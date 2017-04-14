Дальнобойщики в поисках компромисса

Проблемы, волнующие дальнобойщиков, пока еще не решены, но кое-что для их решения уже делается. Так, по сообщению «Московского комсомольца», в пресс-центре издания прошел круглый стол, где отраслевые проблемы решали «Объединение перевозчиков России» и представитель от лагеря протеста, дальнобойщик с 30-летним стажем Сергей Овчинников. В дискуссии круглого стола принимал участие и депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Шаргунов.

По словам дальнобойщика Сергея Овчинникова, водителей, прежде всего, волнуют такие проблемы, как изношенность транспорта, полное отсутствие доступного лизинга, доступные запчасти для грузовиков, отсутствие приемлемого режима труда и отдыха. Как утверждает Овчинников, дальнобойщики в России стали «брошенными людьми», работающими на износ. И хотя в лагере протеста на сегодняшний день находится всего 14 машин, «не надо бросать камни в тех, кто отказался от протеста и продолжает работать».

Депутат от коммунистической партии РФ Сергей Шаргунов напомнил участникам круглого стола, что дальнобойщиков также волнует работа системы «Платон» в части контроля за расходом средств, собранных с помощью данной системы. Дальнобойщики хотели бы сами контролировать этот вопрос, чтобы знать, куда и на что конкретно уходят деньги. Выступая на круглом столе в поддержку дальнобойщиков, депутат пообещал лоббировать интересы перевозчиков в ГД, для чего в нижней палате парламента планируется провести встречу с целью решения проблем дальнобойщиков. На встрече, по словам парламентария, будут присутствовать представители крупных грузовых компаний, политики, общественные деятели и сами дальнобойщики, которые заявят о своих насущных проблемах.

В дискуссии круглого стола принял участие и председатель Межотраслевого экспертного совета Борис Рыбак. По его словам, «немногочисленные протесты дальнобойщиков» не имеют никакого отношения к системе «Платон», так как в основном высказывается недовольство отдельных предпринимателей, не желающих расставаться с «серыми схемами». На встрече Борис Рыбак обратил самое пристальное внимание на тот факт, что среди «протестующих» нет ни одного дальнобойщика из крупных, государственных, надежных компаний, которых все устраивает, потому что «они работают честно».

Участниками круглого стола были также представители группы компаний «Фривей» Сергей Грачев и Объединения водителей и владельцев грузовиков «12 тонн» Владимир Матягин, которые внесли предложение разработать «единый закон, в соответствии с которым осуществляли бы свою деятельность все грузовые компании России, в том числи и водители-дальнобойщики, занимающиеся частной деятельностью». Для объединения всех разрозненных союзов дальнобойщиков России было предложено создать Ассоциацию дальнобойщиков.

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