позволяет водителю и пассажиру независимо друг от друга выбрать одну из 5-и программ.

Задних пассажиров ждут удобные широкие сиденья, для большего комфорта спинка может быть наклонена под углом 27°. Имеется также широкий подлокотник со складными подстаканниками. Пространство для ног — лучшее в данной категории.

Первоклассная звукоизоляция

Звукоизоляции уделяется особое внимание. Для снижения механического шума, возникающего при движении, а также аэродинамического шума используются многослойные передние стекла увеличенной толщины с изоляционным слоем, обеспечивающие исключительную акустическую защиту. Пассажиры чувствуют себя как в коконе. Значительно усилена звукоизоляция моторного отсека.

Новый C5 Aircross оборудуется системой обеспечения качества воздуха в салоне (AQS «Air Quality System»). Автоматический кондиционер снабжается высокопроизводительным фильтром с активированным углем, который улавливает частицы размером до 2,5 мкм и прекрасно очищает воздух, защищая пассажиров от загрязненного наружного воздуха. С помощью датчика загрязнения наружного воздуха система AQS автоматически выбирает режим рециркуляции воздуха в салоне. Таким образом, в салон подается только очищенный воздух.

Компания Citroen, занимающая лидирующие позиции в области качества воздуха в салоне, в 2018 году начнет применять на C5 Aircross технологию Clean Cabin, которая позволит отображать на центральном дисплее качество воздуха, подаваемого в салон через фильтр.

Удобство в поездке

Большая колесная база (2,73 м) — одна из лучших показателей в своей категории — позволяет новому C5 Aircross обеспечить своим пассажирам лучшее в классе пространство для ног, в особенности — пассажирам задних сидений. В передней части салона «утопленная» передняя панель создает дополнительное пространство. В задней части пространство в области колен пассажиров составляет 201 мм; высота под крышей 954 мм, это — лучший показатель в своей категории. Удобные вещевые отделения позволяют найти место для всех необходимых предметов. В глубокой центральной консоли под центральным подлокотником расположено охлаждаемое отделение. Подстаканники для передних пассажиров расположены в центральной консоли, для задних пассажиров — в заднем подлокотнике.

Дверь багажного отделения открывается с помощью электропривода и оснащается функцией открытия с занятыми руками, которая позволяет открыть дверь, просто проведя ногой под задним бампером. Багажное отделение объемом 482 л с широким проемом будет удобно для путешествий в выходные дни, семейных вылазок, поездок в торговый центр или на занятия спортом. Двухуровневый пол багажного отделения позволяет разделить его на отсеки и разместить самые мелкие предметы. Он также позволяет без каких-либо усилий с помощью привода Magic Handle, расположенного со стороны багажного отделения сложить задние сиденья (1/3 — 2/3) и получить ровный пол для загрузки багажа.

Подключенные сервисы

C5 Aircross предлагает своим пассажирам высокотехнологичные интуитивные системы, которые позволяют им постоянно оставаться на связи, общаться, использовать Интернет, отдыхать. Автомобиль оборудуется совершенной навигационной 3D системой Citroen Connect Nav последнего поколения с выходом в Интернет. Эта система совмещена с сенсорным дисплеем 8’’ HD и оборудована системой распознавания голосовых команд с целью управления функциями навигации, телефона и медиаустройств, не отвлекаясь от дороги. Система также оснащена функцией Mirror Screen (в частности, Apple CarPlayTM), позволяющую безопасно использовать приложения смартфона и другие подключенные сервисы, например, для получения прогноза погоды или информации о дорожном движении, которые отображаются на дисплее.

Наконец, C5 Aircross будет оборудоваться беспроводным индукционным зарядным устройством для смартфона.

Помощь при вождении: на пути к беспилотному автомобилю

С целью снижения нагрузки водителя и обеспечения его уверенности на C5 Aircross используются самые передовые системы, готовые предотвратить риск дорожно-транспортного происшествия. Эти системы помощи при вождении являются первым шагом на пути к созданию беспилотного автомобиля.

Распознавание дорожных знаков, ограничивающих скорость: система распознает дорожные знаки, ограничивающие скорость, и отображает эту информацию на панели приборов. Это значение скорости может быть одним жестом установлено в качестве заданного значения для круиз-контроля / ограничителя скорости.

Автоматическое переключение дальнего света для обеспечения уверенности и безопасности в условиях ночного вождения путем переключения дальнего света на ближний (и наоборот).

Активное экстренное торможение (Active Safety Brake): система позволяет избежать столкновения; работает в диапазоне до максимальной скорости, использует камеру, установленную в верхней части ветрового стекла, и радар 24 Гц в переднем бампере, которые обнаруживают и анализируют препятствия. Данная система обеспечивает автоматическое торможение при возникновении риска столкновения.

