Volkswagen Tiguan c двигателем мощностью 150 л.с. уже в салонах дилеров

Volkswagen

Цена на Volkswagen Tiguan 4Motion с двигателем мощностью 150 л.с. начинается от 1.659.000 рублей.

Силовой агрегат 1.4 TSI — девятикратный обладатель премии «Двигатель года».

Volkswagen Tiguan c двигателем мощностью 150 л.с. приехал в салоны официальных дилеров марки Volkswagen в России. Двигатель 150 л.с. предлагается в сочетании с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач. Цена на модель с этим двигателем начинается от 1.659.000 рублей за версию с МКПП и полным приводом 4Motion. Гарантия на Tiguan составляет 3 года.

Мотор 1.4 TSI, которым оснащается самый популярный кроссовер марки Volkswagen, девять раз становился победителем международной премии «Двигатель года». Таким образом, он является самым успешным силовым агрегатом в истории проведения этого международного конкурса технологий двигателестроения.

Силовой агрегат мощностью 150 л.с. доступен для Volkswagen Tiguan во всех комплектациях: Trendline с механической коробкой и полным приводом, Comfortline и Highline с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и передним или полным приводом 4Motion.

Этот двигатель обеспечивает отличную тягу и высокую экономичность: расход в загородном цикле составляет лишь 5,6 л, и запас хода при баке объемом 58 литров составит более 1000 км, что позволяет Tiguan c полным приводом 4Motion преодолеть, например, расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга на одной заправке.

Глава марки Volkswagen в России Пьер Бутен отмечает: «Новый Volkswagen Tiguan демонстрирует высокие результаты продаж в России. Версия с двигателем мощностью 150 л.с. имеет отличную динамику при низких показателях расхода топлива и демократичной цене, и мы приглашаем клиентов познакомиться с ней в салонах официальных дилеров марки. Volkswagen Tiguan с двигателем 150 л.с. станет отличным выбором для клиентов в этом сегменте».

Новый Volkswagen Tiguan является обладателем множества престижных международных наград. По мнению читателей журнала Auto Bild Allrad, он стал лучшим полноприводным автомобилем 2017 года в категории «Автомобили повышенной проходимости и SUV стоимостью до 30 000 евро». Кроме того, новый Tiguan признан самым безопасным автомобилем в сегменте компактных кроссоверов по версии Euro NCAP 2016. Volkswagen Tiguan второго поколения также получил несколько наград за лучший автомобильный дизайн — премия German Design Award стала для элегантного Tiguan пятой наградой в 2016 году.

Дизайн и пропорции Volkswagen Tiguan стали еще динамичнее, автомобиль получил специальный набор функций для бездорожья, панорамную крышу, а также светодиоды в передних фарах и задних фонарях. При этом масса новой модели на 50 кг меньше, чем у предшественника, а пространство в салоне и багажном отделении автомобиля увеличилось. Модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений. Во всех комплектациях новый Tiguan оборудуется системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, системой распознавания усталости водителя и трехзонным климат-контролем. Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается аудиосистемой Composition Color с 5? сенсорным дисплеем и интерфейсом USB, Bluetooth.

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