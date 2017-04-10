Infiniti объявляет о специальном предложении на приобретение Q30 и QX30 в апреле

Infiniti

Москва - С 1 апреля 2017 года в дилерских центрах Infiniti будут действовать специальные условия на приобретение моделей Q30 и QX30, в рамках которых максимальная скидка может достигать 399 000 рублей. Специальное предложение распространяется на модели 2016 модельного года.

С учетом максимальной скидки цена на Q30 с объемом двигателя 1,6 литра, передним приводом в базовой комплектации City Black составит 1 900 000 рублей. А на Q30 с объемом двигателя 1,6 литра, передним приводом в комплектациях Caf? Teak и Gallery White 2 100 000 рублей.

Стоимость двухлитровой версии Q30 с полным приводом составит 2 200 000 рублей за базовую комплектацию City Black и 2 400 000 за комплектации Caf? Teak и Gallery White.

Стоимость QX30 по специальному предложению составит 2 331 000 рублей и 2 431 000 рублей за полноприводную модель с объемом двигателя 2 литра в базовой комплектации GT и комплектациях Caf? Teak и GT PREMIUM соответственно.

Специальное предложение будет доступно до 30 апреля.

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