Volkswagen Tiguan в финале премии World Car of the Year 2017

Volkswagen

В России за период с начала года продано более 2.300 Volkswagen Tiguan нового поколения.

Спрос на Tiguan в России вырос в марте 2017 года почти в 3 раза.

В 170 странах за 10 лет продано 3.5 млн. Tiguan.

Новый Volkswagen Tiguan продолжает успех своего предшественника: модель вошла в число трёх финалистов конкурса World Car of the Year 2017. Популярный кроссовер марки Volkswagen покорил не только международное жюри в составе автомобильных журналистов, но и завоевал клиентов по всему миру. В России за период с начала года продано более 2.300 Tiguan второго поколения. Спрос на Volkswagen Tiguan в России продолжает расти: в марте покупателям было передано 2.018 автомобилей первого и второго поколения, произведенных в Калуге (в марте 2016 года: 718 автомобилей).

Volkswagen Tiguan — одна из самых успешных моделей марки в сегменте кроссоверов. Первое поколение модели было выпущено в 2007 году, и Volkswagen Tiguan быстро стал настоящим бестселлером. За десять лет с начала производства клиентам по всему миру было передано 3.500.000 Tiguan, и теперь его можно встретить на улицах любого крупного города. Новый Tiguan предлагается в различных модификациях с учётом особенностей конкретного региона. В настоящее время Volkswagen Tiguan производится в России, Китае, Германии, Мексике и продаётся на рынках 170 стран.

Общий объем инвестиций Volkswagen Group в производство нового Tiguan в России составляет 180.000.000 евро. Вложения уже позволили развить инфраструктуру завода в Калуге, построить новый кузовной цех площадью 12.000 кв. м., а также обновить покрасочный и монтажный цеха.

В то время как автомобильный рынок России в 2016 году сократился на 12%, спрос на автомобили Volkswagen вырос: доля марки в России по результатам прошлого года составила 5,7% (в 2015 году — 5,3%). Положительная динамика сохраняется и в 2017 году: в первом квартале продажи марки Volkswagen выросли на 13% и составили 17.895 автомобилей (январь-март 2016 года — 15.861 автомобиль).

Начиная с марта 2017 года для заказа у официальных дилеров марки в России доступен и новый Volkswagen Tiguan c двигателем мощностью 150 л.с. Этот силовой агрегат предлагается в сочетании с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач. Цена на модель с двигателем мощностью 150 л.с. начинается от 1.659.000 рублей за версию с МКПП и полным приводом 4Motion.

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