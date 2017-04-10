Мировая премьера семиместного кроссовера Subaru Ascent SUV Concept
Спешу сообщить, что сегодня состоялась премьера концепта нового семиместного кроссовера Subaru на международном автосалоне в Нью-Йорке. Во время пресс-конференции бренда, объявили название серийной модели — Subaru Ascent. Также известно, что новый автомобиль будет оснащен новым горизонтально-оппозитным двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском.
Концепция дизайна экстерьера носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, автомобиль воплощает собой идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности.
Первую версию концепта, которая носила название Subaru VIZIV 7 SUV Concept, компания показала в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда был продемонстрирован только экстерьер. Сегодня в Нью-Йорке можно впервые увидеть концепцию интерьера нового семиместного кроссовера.
Производство Subaru Ascent будет организовано в США, на заводе Subaru of Indiana, Inc. в городе Лафайетт. Продажи нового кроссовера начнутся на северо-американском рынке в 2018 году.
Информации о продажах модели в других странах, включая Россию, пока нет.
Основные характеристики:
- Размеры, мм:
- (длина × ширина × высота) 5029,2×1981,2×1828,8
- Колесная база, мм:
- 2971,8
- Размеры шин/дисков:
- 275/50 R 21
- Количество посадочных мест:
- 7
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