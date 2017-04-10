Концепт Infiniti QX80 Monograph: новая грань роскоши

Infiniti

Концепт QX80 Monograph — совершенное воплощение дизайна футуристического кроссовера премиум-класса.

Новый дизайн-концепт, символизирующий эволюцию модельного ряда Infiniti в сегменте полноразмерных кроссоверов.

Пресс-кит доступен на сайте www.INFINITIpresspacks.com .

Нью-Йорк — Infiniti представляет концепт QX80 Monograph, новое выражение роскоши в сегменте полноразмерных кроссоверов. Уникальный автомобиль показывает новое направление развития бренда и его визуального языка.

Роскошь и уверенность, простор и универсальность отличают новый концепт, опирающийся на сильные стороны популярной модели QX80. Образец под названием Monograph был создан специалистами дизайн-бюро Infiniti в Ацуги, Япония и впервые показан в Нью-Йорке. Он воплощает футуристической подход к дизайну премиального кроссовера и показывает направление для будущей эволюции визуальной стороны QX80.

«QX80 — это детальное исследование экспертов бренда в сфере дизайна экстерьера. Он демонстрирует нашу концепцию роскоши и непревзойденного стиля на дороге. QX80 Monograph показывает направление для дальнейшего развития в сегменте полноразмерных кроссоверов класса «люкс», — отметил Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti Motor.

Квинтэссенция футуристического дизайна в сегменте премиальных кроссоверов

Концептуальный взгляд на передовой дизайн будущего полноразмерного кроссовера Infiniti.

Новейшее воплощение языка дизайна Infiniti.

«Концепт QX80 Monograph предоставляет нам возможность взглянуть на стилистическое ДНК Infiniti с совершенно другой стороны. Мы создали чистый и прямолинейный кузов с горизонтальными формами, брутальный и чувственный одновременно. Это отчасти „Мыслитель“ Родена, отчасти что-то из Микельанджело. Мастера металлического цеха Infiniti, использовали гибкую и матовую медную „кожу“, оттеняющую мощные арки решетки радиатора с абстрактным рисунком сетки, сфокусированный „человеческий“ взгляд фар и культовый дизайн вентиляционных отверстий на крыльях. Наши дизайнеры продолжают восхищать своими свежими художественными находками Infiniti», отметил Альфонсо Албаиса, Старший вице-президент Infiniti по дизайну.

QX80 Monograph — это образ нового дизайна для следующего поколения флагманского полноразмерного кроссовера Infiniti. Концепт изящно и артистично интерпретирует современный язык дизайна Infiniti. Сочетание геометрических и органических форм в облике автомобиля создает уверенный, и, в то же время, утонченный стиль.

Длина QX80 Monograph превышает пять метров, а высота, с учетом рейлингов на крыше — больше двух метров. Со сложенными зеркалами ширина автомобиля тоже превышает два метра, а выразительные линии корпуса визуально увеличивают длину Monograph, в частности, сильная «плечевая» линия, идущая от решетки радиатора к задней части автомобиля.

Головные фары переходят в тонкие линии, опоясывающие передние углы капота и идущие дальше по крыльям, акцентируя внимание на выразительности автомобиля, как в профиль, так и анфас. Эти линии идут по передним крыльям вплоть до изящных камер заднего вида на передней кроме передних дверей.

«Лицо» концепта QX80 Monograph определяют функциональные вентиляционные отверстия с алюминиевой сеткой на крыльях, увеличивающие приток воздуха к двигателю. Внизу, под кузовом автомобиля, по всей длине пола идет дополнительная защита, не только закрывающая дно от ударов, но и улучшающая аэродинамику.

Тонкая алюминиевая линия под решеткой радиатора подчеркивает ширину автомобиля. Здесь же расположены светодиодные противотуманные фары, придающие концепту технологичный облик. Тонкие и «острые» задние фары перекликаются с аэродинамическими патрубками выхлопной системы, интегрированными с глянцево-черным воздушным крылом.

