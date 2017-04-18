Есть первая победа! Toyota начала сезон гонок на выносливость с триумфа в «Сильверстоуне»

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Экипаж #8 команды Toyota GAZOO Racing на гоночном прототипе TS050 одержал красивую победу в 6-часовой гонке «Сильверстоун».

Превосходя соперников на протяжении всего уик-энда и демонстрируя лучшее время на тренировках и в квалификации, экипаж Toyota в составе Буэми, Дэвидсона и Накадзимы довел до логического победного завершения сложную гонку, за 12 минут до финиша опередив Porsche.

Серьезная авария экипажа #7 потребовала слаженной работы инженеров и механиков команды, которые смогли оперативно восстановить машину и вернуть ее на трассу.

ООО «Тойота Мотор», 17 апреля 2017 года — 6-часовая гонка на знаменитой трассе «Сильверстоун», прошедшая под аккомпанемент типичной британской погоды, стала триумфом для Toyota TS050 Hybrid под номером 8 экипажа Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы. На глазах у 50 тысяч фанатов пилоты Toyota одержали красивую победу над конкурентами из Porsche и получили легендарный трофей Английского королевского автоклуба — награду, которую в свое время завоевывали такие легенды автоспорта, как Тацио Нуволари, Грэм Хилл и Стирлинг Мосс.

Скрупулезная работа по доводке гибридного гоночного прототипа Toyota TS050, которую инженеры Toyota GAZOO Racing провели в межсезонье, дала о себе знать еще во время тренировочных заездов «Сильверстоуна»: в квалификации пилоты Toyota GAZOO Racing уверенно опережали экипажи соперников. В итоге поул-позишн завоевал Toyota TS050 со стартовым номером 7 (Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Хосе-Мария Лопес). Экипаж Буэми, Дэвидсона и Накадзимы завоевал право стартовать со второй позиции. Отличная динамика и образцовая надежность автомобиля позволяли рассчитывать на то, что и в самой гонке удастся избежать проблем, но все карты смешала непредсказуемая английская погода.

Дождь начался спустя 45 минут после старта, значительно усложнив гонщикам пилотирование 1000-сильного автомобиля. Где-то на середине дистанции Хосе-Мария Лопес не справился с управлением и врезался в заградительный барьер из старых покрышек. Машина получила значительные механические повреждения, но благодаря самоотверженной работе механиков в боксах в итоге смогла вернуться на трассу и закончить дистанцию.

Появившийся на трассе в результате аварии пейс-кар значительно сократил преимущество лидировавшего длительное время экипажа Toyota под номером 8 и позволил Porsche включиться в борьбу за победу. После заключительного заезда в боксы в гонке сложилась драматичная ситуация. Себастьен Буэми вернулся на трассу вторым, уступая лидирующему Porsche восемь секунд. При этом до конца 6-часовой гонки оставалось всего около получаса. Французский пилот взвинтил темп, настиг соперника и, совершив эффектный обгон, вышел на первое место, которое уже не уступил никому.

Победа в «Сильверстоуне» стала отличным стартом чемпионата мира, но сезон только начался. Впереди команду ждет сложнейшая гонка в Спа (6 мая) — генеральная репетиция накануне 24-часовой битвы в Ле-Мане. Именно в Бельгии Toyota GAZOO Racing впервые в сезоне будет представлена тремя автомобилями: в дополнение к двум основным экипажам появится Toyota TS050 под номером 9, которую поведут в бой Стефан Сарразен, Юдзи Канимото и Николя Лаперрьер.

Первые результаты позволяют команде с уверенностью смотреть вперед и рассчитывать на максимальный результат в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Надежный, быстрый и экономичный — три важнейших качества гоночного прототипа в гонках на выносливость. Для серийных автомобилей данные характеристики не менее важны, потому Toyota GAZOO Racing обкатывает будущие серийные технологии на самых известных гоночных трассах мира.

Тосио Сато, президент команды:

«Поистине драматичная гонка. Несмотря на наше очевидное преимущество в квалификации, мы не сомневались в том, что Porsche будет навязывать борьбу. Вся команда Toyota отлично сработала от старта до финиша. Конечно, жаль, что на подиум не смогли подняться оба наших экипажа, но, с другой стороны, необходимо отметить профессионализм и упорство механиков, которые приложили все силы, чтобы вернуть поврежденный автомобиль на трассу».

Себастьен Буэми (пилот команды Toyota GAZOO Racing)

Экипаж #8 (Toyota TS050 HYBRID) — результат в гонке: 1-е место, 197 кругов, 6 пит-стопов. Место на старте: 2-е. Лучший круг: 1 мин. 39,804 сек.

«Я очень счастлив этой победе. Отличное начало сезона. Гонка была очень непростой, но в конце все сложилось наилучшим образом. Сама машина работала отменно, плюс в момент обгона Porsche у меня были более свежие шины».

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