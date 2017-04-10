Мировая премьера семиместного кроссовера Subaru Ascent SUV Concept

Мировая премьера семиместного кроссовера Subaru Ascent SUV Concept

Subaru

Спешу сообщить, что сегодня состоялась премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru на международном автосалоне в Нью-Йорке. Во время пресс-конференции бренда, объявили название серийной модели — Subaru Ascent. Также известно, что новый автомобиль будет оснащен новым горизонтально-оппозитным двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском.

Концепция дизайна экстерьера носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, автомобиль воплощает собой идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности.

Первую версию концепта, которая носила название Subaru VIZIV 7 SUV Concept, компания показала в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда был продемонстрирован только экстерьер. Сегодня в Нью-Йорке можно впервые увидеть концепцию интерьера нового семиместного кроссовера.

Производство Subaru Ascent будет организовано в США, на заводе Subaru of Indiana, Inc. в городе Лафайетт. Продажи нового кроссовера начнутся на северо-американском рынке в 2018 году.

Информации о продажах модели в других странах, включая Россию, пока нет.

Основные характеристики:

Размеры, мм:
(длина × ширина × высота) 5029,2×1981,2×1828,8
Колесная база, мм:
2971,8
Размеры шин/дисков:
275/50 R 21
Количество посадочных мест:
7

  • Мировая премьера семиместного кроссовера Subaru Ascent SUV Concept
Источник:
Субару Мотор
Дата:
15 апреля 2017 г.
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