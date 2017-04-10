Компания Hankook расширяет ассортимент продукции для внедорожников премиум-класса

Hankook продолжает расширять линейку шин для внедорожников. Флагманская модель Ventus S1 evo? SUV отличается не только высоким уровнем комфорта и безопасности, но и топливной экономичностью. Кроме того, модель недавно была выбрана компанией Daimler AG в качестве оригинальной комплектации. Шины данной модели производятся на европейском высокотехнологичном заводе Hankook в Венгрии.

Ной-Изенбург, Германия, 11 апреля 2017 г. — Hankook продолжает увеличивать ассортимент шин для сегмента автомобилей премиум-класса за счет расширения линейки высококачественной модели Ventus S1 evo? SUV. При разработке шин были сделаны акценты не только на безопасности и комфорте, которые характерны для премиум-автомобилей, но и на надежном управлении, отличных характеристиках торможения на сухой и влажной поверхностях, курсовой устойчивости и низком уровне шума при качении. Также инженерам Hankook удалось значительно снизить коэффициент сопротивления качению. Использование ультрасовременного состава с высоким коэффициентом сцепления, содержащего смесь полистирола и оксида кремния, позволило оптимизировать сцепление шин с мокрой дорогой и одновременно повысить их «экологичность».

Компания будет осуществлять поставку высокоскоростных шин из отмеченной множеством наград линейки Ventus на комплектацию популярных автомобилей Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe. Среднеразмерные кроссоверы последнего поколения немецкого производителя автомобилей премиум-класса будут оснащаться шинами Hankook Ventus S1 evo? SUV непосредственно на заводе. Для автомобилей Mercedes-Benz GLC компания Hankook поставляет шины в размерах 235/65R17 V MO и 235/60R18 V MO. На этапе испытаний 18-дюймовая версия шин отличалась особенно низким уровнем сопротивления качению и поэтому была выбрана компанией Daimler AG в качестве шин первичной комплектации для рынков Евросоюза, где существуют особые требования в отношении выбросов CO2. Кроме того, спортивная версия автомобиля Mercedes-Benz GLC Coupe теперь оснащается 19-дюймовыми разноширокими шинами в размерах 235/55R19 Y MO (на передней оси) и 255/50R19 Y MO (на задней оси), что соответствует динамическому характеру купе.

«Превосходные характеристики наших продуктов свидетельствуют о наших возможностях предоставить рынку самые современные технологии Hankook и высочайшее качество для всех автомобилей премиум-класса: коммерческих, легковых автомобилей, а также для популярного сегмента внедорожников», — уточняет Хо-Юл Пэ, глава подразделения Hankook Tire Europe. — «Мы особенно гордимся тем, что оригинальные шины для Daimler AG, включая модели Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe, разрабатываются совместно с нашим научно-исследовательским центром, расположенном в Германии, и выпускаются исключительно на нашем лучшем производственном предприятии в Европе».

Ультрасовременная технология Hankook Ventus S1 evo? SUV с многорадиусным протектором и двухслойным каркасом из вискозы обеспечивает автомобилям класса SUV отличные сцепные характеристики, за счет предоставления максимальной площади пятна контакта в любых дорожных условиях. Навеянная сотрудничеством с DTM инновационная трехслойная конструкция блока протектора со специальной ступенчатой компоновкой блоков внешнего ребра обеспечивает равномерность площади сцепления по мере износа шины, тем самым гарантируя хорошее сцепление с покрытием на протяжении всего срока эксплуатации шины.

За счет увеличения времени смешивания компонентов смеси при низких температурах улучшилась сила связи и равномерность распределения молекул технического углерода и каучука. Результатом этого стало снижение теплообразования, возникающего в шинах при движении, что, в свою очередь, оказало положительный эффект на динамику движения автомобиля, и в особенности, на сопротивление качению и износостойкость шин. Кроме того, новая смесь с добавлением полистирола также существенно увеличивает уровень сцепления шины с дорожным покрытием, что позволяет добиться выдающихся характеристик торможения и тяги на дорогах с мокрым покрытием.

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Технические характеристики Hankook Ventus S1 evo2 SUV:

Многорадиусный протектор и двухслойный каркас из вискозного волокна, разработанные для DTM, обеспечивают более равномерное распределение давления благодаря идеальной форме пятна контакта. Значительно снижена масса конструкции за счет использования предельно легкого, но в то же время очень прочного стального корда в брекерном пакете шины Динамическая управляемость даже в сложных дорожных условиях.

Исключительные характеристики курсовой устойчивости на высоких скоростях.

Высокий уровень комфорта и низкий уровень шума при качении.

Улучшенные эксплуатационные характеристики, особенно аквапланирование в поворотах.

Навеянная сотрудничеством с DTM трехслойная конструкция блока протектора для стабильно высоких эксплуатационных характеристик Ступенчатая конструкция блоков внешнего ребра для увеличения площади контакта шины, обеспечивает неизменно высокие показатели сцепления и эффективность торможения.

Ультрасовременный состав резины для оптимизации торможения на мокрой дороге, расхода топлива и сопротивления качению Специально разработанный состав с добавлением полистирола для еще большей надежности торможения на мокрой дорожной поверхности.

Оптимизированная система молекулярного связывания для увеличения износостойкости и устойчивости к старению резины под тепловым воздействием.

Передовая система охлаждения и аэродинамический дизайн боковины шины для улучшенного теплообмена Ребра охлаждения в основании главных канавок протектора для непрерывного рассеивания тепла и более устойчивой управляемости.

Охлаждение плечевых зон шины при помощи микропотоков воздуха, проходящих через двухуровневые выемки на ключевых блоках для улучшения теплообмена.

Индикатор углов установки колес Предлагает водителям простой и практичный вариант самостоятельной проверки развала-схождения путем сравнения износа на обеих плечевых зонах шины.

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