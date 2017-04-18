Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на lV Чемпионате мира по рукопашному бою
22 и 23 апреля Москве на арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском прошел lV Чемпионат мира по рукопашному бою. Российская сборная завоевала на нем пятнадцать медалей — десять золотых, три серебряных и две бронзовых и стала лидером по числу завоеванных медалей. 7 золотых медалей сборной принесли девушки.
Второе место в общем зачете заняла команда Казахстана, завоевавшая 14 медалей (4-4-6). Третье — сборная Узбекистана с четырнадцатью медалями (2-2-6).
Так же в десятку лучших вошли сборные Белоруссии, Чехии, Кыргызстана, Канады, Молдовы, Ирана, Перу и Соединенных Штатов Америки.
Организатором турнира являются «Международная Федерация рукопашного боя» (МФРБ) и «Общероссийская Федерация рукопашного боя» (ОФРБ) при поддержке Минспорта России и Москомспорта. Всего в lV Чемпионате мира по рукопашному бою приняли участие 40 стран и были представлены все континенты.
|№
|Ф.И.О.
|Должность
|Год рождения
|Спорт. звание
|Ведомство
|1
|Джахбаров Шамиль Магомедович
|Спортсмен
|1990
|МСМК
|ФСИН
|2
|Казыгашев Дмитрий Владимирович
|Спортсмен
|1994
|МС
|ФСИН
|3
|Гамидуллаев Роман Играмеддинович
|Спортсмен
|1990
|ЗМС
|МВД
|4
|Гогамов Магомедсаид Абакарович
|Спортсмен
|1994
|МСМК
|ВСРФ
|5
|Бесланеев Нурмухамед Замирович
|Спортсмен
|1992
|ЗМС
|МВД
|6
|Баймасханов Мовсар Абуалиевич
|Спортсмен
|1994
|МС
|ФСИН
|7
|Магомедов Карим Абулкасимович
|Спортсмен
|1992
|МС
|ФСИН
|8
|Копылов Роман Юрьевич
|Спортсмен
|1992
|ЗМС
|Нац. глардия
|9
|Вяженко Дмитрий Иванович
|Спортсмен
|1983
|МС
|ФСИН
|10
|Мордвина Любовь Геннадьевна
|Спортсмен
|1989
|КМС
|ФСИН
|11
|Брягиня Ольга Вячеславовна
|Спортсмен
|1995
|МСМК
|12
|Шахидова Малика Саидхусейновна
|Спортсмен
|1993
|МС
|13
|Жданова Инна Николаевна
|Спортсмен
|1992
|МСМК
|14
|Рожкова Надежда Алексеевна
|Спортсмен
|1993
|КМС
|ФСИН
|15
|Горовая Елена Александровна
|Спортсмен
|1991
|ЗМС
|16
|Алексеева Ирина Вячеславовна
|Спортсмен
|1990
|МСМК
|17
|Футина Вероника Евгеньевна
|Спортсмен
|1986
|МСМК
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