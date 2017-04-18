Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на lV Чемпионате мира по рукопашному бою

22 и 23 апреля Москве на арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском прошел lV Чемпионат мира по рукопашному бою. Российская сборная завоевала на нем пятнадцать медалей — десять золотых, три серебряных и две бронзовых и стала лидером по числу завоеванных медалей. 7 золотых медалей сборной принесли девушки.

Второе место в общем зачете заняла команда Казахстана, завоевавшая 14 медалей (4-4-6). Третье — сборная Узбекистана с четырнадцатью медалями (2-2-6).

Так же в десятку лучших вошли сборные Белоруссии, Чехии, Кыргызстана, Канады, Молдовы, Ирана, Перу и Соединенных Штатов Америки.

Организатором турнира являются «Международная Федерация рукопашного боя» (МФРБ) и «Общероссийская Федерация рукопашного боя» (ОФРБ) при поддержке Минспорта России и Москомспорта. Всего в lV Чемпионате мира по рукопашному бою приняли участие 40 стран и были представлены все континенты.

№ Ф.И.О. Должность Год рождения Спорт. звание Ведомство 1 Джахбаров Шамиль Магомедович Спортсмен 1990 МСМК ФСИН 2 Казыгашев Дмитрий Владимирович Спортсмен 1994 МС ФСИН 3 Гамидуллаев Роман Играмеддинович Спортсмен 1990 ЗМС МВД 4 Гогамов Магомедсаид Абакарович Спортсмен 1994 МСМК ВСРФ 5 Бесланеев Нурмухамед Замирович Спортсмен 1992 ЗМС МВД 6 Баймасханов Мовсар Абуалиевич Спортсмен 1994 МС ФСИН 7 Магомедов Карим Абулкасимович Спортсмен 1992 МС ФСИН 8 Копылов Роман Юрьевич Спортсмен 1992 ЗМС Нац. глардия 9 Вяженко Дмитрий Иванович Спортсмен 1983 МС ФСИН 10 Мордвина Любовь Геннадьевна Спортсмен 1989 КМС ФСИН 11 Брягиня Ольга Вячеславовна Спортсмен 1995 МСМК

12 Шахидова Малика Саидхусейновна Спортсмен 1993 МС

13 Жданова Инна Николаевна Спортсмен 1992 МСМК

14 Рожкова Надежда Алексеевна Спортсмен 1993 КМС ФСИН 15 Горовая Елена Александровна Спортсмен 1991 ЗМС

16 Алексеева Ирина Вячеславовна Спортсмен 1990 МСМК

17 Футина Вероника Евгеньевна Спортсмен 1986 МСМК



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