Лидерство Toyota. Результаты продаж Toyota по итогам первого квартала 2017 года

Продажи автомобилей Toyota демонстрировали уверенную динамику на протяжении трех первых месяцев 2017 года.
Рост продаж относительно результатов прошлого года в марте составил 18%, что в два раза выше показателя по рынку в целом. Всего за 3 месяца через официальных дилеров и уполномоченных партнеров было реализовано 19 886 автомобилей бренда.
Наиболее результативным стал март: было продано 9 709 автомобилей, при этом доля Toyota на российском автомобильном рынке выросла на 0,5% и достигла отметки в 7%.
По итогам и марта, и 1 квартала 2017 года обе локально производимые модели бренда входят в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России: кроссовер Toyota RAV4 и бизнес-седан Camry.
Рост продаж лидера сегмента Toyota Camry составил 17,1% в 1 квартале 2017 года и рекордные 39% в марте. Всего за первые 3 месяца было реализовано 6615 Toyota Camry.
Динамика продаж самого популярного в сегменте кроссовера Toyota RAV4 в марте составила + 31% в сравнении с мартом 2016 года. Всего с января по март официальные дилеры реализовали 7126 автомобилей этой модели.
Помимо уже перечисленных моделей Toyota свои сегменты по итогам 3 месяцев возглавляют также Land Cruiser 200 (1 826 единиц), Land Cruiser Prado (2 110 единиц) и Hilux (694 единицы).
Обновлённая Toyota Corolla была тепло встречена покупателями: продажи данной модели в первом квартале 2017 года выросли относительно результатов прошлого года более чем вдвое (+127.3%) и составили 1073 единицы.