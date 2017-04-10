KIA объявляет о старте детского конкурса «Юный арбитр» перед Кубком конфедераций

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Компания KIA Motors Rus объявляет о начале всероссийского творческого конкурса «Юный арбитр» для поклонников футбола в возрасте от 10 до 14 лет.

Для участия в конкурсе юным болельщикам нужно опубликовать в социальных сетях необычный видеоролик, яркую фотографию или вдохновляющее эссе о своей любви к футболу. Работы будут приниматься с 7 по 30 апреля, объявление победителей — 12 мая 2017 года.

В этом году впервые основной этап глобального проекта KIA Motors «Юный арбитр» проходит в России.

Во время 11 из 16 матчей Кубка конфедераций FIFA с 17 июня по 2 июля 2017 года именно российские ребята станут «Юными арбитрами» и вынесут на поле официальный мяч турнира.

Остальные 5 детей приедут в Россию из Малайзии, Испании, Чили, Германии и с Багамских островов.

Москва, 7 апреля 2017 года — В преддверии восьмого Кубка конфедераций FIFA-2017 компания KIA Motors Rus проводит всероссийский творческий конкурс для юных поклонников футбола «Юный арбитр-2017». Работы будут приниматься с 7 по 30 апреля 2017 года. Сегодня, в день начала конкурса, KIA Motors Rus провела пресс-конференцию в Москве, объявив состав жюри, цели и задачи, а также механику проведения этого детского проекта.

Детский конкурс «Юный арбитр» — традиционный спутник всех крупнейших мировых футбольных состязаний FIFA, которые проходят при поддержке KIA Motors. Конкурс впервые был проведен на мировом уровне в 2008 году, а в 2012 году к проекту присоединилась Россия. В этом году российский этап станет основным в глобальном конкурсе «Юный арбитр KIA», ведь Россия принимает Кубок конфедераций FIFA с 17 июня по 2 июля 2017 года. На 11 матчах турнира из 16 именно российские ребята выйдут на поле вместе со всемирно известными футболистами и судейской бригадой и вынесут официальный мяч игры. В дополнение к этому, штаб-квартира KIA Motors определит 5 победителей национальных этапов конкурса «Юный арбитр», поэтому незабываемый опыт получат также ребята из Германии, Испании, Чили, Малайзии и с Багамских островов.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 7 по 30 апреля 2017 года выложить на личной странице в социальных сетях Facebook или vk.com с хэштегами #ЮныйАрбитр2017 и #KiaOMBC фото или видео с сопровождающим текстом. Работа должна быть посвящена истории из жизни ребёнка, связанной с футболом. Тема конкурса — «Какое место в моей жизни занимает футбол? Почему я мечтаю оказаться на Кубке конфедераций FIFA-2017?». Участником конкурса может стать мальчик или девочка в возрасте от 10 до 14 лет. Помогать в подготовке творческого задания и его размещении в социальных сетях может один из родителей или другой взрослый.

Финалисты будут определены закрытым голосованием членов конкурсной комиссии. В состав жюри российского этапа конкурса «Юный арбитр» в 2017 году вошли национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, легендарный советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, прославленный российский вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, а также управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов и директор по маркетингу KIA в России Валерий Тараканов.

На пресс-конференции в Москве 7 апреля управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов подчеркнул: «Конкурс „Юный арбитр“ дает возможность молодым болельщикам и начинающим игрокам осуществить свою мечту и оказаться на поле вместе со звездами футбола мировой величины. Для многих ребят подобное переживание очень волнительно, после чего они решают не просто заниматься спортом, а посвятить этому всю жизнь. Именно это вдохновляет нас проводить подобные конкурсы, ведь они меняют судьбу и открывают дорогу к новым горизонтам».

Итоги конкурса «Юный арбитр» будут объявлены 12 мая 2017 года. Работы 11 финалистов будут опубликованы на официальных страницах проекта в социальных сетях и на сайте www.kia.ru . Ребята вынесут официальные мячи турнира на матчи Кубка конфедераций во всех 4 городах проведения турнира — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Самое волнительное, что матч открытия и финал Кубка конфедераций также пройдут с участием «Юных арбитров KIA» из России.

Если в 2017 году победителями конкурса «Юный арбитр KIA» станут 11 ребят, то в прошлом году эта удача улыбнулась одному. В 2016 году единственным российским «Юным арбитром» Чемпионата Европы по футболу стал 11-летний Михаил Андрюшков из г. Химки Московской области. Прошлым летом он вместе с мамой побывал во Франции и вынес мяч на поле стадиона «Пьер Моруа» перед матчем Россия Словакия.

Более детальная информация и условия участия в конкурсе доступны на сайте: football.kia.ru/arbitr .

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