Специальные предложения KIA в апреле 2017 года

KIA

Флагманский кроссовер KIA Sorento Prime доступен в рассрочку за 39 999 руб./мес. Максимальная выгода при покупке KIA Sorento Prime в апреле — 202 000 рублей.

На последнюю новинку KIA — обновленный внедорожник KIA Mohave — действует специальное кредитное предложение «50/50» с низкими ежемесячными платежами.

В апреле действуют привлекательные условия покупки бестселлера KIA Rio с выгодой до 140 000 рублей, а также предоставляется кредит со ставкой от 6,5% годовых и полис КАСКО в комплекте.

Максимальная выгода при покупке KIA Sportage — 125 000 рублей, при покупке KIA Soul — 60 000 рублей.

Москва, 12 апреля 2017 года — В апреле 2017 года KIA предлагает целый ряд новых специальных предложений для клиентов.

KIA Sorento Prime

С 1 апреля 2017 года на флагманский кроссовер KIA Sorento Prime действует новое кредитное предложение — автомобиль в рассрочку на 2 года и ежемесячным платежом 39 999 рублей. Рассрочка достигается путем снижения цены и предоставления выгоды клиенту в размере 152 000 руб. при покупке автомобиля в кредит через программу KIA Finance. Максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений при покупке KIA Sorento Prime в апреле может составить 202 000 рублей.

Обновленный KIA Mohave

Продажи обновлённого внедорожника KIA Mohave стартовали в России 3 апреля 2017 года. Для покупателей последней новинки марки действует новый финансовый инструмент «Кредит 50/50» с низкими ежемесячными платежами. Кредит предоставляется на 2 или 3 года при условии оплаты первоначального взноса в размере 50% стоимости автомобиля. Остальные 50% стоимости выплачиваются в конце срока кредита, а в течение срока действия кредитного договора клиент выплачивает только проценты. Программа предложена партнером KIA Finance — «Сетелем Банк» ООО.

KIA Rio

В апреле бестселлер марки KIA Rio доступен с максимально возможной выгодой до 140 000 рублей. При покупке по системе trade-in выгода составит 30 000 рублей (производство 2017 года) и 40 000 рублей (производство 2016 года). При предъявлении акта об утилизации скидка на новый KIA Rio составит 80 000 рублей. Также на KIA Rio действуют дополнительные скидки для молодых специалистов и при приобретении в лизинг по программе «Лизинг KIA Finance». В рамках сезонного предложения дополнительная выгода на KIA Rio составит 20 000 рублей на автомобили с автоматической трансмиссией и 40 000 рублей — на комплектации с механической коробкой передач.

При покупке KIA Rio также действует кредитное предложение с низкой ставкой от 6,5% годовых и полисом КАСКО в комплекте.

Кроссоверы KIA Sportage и Soul

На популярные кроссоверы KIA Sportage и KIA Soul в апреле также действуют специальные акции и скидки. Глобальный бестселлер марта кроссовер KIA Sportage, занявший в прошлом месяце второе место по объемам продаж в России, доступен с максимальной выгодой до 125 000 рублей с учетом всех действующих акций. Максимальная выгода при покупке нового KIA Soul достигает 60 000 рублей.

5 популярных моделей KIA по программе «KIA Легко!»

Продолжает действовать популярная кредитная программа «KIA Легко!». В первом квартале 2017 года около 3 000 покупателей KIA выбрали именно этот кредитный продукт. Программа доступна для покупателей пяти популярных моделей KIA: Rio — платежи от 200 рублей в день, cee’d — от 250 рублей в день, Soul — от 300 рублей в день, Cerato — от 400 рублей в день и Sportage — от 500 рублей в день.

C 1 апреля 2017 года действуют специальные сниженные тарифы для клиентов «KIA Легко!» на полис КАСКО с выборочным покрытием рисков от страховой компании «ВСК», партнера KIA Finance.

Лизинг для физических лиц

Программа «Лизинг KIA Finance» для физических лиц с нулевым авансовым платежом для автомобилей KIA Rio, KIA cee’d, KIA Soul, KIA Cerato в апреле 2017 года гарантирует дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей.

Клиенты, которые приобретают кроссовер KIA Sportage по программе «Лизинг KIA Finance», получат от компании Major Leasing велосипед в подарок.

Другие специальные предложения KIA

При покупке ряда других моделей KIA по системе trade-in и в лизинг покупателям также предоставляются скидки.

В апреле KIA продолжает поддерживать молодых дипломированных специалистов (выпускников ВУЗов) в возрасте до 25 лет и предоставляет им при приобретении автомобилей KIA Picanto, Rio, cee’d, Cerato и Soul дополнительную выгоду в размере 18 000 — 20 000 рублей.

Суммарная выгода при покупке KIA Cerato и KIA cee’d в этом месяце может составить до 60 000 рублей, а для покупателей KIA Picanto — до 48 900 рублей.

Более подробная информация о специальных предложениях KIA в апреле 2017 года, включая детальные условия программ, доступна по ссылке www.kia.ru , а также у официальных дилеров KIA в России.

1 KIA Sorento Prime - уникальное название модели на российском рынке. В других странах мира данный продукт называется KIA Sorento третьего поколения.

2 Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 04.04.2017 по 30.04.2017. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.

3 За исключением cee'd GT и pro_cee'd GT

4 В качестве подарка предлагается велосипед марки Dahon S.U.V. D6 Flagstone. Материал носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, указанной в пункте 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.

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