Внутри автомобиля расположен дополнительный алюминиевый порог, облегчающий посадку и высадку, а колесные арки получили специальные отверстия, отделанные металлом. Последние исполняют также важную аэродинамическую функцию, предотвращая завихрения воздуха вокруг колеса.

Все детали концепта QX80 Monograph свидетельствуют о неизменном качестве Infiniti и высокой точности исполнения. Затемненная передняя стойка концепта расположена вровень с остеклением автомобиля, а дверные ручки не выступают на поверхности кузова. Все это создает более «чистый» облик, снижая одновременно коэффициент аэродинамического сопротивления и воздушные шумы при движении.

Легко узнаваемые элементы фирменного дизайна Infiniti уже известны публике по новейшим концептам и серийным моделям бренда. Это уже ставшие традиционными фары с «человеческим взглядом», тонкие задние фонари, независимые светодиодные элементы, режим работы которых напоминает о клавишах фортепиано, и множество других художественных мелочей, ставших доступными благодаря технологии адаптивного освещения.

«Двойная арка» решетки радиатора стала выше и шире: она создает новое и мощное «лицо» автомобиля, в то время как текстура сетки говорит о технологичности концепта. Задняя стойка кузова в форме полумесяца также получила свежие очертания с более острой задней кромкой.

Лакокрасочное покрытие QX80 Monograph отличается «морозным» эффектом, который доказал свою привлекательность на всех новейших концептах бренда. Ненасыщенный колер и матовая поверхность переносят акцент на сам металл кузова, создавая контраст с блестящими хромированными элементами и шлифованным алюминием.

Двухцветные колеса с прямыми спицами диаметром 24 дюйма выполнены в хромировано-черном цвете с контрастными элементами из шлифованной меди. Расположение шин низкого профиля относительно диска придает колесам облик 26-дюймовых и подчеркивает масштаб автомобиля.

«Раньше демонстрационные автомобили Infiniti призывали покупателя к диалогу о будущем развитии бренда. Мы постарались услышать клиентов и преподнести им образ того, каким будет полноразмерный кроссовер Infiniti после 2017 года. QX80 Monograph — это иллюстрация того, как наша философия „элегантной мощи“ может стать основой для новых кроссоверов премиум-класса». Альфонсо Албаиса, Старший вице-президент Infiniti по дизайну.

Эволюция Infiniti в сегменте кроссоверов премиум-класса

Infiniti QX80 Monograph: современная интерпретация облика роскошного кроссовера.

«QX80 Monograph показывает, какие шаги мы планируем сделать для развития в сегменте полноразмерных кроссоверов. Это важная инициатива для бренда в связи с популярностью QX80 среди покупателей на ряде рынков, особенно в Северной Америке и на Ближнем Востоке». Франсуа Банкон, Вице-президент по глобальной продуктовой стратегии, Infiniti

Infiniti QX80 Monograph представляет собой футуристическую интерпретацию дизайна экстерьера QX80 со всеми преимуществами автомобиля в данном сегменте: размером, универсальностью и роскошью.

Самый большой кроссовер от Infiniti, QX80 сочетает в себе практичность и пространство с роскошью и утонченностью. Полноразмерный автомобиль бренда — это «частный самолет», созданный для дорог, удовлетворяющий самые строгие запросы своих потенциальных покупателей.

Monograph: сфокусированное и детальное изучение одной темы

Концепт QX80 Monograph строится вокруг одной идеи: дизайн экстерьера роскошного кроссовера.

«Монография», с точки зрения Infiniti — это детальное изучение в одной области знаний. В случае с Infiniti QX80 Monograph этой областью стало направление эволюции дизайна QX80 в будущем.

QX80 Monograph станет первым автомобилем бренда, носящим это имя. В рамках дальнейшего развития проекта Monograph Infiniti будет демонстрировать свежие идеи и свои взгляды на эволюцию определенных элементов своих автомобилей.

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