Адаптивный круиз-контроль с функцией «полной остановки»: с помощью радара, установленного в переднем бампере, обнаруживает движущийся впереди автомобиль и автоматически поддерживает безопасную дистанцию, предварительно установленную водителем, вплоть до полной остановки автомобиля, воздействуя на тормозную систему и акселератор. Значение скорости может быть задано в диапазоне от 30 км/ч до 180 км/ч; система обеспечивает контроль скорости и дистанции между автомобилями, а также ограничение ускорения на поворотах.

Активная система предупреждения о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки: камера в верхней части ветрового стекла обеспечивает обнаружение линий горизонтальной дорожной разметки, постоянный анализ изображения и оценку обстановки. Данная система корректирует траекторию движения автомобиля и предупреждает водителя об обнаружении риска непреднамеренного пересечения линий дорожной разметки без включения указателей поворота. Если водителю необходимо следовать выбранной траектории, он может прекратить автоматическую корректировку, удерживая рулевое колесо.

Активная система наблюдения за «мертвыми» зонами: с помощью сигнализаторов в наружных зеркалах заднего вида предупреждает водителя о наличии автомобиля в «мертвой» зоне. Если, при наличии функции предупреждения о непреднамеренном пересечении линий дорожной разметки, водитель все же начинает перемещение в соответствующую сторону с включенным указателем поворота, на рулевом колесе создается усилие, указывающее водителю на необходимость отказа от выполнения маневра, чтобы не допустить столкновения.

Обзор 360°: на дисплей выводится изображение, которое передается расположенными в передней и задней частях автомобиля камерами с углом обзора 180°.

Информация систем помощи при вождении отображается на полностью цифровой панели приборов 12,3’’ «хай-тек» с возможностью выбора конфигурации с помощью органов управления на рулевом колесе. Панель приборов сохраняет оригинальное графическое оформление, созданное для концепт-кара Aircross, и имеет несколько режимов: навигационная система, бортовой компьютер, помощь при вождении, приборы или персональный режим.

Системы Grip Control и HADC: сохранять контроль

Модель C5 Aircross в любой поездке заботится о спокойствии и уверенности своих пассажиров и предлагает им насладиться движением.

C5 Aircross оборудуется системой Grip Control, для которой необходимы специальные колеса и шины Mud & Snow 19’’. Система Grip Control обеспечивает движение на сложных участках и позволяет использовать увеличенное тяговое усилие в режиме повышенной проходимости. Эта система использует усовершенствованную противобуксовочную функцию, введенную в компьютер ESP, управляющий пробуксовыванием передних ведущих колес и располагающий несколькими режимами для адаптации к различным типам дорог. Grip Control имеет 5 режимов работы: стандартный, песок, бездорожье, снег и ESP OFF (отключение системы ESP).

Автомобиль оснащается функцией Hill Assist Descent Control (HADC). Эта новая функция помощи при движении на спуске позволяет совершенно безопасно контролировать траекторию движения автомобиля на крутых спусках. Система может удерживать очень низкую скорость автомобиля (3 км/ч), обеспечивая управляемость и безопасность.

Мощный и универсальный

C5 Aircross, оборудуется для китайского рынка бензиновыми двигателями последнего поколения мощностью 165 л.с. и 200 л.с. и автоматической коробкой передач EAT6 e-shift.

Он станет первым автомобилем Citroen с силовым агрегатом Plug-In Hybrid PHEV e-AWD, который обеспечит автомобилю исключительные динамические качества. Этот силовой агрегат с двигателем внутреннего сгорания мощностью 200 л.с. и двумя электродвигателями (один впереди и один сзади) способен развивать общую мощность, равную 300 л.с., что делает C5 Aircross самым мощным из когда-либо существовавших серийных автомобилей Citroen. На автомобиле будут предложены четыре режима работы: 100% электрической тяги (с запасом хода до 60 км), гибридный — для долгих поездок без подзарядки, комбинированный и 4X4. Эта инновационная технология обеспечит зарядку аккумуляторной батареи в фазе замедления или с помощью двигателя внутреннего сгорания во время поездки.

C5 Aircross, олицетворяет новый этап стратегического развития Citroen, обеспечивает высочайший уровень комфорта, использует самые передовые технологии и самые совершенные двигатели.

Технические характеристики:

Длина: 4,50 м

Ширина: 1,84 м

Высота: 1,67 м

Колесная база: 2,73 м

Объем багажного отделения: 482 л

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