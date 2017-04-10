Renault Россия продемонстрировала уверенный рост в первом квартале 2017 года

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Компания Renault Россия продолжает уверенный рост: в январе, феврале и марте 2017 года продажи марки выросли на 4%, 9% и 19% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, а общий рост за квартал составил 12%;

Значительный вклад в успешные результаты внес кроссовер Renault Kaptur;

Укрепление позиций компании подтверждает правильность стратегии, направленной на развитие локального производства модельного ряда, полностью адаптированного к климатическим и дорожным локальным условиям эксплуатации и соответствующего требованиям клиентов;

В 2017 году Renault Россия продолжает участвовать в государственной программе обновления автопарка.

Компания Renault Россия продолжает активное развитие: в первом квартале 2017 года продажи марки выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в январе было продано 5208 автомобилей (+4% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года), в феврале - 9626 автомобилей (+9%), в марте - 11274 автомобиля (+19%). Общий рост за I квартал 2017 года составил 12%. Такие результаты стали продолжением позитивного тренда всего 2016 года, по итогам которого компания достигла рекордной рыночной доли в 8,2%.

Это подтверждает правильность стратегии Renault в России, которая основана на локальном производстве модельного ряда, полностью адаптированного к непростым климатическим и дорожным локальным условиям эксплуатации и соответствующего требованиям клиентов.

Важная роль в росте продаж автомобилей Renault на российском рынке принадлежит новому кроссоверу Renault Kaptur. Это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах - от концепции автомобиля и до постановки на конвейер - принимали участие российские специалисты. Его кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, - также российского производства. Впервые в истории производство глобальной модели Renault началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для этой модели.

С запуском Renault Kaptur компания закрепила за собой лидерство в сегменте SUV, к которому также относятся Sandero Stepway и Renault Duster, занимающие лидирующие позиции среди иномарок по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Летом 2017 года компания представит еще один автомобиль сегмента SUV - новый внедорожник Renault Koleos, который станет флагманом модельного ряда Renault.

Кроме того, в 2017 году Renault Россия продолжает участвовать в государственной программе обновления автопарка, ее условия распространяются на все модели Renault российского производства. Таким образом, все клиенты по-прежнему могут сдать свой старый автомобиль на утилизацию или воспользоваться опцией trade-in и получить компенсацию для покупки нового автомобиля Renault. В дополнение к этому, клиентам Renault доступны кредитные программы Renault Credit с привлекательными ставками, а также программы страхования Renault Страхование.

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